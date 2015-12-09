Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor





Android 6.0 Marshmallow sürümünün kullanıma sunulmasının üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti ancak sürüm henüz benimsenmemiş gibi görünüyor. Nexus cihazları, Android One platformu ve bazı amiral gemi modellerinde güncelleme başlamasına rağmen, yükseliş hızını artıran Lollipop sürümü oldu.





Son rakamlara göre Lollipop yaklaşık olarak 4 puanlık artış göstererek yüzde 29.5 kullanım oranına ulaştı. Halen daha pek çok Android cihazının Lollipop sürümüne güncellemesi devam ediyor ve piyasaya yeni çıkan alt seviye cihazlarda da Lollipop sürümüne yer veriliyor. Bu bakımdan Lollipop sürümünün yükselişi biraz daha hızlanmış durumda.





Android ekosisteminin en çok kullanılan sürümü KitKat olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 36.6 oranına sahip olan Kitkat önceki aydan sadece bir puan azalmış durumda. Jelly Bean sürümleri ise toplamda yüzde 27 civarında bir kullanım oranı seviyesinde bulunuyor.





Önümüzdeki bir iki ay akıllı telefon pazarında önemli bir hareketlilik görünmüyor. Galaxy S7, Xiaomi Mi 5, HTC One M10 gibi amiral gemi modelleri en erken Şubat ayından itibaren pazara çıkmaya başlayacak. Bu bakımdan Marshmallow sürümünde önemli bir artış beklenmiyor. O döneme kadar mevcut modellere güncellemeler de parça parça verileceği için büyük ihtimalle yine fazla bir hareketlilik yaşanmayacak. Şubat sonrasında ise yukarı doğru ivmelenmenin artması bekleniyor.





İşin ilginç tarafı Android ekosisteminin en büyük değişikliğe uğradığı Lollipop ve sonrası halen benimsenebilmiş değil ve bu da ekosistemdeki parçalanmanın artmasına neden oluyor. Önceki yıllarda yüzde 40 barajını aşmak kolaydı ve hem Android KitKat hem de Ice Cream sürümlerinde bunu yaşamıştık. Fakat son iki yıldır yüzde 40 barajını geçebilen yeni bir sürüm bulunmuyor.