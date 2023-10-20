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ABD'li lüks elektrikli otomobil üreticisi Lucid zor günler geçiriyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde sadece 1550 araç üretebilen Lucid müşterilerie 1457 araç teslim edebildi. Teslimat sayısı 1404 araç teslim ettiği bir önceki çeyreğe göre bir miktar artsa da üretimde büyük düşüş gerçekleşti. Şirket geçen çeyrek 2173 adet araç üretmişti. Üretimdeki düşüşün sebebi henüz açıklanmadı.

Verilerin açıklanmasından sonra Lucid'in hisseleri %7.2 oranında düştü. Şirketin hisseleri sene başından bu yana %25 değer kaybetmiş durumda. Bu düşüşün sebebi sadece üretim problemleri değil, firma aynı zamanda ürettiği her bir Lucid Air araç başına para da kaybediyor.

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Hisseler zirvenin seviyenin %91 altına düştü

Bloomberg'in tahminine göre şirket, her Air aracı başına 338 bin dolar para kaybediyor. Bir diğer ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'da araç başına 33 bin dolar zarar etmekte. Ancak Lucid'in durumu çok daha vahim görünüyor. Lucid'in hisseleri şuan tepe seviyesinin %91 altında seyrediyor. Şirketin borç ödemesinde temerrüde düşme riski artmış durumda.

Yatırımcı Jerry Braakman'a göre eğer şirket bu sene 10 bin araç üretimine ulaşamazsa para yakmaya devam edecek. Üretim ve satış rakamları artmazsa hisse fiyatlarındaki düşüş sürecek.

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Lucid zor günler yaşıyor: Araç başına 338 bin dolar zarar ediyor