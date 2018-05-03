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Londra'daki patlamaya cep telefonları neden oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yahudi sokak festivalinde patlama meydana geldi. 30 kişinin yaralandığı patlamaya sebep olarak protestocuların ateşe attığı cep telefonları gösterildi.
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Zamazingo
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Londra'daki patlamaya cep telefonları neden oldu
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Reuters tarafından yapılan haberde, İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde 30’a yakın kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar olduğu ifade edildi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Kuzey Londra’nın Stamford Hill bölgesinde gerçekleşen patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği belirtiliyor. Sokakta yakılan şenlik ateşinin patlamasına sebep olarak ateşe atılan cep telefonları gösterildi.

Cep telefonlarını ateşe attılar 

İddiaya göre, cep telefonlarının zararlarıyla ilgili bir konuşma yapıldığı sırada bazı protestocular telefonlarını ateşe attı. Ateşe atılan cep telefonları patlayınca çok sayıda kişinin özellikle yüz bölgesinde yanıklar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.


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homebird 1 yıl en beğenilen
Ortadoğu' da yüzlerce kişi ölür kimsenin umrunda olmaz. Avrupa'da basit bir patlama bile gündem olur. Hele bir de işin içinde yahudi varsa dünyanın en önemli olayıdır. Çünkü oradakiler insan, diğerleri tek hücrelidir.
Ortadoğu' da yüzlerce kişi ölür kimsenin umrunda olmaz. Avrupa'da basit bir patlama bile gündem olur. Hele bir de işin içinde yahudi varsa dünyanın en önemli ol...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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vladimirsaatov 1 yıl
cep telefonları değil onları atese atan insanlar neden olmus yani
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spenx01 1 yıl
vegan olduklarina eminim :D
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prosoccer_87 1 yıl homebird
Dostum bana özelden yaz sana bir video atıcam
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smart1978 1 yıl
Donanimhaber lik nesi var anlamadim ? ...
Ne diyelim batarya kapasiteleri iyicene kucultulsun mu yani :D ?
Ortada Yahudi dinindekiler baskalarin canina tehlikeye mi atmis nefis mudafalik bir durum var da boyle sacma bir davranista bulunmuslar ?...
Bunlar tatlisu muslumanlari yiyorsa kendilerini patlatsinlar :D
Islamiyet i boyle zihinlerde gormek. Boyle zihindekiler ile sozde hak vs iddia ettiklerini mi saniyorlar ? Hic sanmam ... Kuklalar ...
Iddiada komik mesgale edici cep telefonlarin zararlari imis ? ... Bicak cerraha verilse hayat kurtarir bicak sapiga katile verse cana zarar verir ...
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bilgem 1 yıl
Servisleri olmayan faturası kesilmemiş gümrüksüz üretim hatası İNSANLAR BUNLAR 😁
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Bay Robot 1 yıl
İşsiz bunlar yemin ederim.
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prosoccer_87 1 yıl homebird
Aynen öyle ortadoğu komple tek hücreli
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homebird 1 yıl prosoccer_87
Ben de tam olarak bu kafa yapısından bahsediyorum 😁
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homebird 1 yıl en beğenilen
Ortadoğu' da yüzlerce kişi ölür kimsenin umrunda olmaz. Avrupa'da basit bir patlama bile gündem olur. Hele bir de işin içinde yahudi varsa dünyanın en önemli olayıdır. Çünkü oradakiler insan, diğerleri tek hücrelidir.
2 Yanıt Yanıtla +46
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hypercubematrix 1 yıl homebird
ne kadan sacma sapan bir mesaj bu ..
meselenin özünde şu var ..
Kraliçe II. Elizabeth, Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank Of England'ı ziyaret etti. Daha önce de gitmişti. Ama bu farklıydı. İlk kez Kraliçe'nin ziyaretinde Rothschild ailesinden önemli bir üye karşılamaya gitmedi. Bu KAVGAYI anlatan en önemli fotoğraftı! Kimse anlamadı..
yani demir bankası crown corparation ; demir tahtı kraliyeti cezalandırıyor .
en komik yorumlarda ateşe cep telefonu atıldıgına inananlar ..

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vladimirsaatov 1 yıl
cep telefonları değil onları atese atan insanlar neden olmus yani
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Sean john 1 yıl
Zenginlite başa bela adamlar telefon atıyor.
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U Mad BRO 1 yıl
Demek ki her videoda boşuna demiyorlarmış "batarya sakat iş, g..ünüzde patlar filan" diye
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