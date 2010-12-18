Lotus'un Paris'te çok beğenilen elektrikli şehir otomobili 2013 yılında satışa çıkıyor

İngilizlerin en önemli otomobil üreticilerinden biri olan Lotus, 2010 Paris Auto Show'da sergilediği elektrikli şehir otomobilinin üretim versiyonu için çalışmalara başladı.Görünen o ki Aston Martin küçük şehir otomobili üreten tek İngiliz markası olmayacak.

Lotus CEO'su Dany Bahar yaptığı açıklamada, elektrikli şehir içi otomobili konseptinin üretim versiyonunun üretilmesinin kararlaştırıldığını ve 2013 yılında piyasaya çıkmasını planladıklarını belirtti. Ayrıca Bahar; otomobilin Asya, Avrupa ve Sportif olmak üzere 3 farklı versiyonda üretileceğini de açıkladı.

Tamamıyla Lotus tarafından üretilen plug-in drive sistemine sahip otomobilde sürekli 61 beygir, maksimum ise 102 beygir üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor. Otomobilin bataryalarını doldurmak için ayrıca 1.2 litre hacminde 3 silindirli bir geleneksel içten yanmalı motor bulunuyor. Anlık olarak 240 NM tork üretebilen elektrikli motor sayesinde otomobil 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Tamamen elektrikle 50 kilometreye kadar yol alabilen otomobil, içten yanmalı motorunun da devreye girmesiyle toplamda 500 kilometre menzile sahip olacak. Otomobilin emisyon değeri ise sadece 60 gram/kilometre.