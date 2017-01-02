Lucid Motors, otonom araçlar için Tesla'nın eski iş ortağını seçti

Geçtiğimiz ay tanıttığı lüks elektrikli otomobili Air ile dikkatleri üzerine çeken Lucid Motors, önümüzdeki yıllarda lüks araçlar için otonom sürüşün beklenen özellikler arasında olacağını öngören firmalar arasında. Geçtiğimiz güne kadar firmanın yeni aracının otonom sürüş yetenekleri hakkında pek fazla bilgi verilmezken, yeni bir basın açıklamasıyla bazı detaylar ortaya çıktı.

İsrail'li teknoloji firması Mobileye ile işbirliğine girdiğini belirten elektrikli araç üreticisi, bazı otonom teknolojilerini bu firmadan tedarik edeceğini açıkladı. Hatırlayacak olursak Mobileye, bu yılın başlarında ilk Autopilot ölümlü kazasından sonra bir şeyler onları bölene kadar, Tesla için önemli bir tedarikçi konumundaydı.

Firma tarafından yapılan basın açıklamasında; Lucid Air'in piyasaya çıktığı andan itibaren, tam otonom sürüş için gerekli sensörlerle donatılı olarak geleceği belirtilirken, bunlar kamera, radar ve lidar sensörleri olarak belirtiliyor. Mobileye'dan surround görüntü işleme, sensör birleştirme yazılımı, Yol Tecrübesi Yönetimi (REM) gibi önemli özellikleri edinecek Lucid Air, bu teknolojilerle Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi'ni (ADAS) ilk andan itibaren kullanıcısının hizmetine sunacak.

Mobileye'ın Lucid Air modeline iki adet EyeQ4 yongasetini tedarik etmesi beklenirken, bu çipsetler 8 kameralı 360-derece görüntü sisteminin verilerini işlemede kullanılacak. Diğer Mobileye programlarıyla uyumlu olan bu kamera seti, ileri doğru bakan trifokal mercekli bir kamera ve aracın çevresini görüntüleyen 5 kamera içeriyor.

Mobileye ayrıca radar, lidar ve kamera seti verilerini entegre etmek için sensör birleştirme yazılımı da sağlayacak. Bu yazılım sorunsuz ve güvenli bir otonom sürüş için büyük önem arz ediyor.

https://cleantechnica.com/2016/12/31/lucid-motors-selects-mobileye-self-driving-tech-provider/