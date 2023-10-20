Lucid zor günler yaşıyor: Araç başına 338 bin dolar zarar ediyor

ABD'li lüks elektrikli otomobil üreticisi Lucid zor günler geçiriyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde sadece 1550 araç üretebilen Lucid müşterilerie 1457 araç teslim edebildi. Teslimat sayısı 1404 araç teslim ettiği bir önceki çeyreğe göre bir miktar artsa da üretimde büyük düşüş gerçekleşti. Şirket geçen çeyrek 2173 adet araç üretmişti. Üretimdeki düşüşün sebebi henüz açıklanmadı.
Verilerin açıklanmasından sonra Lucid'in hisseleri %7.2 oranında düştü. Şirketin hisseleri sene başından bu yana %25 değer kaybetmiş durumda. Bu düşüşün sebebi sadece üretim problemleri değil, firma aynı zamanda ürettiği her bir Lucid Air araç başına para da kaybediyor.
Hisseler zirvenin seviyenin %91 altına düştü
Bloomberg'in tahminine göre şirket, her Air aracı başına 338 bin dolar para kaybediyor. Bir diğer ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'da araç başına 33 bin dolar zarar etmekte. Ancak Lucid'in durumu çok daha vahim görünüyor. Lucid'in hisseleri şuan tepe seviyesinin %91 altında seyrediyor. Şirketin borç ödemesinde temerrüde düşme riski artmış durumda.
Yatırımcı Jerry Braakman'a göre eğer şirket bu sene 10 bin araç üretimine ulaşamazsa para yakmaya devam edecek. Üretim ve satış rakamları artmazsa hisse fiyatlarındaki düşüş sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.