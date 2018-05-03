Londra'daki patlamaya cep telefonları neden oldu

Otomobil Editörü
Reuters tarafından yapılan haberde, İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde 30’a yakın kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar olduğu ifade edildi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.
Kuzey Londra’nın Stamford Hill bölgesinde gerçekleşen patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği belirtiliyor. Sokakta yakılan şenlik ateşinin patlamasına sebep olarak ateşe atılan cep telefonları gösterildi.
Cep telefonlarını ateşe attılar
İddiaya göre, cep telefonlarının zararlarıyla ilgili bir konuşma yapıldığı sırada bazı protestocular telefonlarını ateşe attı. Ateşe atılan cep telefonları patlayınca çok sayıda kişinin özellikle yüz bölgesinde yanıklar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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Ne diyelim batarya kapasiteleri iyicene kucultulsun mu yani :D ?
Ortada Yahudi dinindekiler baskalarin canina tehlikeye mi atmis nefis mudafalik bir durum var da boyle sacma bir davranista bulunmuslar ?...
Bunlar tatlisu muslumanlari yiyorsa kendilerini patlatsinlar :D
Islamiyet i boyle zihinlerde gormek. Boyle zihindekiler ile sozde hak vs iddia ettiklerini mi saniyorlar ? Hic sanmam ... Kuklalar ...
Iddiada komik mesgale edici cep telefonlarin zararlari imis ? ... Bicak cerraha verilse hayat kurtarir bicak sapiga katile verse cana zarar verir ...
meselenin özünde şu var ..
Kraliçe II. Elizabeth, Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank Of England'ı ziyaret etti. Daha önce de gitmişti. Ama bu farklıydı. İlk kez Kraliçe'nin ziyaretinde Rothschild ailesinden önemli bir üye karşılamaya gitmedi. Bu KAVGAYI anlatan en önemli fotoğraftı! Kimse anlamadı..
yani demir bankası crown corparation ; demir tahtı kraliyeti cezalandırıyor .
en komik yorumlarda ateşe cep telefonu atıldıgına inananlar ..
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