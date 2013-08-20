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Logitech'den iPad Mini kullanıcılarına özel iki yeni kılıf: Ultrathin Keyboard Folio ve Folio Protective Case

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den iPad Mini kullanıcılarına özel iki yeni kılıf: Ultrathin Keyboard Folio ve Folio Protective Case
Mobil cihazların hayatımızda çok daha fazla yer aldığı günümüzde bu alana yönelik donanım ürünleri hazırlamaya devam eden firmalardan Logitech, Apple'ın ufak boyutlu tableti iPad Mini için Ultrathin Keyboard Folio ve Folio Protective Case isimli iki yeni kılıf modelini duyurdu.
Bağlanan iPad Mini tablet modelinin hem ön hem de arka kısmını koruma altına alabilen Ultrathin Keyboard Folio ve Folio Protective Case kılıf modelleri, ayrıca tableti dik konumda tutabiliyorlar ve tercih edilen malzeme seçeneğiyle ince olduğu kadar şık bir yapı ortaya koyuyorlar. Duyurulan kılıflardan Logitech Ultrathin Keyboard Folio, diğer modelden üzerinde yer alan ince yapılı klavye ile ayrılıyor. Firmanın iPad Mini için geliştirdiği en ince klavyeli kılıf modeli olduğu belirtilen Ultrathin Keyboard Folio, cihaz ile Bluetooth üzerinden iletişim kuruyor ve bünyesinde birçok iOS işletim sistemine özel kısa yol tuşu barındırıyor.
Logitech tarafından duyurulan kılıf modellerinden Ultrathin Keyboard Folio 89,99$, Folio Protective Case ise 49,99$ fiyat etiketiyle yakın zamanda satışa çıkıyorlar.

http://blog.logitech.com/2013/08/20/ipad-mini-protection-made-thin-and-light-with-two-new-folios-from-logitech/ Yorum Yaz
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Puzzles 5 yıl
Şık olmuş, klavyeliyle birlikte resmen netbook a döndürülüyor
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