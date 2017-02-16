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Lucid Air sürüş modu ayarlarında oldukça ilgi çekici bazı seçenekler sunuyor

Lucid Motors'un merakla beklenen modeli Air'in iç tasarımı geçtiğimiz gün yapılan özel bir etkinlikle basına tanıtıldı. Sergilenen aracın dokunmatik ekranı oldukça ilginç ayar seçenekleri sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda resmi duyurusunu yaptığı Air modeli ile dikkatleri üzerine çeken elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, geçtiğimiz hafta Los Angeles'da düzenlediği özel etkinlikle modelin merak edilen iç tasarımını davetlilere tanıttı.
Beklenildiği büyük bir dokunmatik ekranla gelen elektrikli araç, bu ekranda Tesla Model S'dekine benzer bir "sürüş" ayar seçenekleri menüsü sunuyor. Ancak aracın "gelişmiş sürüş" ayarlarının olduğu menüye geldiğimizde ise bizleri bazı ilginç ayar seçenekleri karşılıyor. Şu an için yazılım her ne kadar prototip aşamada olsa ve pek çok ayarın final sürümde karşımıza çıkmayacağı düşünülse de yine de meraklılar için bazı ilginç bilgiler yer alıyor.
İlk olarak "sürüş" ayarlarının olduğu menüye değinecek olursak; Model S de dahil pek çok diğer araçtakine benzer olan bu ekranda bizleri ilk etapta "Sürüş modu" seçeneği karşılıyor. Spor, Konfor ve Menzil seçeneklerinin yer aldığı bu ayar sonrasında ise bizleri "Creep" ayarı karşılıyor bu ayarda ise aracın frene basılmadığı durumda boştaymışçasına süzülüp süzülmemesini seçiyoruz. Bir sonraki ayarımız olan "Regen" ise rejeneratif fren sistemini açma yada kapatmaya yararken, "Suspension height" seçeneği ile de aracın havalı süspansiyon yüksekliğini ayarlanıyor. Bu menüdeki son ayar olan “Auto-lowering suspension” seçeneği aktif hale getirildiğinde ise aracın hızı arttıkça araç alçalarak aerodinami arttırılıyor ve verimlilik yukarı çekiliyor.
Aracın ayar menüsünde dikkat çeken menü olan "gelişmiş sürüş" ayarlarına geldiğimizde ise bizleri bir takım ilginç seçenekler karşılıyor. Ayarlar arasında “Steering mode” isimli direksiyon modu seçeneği bizleri karşılarken bu ayarın Tesla Model S'deki olduğu gibi direksiyon sertliğini değiştirdiği düşünülüyor. Ayarlar arasında biraz daha dikkat çekici olarak "Suspension mode" isimli bir seçenek yer alırken bu seçeneğin süspansiyonun sertlik düzeyini değiştirdiği tahmin ediliyor.
Ayarlar arasında bir diğer dikkat çekici seçenek olarak “Brake feeling” seçeneği yer alırken, bu ayarın rejeneratif fren düzeyini değiştirdiği yada fren pedalının geri bildirim gücünü değiştirdiği düşünülüyor.
Son olarak bu menü ekranının en dikkat çeken seçeneğine değinecek olursak, “Power distribution" isimli bu ayar adından da anlaşılacağı gibi aracın seçime göre dört çeker, önden çekişli yada arkadan çekişli olmasını sağlıyor. Bu ayar seçenekleriyle aracın verdiği güç değişirken, sürüş karakteristiği de tamamen değişiyor. Seçenekler arasında en hızlı ve en iyi yol tutuşa sahip seçenek AWD olurken, RWD seçeneği ile araç daha eğlenceli bir sürüş vaad ediyor ve son olarak FWD seçeneğiyle uzun yolda giderken önde yer alan daha ufak 400 beygirlik motoru kullanmak ve arka motorun uyku moduna geçmesiyle daha uzun bir menzile kavuşmak mümkün kılınıyor.

https://electrek.co/2017/02/15/lucid-air-has-a-really-cool-dev-menu-of-driving-settings-which-we-hope-makes-it-to-production/ Yorum Yaz
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thehawk 2 yıl en beğenilen
"Onde yer alan daha ufak 400 beygirlik motor"
:(
:.(
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1BilimAdamı 2 yıl basartenk
basartenk
200ugececekaga

lükse bak. Kolay kolay hic bi araci 3 farkli tahrikte kullanamazsin. Bu elektrikli araclar gercekten guzel is cikartiyor ama... isin birde ama'si var. Motor homurtusu egzoz cigligi seven adamim ben. Sessiz sakin 300kmh ile gitmek tat vermez herhalde.

Rüzgarın çığlığı ile gidersin


Doğayı,Kuşların cıvıltısınıda dinleyebilirsiniz, onları dumana boğmadan.
basartenk200ugececekagalükse bak. Kolay kolay hic bi araci 3 farkli tahrikte kullanamazsin. Bu elektrikli araclar...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl BlackGhost12
BlackGhost12


Cok guzel gorunuyor umarim sonu Faraday Future gibi degilde Tesla gibi olur.
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xmen121 2 yıl
10 Numara cidden
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Fikirist 2 yıl
o son ayar neymiş öyle yuh . biz hala şahine biniyoruz
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BlackGhost12 2 yıl
Lucid Air'in tasarımını Tesla Model S'ten daha çok seviyorum. Ucuz olsada alabilsek be.
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senged 2 yıl
gavur yapıyo
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thehawk 2 yıl en beğenilen
"Onde yer alan daha ufak 400 beygirlik motor"
:(
:.(
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200ugececekaga 2 yıl
lükse bak. Kolay kolay hic bi araci 3 farkli tahrikte kullanamazsin. Bu elektrikli araclar gercekten guzel is cikartiyor ama... isin birde ama'si var. Motor homurtusu egzoz cigligi seven adamim ben. Sessiz sakin 300kmh ile gitmek tat vermez herhalde.
2 Yanıt Yanıtla +1
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basartenk 2 yıl 200ugececekaga
200ugececekaga

lükse bak. Kolay kolay hic bi araci 3 farkli tahrikte kullanamazsin. Bu elektrikli araclar gercekten guzel is cikartiyor ama... isin birde ama'si var. Motor homurtusu egzoz cigligi seven adamim ben. Sessiz sakin 300kmh ile gitmek tat vermez herhalde.

Rüzgarın çığlığı ile gidersin
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Guest-F2673E0F4 2 yıl 200ugececekaga
Orijinalden alıntı: 200ugececekaga
lükse bak. Kolay kolay hic bi araci 3 farkli tahrikte kullanamazsin. Bu elektrikli araclar gercekten guzel is cikartiyor ama... isin birde ama'si var. Motor homurtusu egzoz cigligi seven adamim ben. Sessiz sakin 300kmh ile gitmek tat vermez herhalde.

Hocam güzel ülkemizde kullandığımız 1.6 1.4 1.0 0.9 2.0 motorlardan ne kadar ses çıkacak ki şahsen şuanda tek süper arabalar için üzülürüm ama onlarada binemeyeceğim için en güzeli elektrikli araba en azından şuanki kullandığımız arabalardan daha güçlü hp ve tork sağlıyorlar (bknz: Opel ampera-e 208 hp) Habere dönersek Lucid Motors dan bayağı ümitliyim ben. Daha hiç kötü haber duymadım Tesla'nın Rakibi batmak üzere olan Faraday Future değil Lucid Motors dur bence.
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