Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası

Ünlü çanta markası Louis Vuitton üzerinde esnek ekranı bulunan ilginç modellerini sergiledi. Görünen o ki esnek ekranlar sadece telefon üreticilerinin dikkatini çekmemiş.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
3,4b
2
7
Zamazingo
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası
Tam Boyutta Gör
Katlanabilir telefonlar Samsung ve Huawei gibi üreticiler için geleceğin cihazları konumunda. Bu teknolojinin arkasında yatan temel bileşen ise bildiğiniz üzere esnek ekranlar. Ünlü çanta üreticisi Louis Vuitton da esnek ekranları kendi çantaların kullanmaya karar vermiş. Görünen o ki esnek ekranlar sadece telefon üreticilerinin odağında değil.

İster çift ister tek ekran

New York’ta Cruise 2020 koleksiyonunu tanıtan yeni şirketin birçok ürününü sergilendi. Ancak hiç şüphesiz en ilginçleri üzerinde modeline göre tek veya çift esnek ekran bulunan çantalar. AMOLED panel olan bu ekranlar 1920 x 1440 piksel çözünürlüğünde. Farklı şehir resimleriyle sergilenen çantaların dikkat çekici göründüğünü söyleyebiliriz.

Louis Vuitton, ekran tedarikçisi hakkında herhangi bir açıklama yapmamış. Ayrıca her ne kadar düzenlenen şovda boy gösterseler de raflarda yer alırlar mı bilinmiyor. Sadece prototip aşamasında kalabilir. Ek olarak oldukça pahalı ürünleri bulunan markanın, üzerinde ekran bulunan bir çantayı nasıl bir fiyatlandırma ile sunacağı büyük soru işareti.

Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak"

Louis Vuitton sözcüsü “Kol çantasını akıllı telefonun bir uzantısı olarak düşünüyoruz.” diyerek yeni modellerinin arkasında yatan düşünceyi açıkladı. Hem tek ekranlı hem de çift ekranlı çantayı aşağıdaki Instagram paylaşımında inceleyebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2019/05/10/louis-vuitton-flexible-screens-prototype-handbags-lv-cruise-2020/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Oguz_Cole 4 hf. en beğenilen
Sebep amaç derken, senin ilgini çekmedi diye amacı yok mu yani. Ayrıca her ne kadar hoşuma gitmesede ea ve benzerleri yüzünden, tüm çantanın ekran kaplı olduğu modeller çıktığından bu şekilde çantanın rengi, desenleri değiştirilebilir kıyafete göre ve gayette hoş olur ancak dediğim gibi bir renk değişikliğini kaça satarlar bilemiyorum. :D
Sebep amaç derken, senin ilgini çekmedi diye amacı yok mu yani. Ayrıca her ne kadar hoşuma gitmesede ea ve benzerleri yüzünden, tüm çantanın ekran kaplı olduğu ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 4 hf.
İnsanlar şehir hayatına ne kadar meraklı. .ok var şehir hayatında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 hf.
Ruhunu maddiyatla doyurmaya çalışanlara oyuncaklar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Usbehci 4 hf.
Bakalım hangi vekilin, bakanın veya eşlerinin elinde göreceğiz :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dede17 4 hf.
Çok lazımdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz_Cole 4 hf. en beğenilen
Sebep amaç derken, senin ilgini çekmedi diye amacı yok mu yani. Ayrıca her ne kadar hoşuma gitmesede ea ve benzerleri yüzünden, tüm çantanın ekran kaplı olduğu modeller çıktığından bu şekilde çantanın rengi, desenleri değiştirilebilir kıyafete göre ve gayette hoş olur ancak dediğim gibi bir renk değişikliğini kaça satarlar bilemiyorum. :D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sütyen_Teli 4 hf.
Sebep?
Amaç?
Neden?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 4 hf. Sütyen_Teli
alanların %10u ihtiyaçtan alıyordur gerisi sonradan görmeler. futbolcu oldun 3-5 milyon kazandın e sonradan görme bir iki hareket yapmazsan sana yakışmaz. monaco prensi bu çantadan alıyor diye sonradan görmeler bunu iyi bir halt zannedip kendileride alıyor şehzade moduna sokuyorlar kendilerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Boeing, Starliner kapsülünün paraşüt testini gerçekleştirdi (VİDEO) 4 hf. Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu 4 hf. AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir 4 hf. İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı 4 hf. Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak 4 hf. Oppo K3'ün teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı 4 hf. iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir 4 hf. Opel'i bünyesine katan PSA Group şimdi de Jaguar Land Rover'ı satın almak istiyor 4 hf. Apple'dan, 10 yıl sonra yeni oyun: Warren Buffett's Paper Wizard 4 hf. HTC, Çin pazarından geçici olarak çekiliyor 4 hf. Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı 4 hf. Elon Musk: Bu yıl Amerikalılar ülkenin bir ucundan diğerine otopilot ile gidebilecek 4 hf. Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı 4 hf. Yavru köpeği kurtaran kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti 4 hf. 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemciler detaylanıyor 4 hf. LG, G8 ThinQ’nun pilini değiştirilmemek üzere sabitlemiş! 4 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var 4 hf. HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 4 hf. 2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor 4 hf. Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası Sonraki Cerrahlar beyin kanserini teşhis etmek için akrep zehri kullanacak 4 hf. Snapdragon 710'lu Realme X bu kez GeekBench'te ortaya çıktı 4 hf. Facebook istemeden de olsa terör örgütlerine alet oluyor 4 hf. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda arsenik soluyan canlılar keşfetti 4 hf. Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ilk görseliyle karşımızda 4 hf. OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru çok daha güçlü olacak 4 hf. Samsung Galaxy J7 Prime 2, Android Pie güncellemesi aldı 4 hf. Aselsan'dan TSK'ya Sırt Uydu Haberleşme Sistemi geliyor 4 hf. Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak 4 hf. Sonunda kolay tamir edilebilir bir telefon: Google Pixel 3a 4 hf. Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor 4 hf. ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor! 4 hf. WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor 4 hf. Instagram aşılar hakkında yanlış bilgi etiketlerini engelleyecek 4 hf. Amazon'un sesli asistanından silinen ses kayıtlarının, metin olarak saklandığı ortaya çıktı 4 hf. Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront 4 hf. Delta Havayolları bu ay ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek 4 hf. Android Q ile bellek şifreleme zorunlu oluyor 4 hf. TR uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ’den BTK’ya geçiyor 4 hf. Mi Fit uygulaması yenilendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim