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Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor

Google bir aylık periyotlarla mobil işletim sistemi Android'in sürüm dağılımını yayınlamaya devam ediyor. Yeni gelen rakamlarda Lollipop sürümünün artışı hızlanmış durumda.
3 yıl
4,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor


Android 6.0 Marshmallow sürümünün kullanıma sunulmasının üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti ancak sürüm henüz benimsenmemiş gibi görünüyor. Nexus cihazları, Android One platformu ve bazı amiral gemi modellerinde güncelleme başlamasına rağmen, yükseliş hızını artıran Lollipop sürümü oldu. 

Son rakamlara göre Lollipop yaklaşık olarak 4 puanlık artış göstererek yüzde 29.5 kullanım oranına ulaştı. Halen daha pek çok Android cihazının Lollipop sürümüne güncellemesi devam ediyor ve piyasaya yeni çıkan alt seviye cihazlarda da Lollipop sürümüne yer veriliyor. Bu bakımdan Lollipop sürümünün yükselişi biraz daha hızlanmış durumda. 

Android ekosisteminin en çok kullanılan sürümü KitKat olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 36.6 oranına sahip olan Kitkat önceki aydan sadece bir puan azalmış durumda. Jelly Bean sürümleri ise toplamda yüzde 27 civarında bir kullanım oranı seviyesinde bulunuyor. 

Önümüzdeki bir iki ay akıllı telefon pazarında önemli bir hareketlilik görünmüyor. Galaxy S7, Xiaomi Mi 5, HTC One M10 gibi amiral gemi modelleri en erken Şubat ayından itibaren pazara çıkmaya başlayacak. Bu bakımdan Marshmallow sürümünde önemli bir artış beklenmiyor. O döneme kadar mevcut modellere güncellemeler de parça parça verileceği için büyük ihtimalle yine fazla bir hareketlilik yaşanmayacak. Şubat sonrasında ise yukarı doğru ivmelenmenin artması bekleniyor. 

İşin ilginç tarafı Android ekosisteminin en büyük değişikliğe uğradığı Lollipop ve sonrası halen benimsenebilmiş değil ve bu da ekosistemdeki parçalanmanın artmasına neden oluyor. Önceki yıllarda yüzde 40 barajını aşmak kolaydı ve hem Android KitKat hem de Ice Cream sürümlerinde bunu yaşamıştık. Fakat son iki yıldır yüzde 40 barajını geçebilen yeni bir sürüm bulunmuyor.  

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yelkowan 3 yıl en beğenilen
Üzücü ama bu grafikler hiçbir anlam ifade etmiyor.
Google android 7,0'ı duyurmaya hazırlanırken diğer üreticiler Android 6.0 ı dağıtmaya başlayacak. O da şanslı bir grup için.
Google buna radikal bir çözüm bulmadığı sürece sürümler arası uçurum gitgide büyüyecek şimdi olduğu gibi.
Üzücü ama bu grafikler hiçbir anlam ifade etmiyor.Google android 7,0'ı duyurmaya hazırlanırken diğer üreticiler Android 6.0 ı dağıtmaya başlayacak. O da...
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Deleted_User-04 3 yıl
S4 mini bence bu güncellemeyi hak ediyor. Bir daha samsung alırken iki kere düşüneceğim.
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lapatid 3 yıl
üst sürümlere gecis cogu cihaz icin sorunlu olabiliyor,bazi istisnalar haric mesela xperia z serisi genelde basarili guncellemeler aliyor ancak cogu marka sirf ayarlardaki surum rakami yuksek gozuksun diye yarim yamalak guncellemeler verip cihazlarin canina okuyor,bu yuzden guncellemeyen bir kitle var.Bir de web,whatsapp,facebook takilan kitle var onlar icin 4.4 olsa ne farkeder 6.0 olsa ne fark eder
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El_domingo 3 yıl
işte sırf bu yuzden bi sonraki telefonum apple olacak..
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kadirirdem 3 yıl
bu işi çözse çözse google çözer google firmalarla anlaşacak diyecek ki amiral gemi modellerinize en geç 1 ayda son güncellemeyi 2 yıl boyunca eksiksiz vereceksin diyecek orta seviye modellerede 2-2-.5 ay içinde güncelleyeceksin ve 1-1.5 yıl güncel tutacaksın diyecek ve android lisansını öyle verecek eger google böyle yapsın o zaman siz bu grafiklere,yüzdelere bakın...
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YereDusenAdam 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
bu işi çözse çözse google çözer google firmalarla anlaşacak diyecek ki amiral gemi modellerinize en geç 1 ayda son güncellemeyi 2 yıl boyunca eksiksiz vereceksin diyecek orta seviye modellerede 2-2-.5 ay içinde güncelleyeceksin ve 1-1.5 yıl güncel tutacaksın diyecek ve android lisansını öyle verecek eger google böyle yapsın o zaman siz bu grafiklere,yüzdelere bakın...

Açık kaynak kodlu olduğu için biraz Zor
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Whole Lotta Rosie 3 yıl
Kitkat kullanım oranları halen çok yüksek. Samsung gibi telefonlarına sırf güncelleme vermiş olmak için güncelleme veren, sonrasında cihazın hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen firmalar yüzünden lolipop güncellemesi gelse bile bilerek güncelleme yapmayan kişi sayısı çok.

Bkz. Galaxy S4 Lollipop güncellemesi.
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esmerbuyucu 3 yıl
Marşmelov çıkıyor anca lolipop yükslişe geçebiliyor :DD
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intikam91 3 yıl
bunlar hep amerikanın oyunları; lolipop, marşmelov, kitkat. Hepsi obeziteye neden olan ürünleri özendirici şekilde kasti olarak yapılıyor
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Patren 3 yıl
kitkatın yayılma süresine göre çok kötü
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yelkowan 3 yıl en beğenilen
Üzücü ama bu grafikler hiçbir anlam ifade etmiyor.
Google android 7,0'ı duyurmaya hazırlanırken diğer üreticiler Android 6.0 ı dağıtmaya başlayacak. O da şanslı bir grup için.
Google buna radikal bir çözüm bulmadığı sürece sürümler arası uçurum gitgide büyüyecek şimdi olduğu gibi.
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GenkaNuank 3 yıl yelkowan
yelkowan
Üzücü ama bu grafikler hiçbir anlam ifade etmiyo.
Google android 7yi duyurmaya hazırlanırken diğer üreticiler Android 6.0 ı dağıtmaya başlayacak. O da şanslı bir grup için. Google buna radikal bir çözüm bulmadığı sürece sürümler arası uçurum gitgide büyüyecek şimdi olduğu gibi.

Çözümü basit güncelleme vermeyen firmanın telefonunu almayacaksın onlar da akıllanacak herkes karlı çıkacak
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Guest-F8946C419 3 yıl
Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Çok görmemek lazım.
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