Lone Wolf oyun kitapları mobile geliyor

1984-1998 yılları arasında satılan ve farklı oyun tarzı ile en çok satan kitap serilerinin başında gelen Joe Dever imzalı Lone Wolf mobile geliyor. Yeni oyun zengin gerçeklik odaklı olarak geliştirilmiş.

Lone Wolf AR neler sunuyor?

İngiliz VisionizAR stüdyosu tarafından geliştirilen Lone Wolf AR oyunu RPG tarzında hazırlanmış. Lone Wolf evreninden karakterler olarak oynadığınız oyunda canavarlarla etkileşime giriyor, bulmacalar çözüyor ve bosslarla mücadele ediyorsunuz.

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Oyunda sosyal yardımlaşma da unutulmamış. Zorlu görevlerde arkadaşlarla iş birliği yanında klanlara katılmak da mümkün. Oyundaki seçimleriniz Magnamund bölgesinin ayarlarına da etki ediyor.

Joe Dever’in oğlu Ben Dever hali hazırda Lone Wolf evreninin hak sahibi durumunda ve kendisi de yeni kitapların yazımına devam ediyor. Lone Wolf AR için 2019 sonları veya 2020 başları işaret ediliyor.