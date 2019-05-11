Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası

Katlanabilir telefonlar Samsung ve Huawei gibi üreticiler için geleceğin cihazları konumunda. Bu teknolojinin arkasında yatan temel bileşen ise bildiğiniz üzere esnek ekranlar. Ünlü çanta üreticisi Louis Vuitton da esnek ekranları kendi çantaların kullanmaya karar vermiş. Görünen o ki esnek ekranlar sadece telefon üreticilerinin odağında değil.

İster çift ister tek ekran

New York’ta Cruise 2020 koleksiyonunu tanıtan yeni şirketin birçok ürününü sergilendi. Ancak hiç şüphesiz en ilginçleri üzerinde modeline göre tek veya çift esnek ekran bulunan çantalar. AMOLED panel olan bu ekranlar 1920 x 1440 piksel çözünürlüğünde. Farklı şehir resimleriyle sergilenen çantaların dikkat çekici göründüğünü söyleyebiliriz.

Louis Vuitton, ekran tedarikçisi hakkında herhangi bir açıklama yapmamış. Ayrıca her ne kadar düzenlenen şovda boy gösterseler de raflarda yer alırlar mı bilinmiyor. Sadece prototip aşamasında kalabilir. Ek olarak oldukça pahalı ürünleri bulunan markanın, üzerinde ekran bulunan bir çantayı nasıl bir fiyatlandırma ile sunacağı büyük soru işareti.

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Louis Vuitton sözcüsü “Kol çantasını akıllı telefonun bir uzantısı olarak düşünüyoruz.” diyerek yeni modellerinin arkasında yatan düşünceyi açıkladı. Hem tek ekranlı hem de çift ekranlı çantayı aşağıdaki Instagram paylaşımında inceleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/05/10/louis-vuitton-flexible-screens-prototype-handbags-lv-cruise-2020/