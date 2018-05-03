Londra'daki patlamaya cep telefonları neden oldu

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Reuters tarafından yapılan haberde, İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde 30’a yakın kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar olduğu ifade edildi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Kuzey Londra’nın Stamford Hill bölgesinde gerçekleşen patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği belirtiliyor. Sokakta yakılan şenlik ateşinin patlamasına sebep olarak ateşe atılan cep telefonları gösterildi.

Cep telefonlarını ateşe attılar

İddiaya göre, cep telefonlarının zararlarıyla ilgili bir konuşma yapıldığı sırada bazı protestocular telefonlarını ateşe attı. Ateşe atılan cep telefonları patlayınca çok sayıda kişinin özellikle yüz bölgesinde yanıklar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.