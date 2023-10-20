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    Lucid zor günler yaşıyor: Araç başına 338 bin dolar zarar ediyor

    ABD'li lüks elektrikli otomobil üreticisi Lucid zor günler geçiriyor. Üretimi artırmakta zorlanan firma bu çeyrekte sadece 1550 araç üretbildi. Şirketin hisse fiyatları düştü.

    Lucid zor günler yaşıyor: Araç başına 338 bin dolar zarar ediyor Tam Boyutta Gör

    ABD'li lüks elektrikli otomobil üreticisi Lucid zor günler geçiriyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde sadece 1550 araç üretebilen Lucid müşterilerie 1457 araç teslim edebildi. Teslimat sayısı 1404 araç teslim ettiği bir önceki çeyreğe göre bir miktar artsa da üretimde büyük düşüş gerçekleşti. Şirket geçen çeyrek 2173 adet araç üretmişti. Üretimdeki düşüşün sebebi henüz açıklanmadı.

    Verilerin açıklanmasından sonra Lucid'in hisseleri %7.2 oranında düştü. Şirketin hisseleri sene başından bu yana %25 değer kaybetmiş durumda. Bu düşüşün sebebi sadece üretim problemleri değil, firma aynı zamanda ürettiği her bir Lucid Air araç başına para da kaybediyor.

    Hisseler zirvenin seviyenin %91 altına düştü

    Bloomberg'in tahminine göre şirket, her Air aracı başına 338 bin dolar para kaybediyor. Bir diğer ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'da araç başına 33 bin dolar zarar etmekte. Ancak Lucid'in durumu çok daha vahim görünüyor. Lucid'in hisseleri şuan tepe seviyesinin %91 altında seyrediyor. Şirketin borç ödemesinde temerrüde düşme riski artmış durumda.

    Yatırımcı Jerry Braakman'a göre eğer şirket bu sene 10 bin araç üretimine ulaşamazsa para yakmaya devam edecek. Üretim ve satış rakamları artmazsa hisse fiyatlarındaki düşüş sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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