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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lucid Motors, otonom araçlar için Tesla'nın eski iş ortağını seçti

Daha öncesinde Tesla için önemli bir otonom sürüş teknolojileri tedarikçisi konumunda olan Mobileye, Lucid Motors'un lüks sedanı Air için de teknoloji tedariği yapacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay tanıttığı lüks elektrikli otomobili Air ile dikkatleri üzerine çeken Lucid Motors, önümüzdeki yıllarda lüks araçlar için otonom sürüşün beklenen özellikler arasında olacağını öngören firmalar arasında. Geçtiğimiz güne kadar firmanın yeni aracının otonom sürüş yetenekleri hakkında pek fazla bilgi verilmezken, yeni bir basın açıklamasıyla bazı detaylar ortaya çıktı.
İsrail'li teknoloji firması Mobileye ile işbirliğine girdiğini belirten elektrikli araç üreticisi, bazı otonom teknolojilerini bu firmadan tedarik edeceğini açıkladı. Hatırlayacak olursak Mobileye, bu yılın başlarında ilk Autopilot ölümlü kazasından sonra bir şeyler onları bölene kadar, Tesla için önemli bir tedarikçi konumundaydı.
Firma tarafından yapılan basın açıklamasında; Lucid Air'in piyasaya çıktığı andan itibaren, tam otonom sürüş için gerekli sensörlerle donatılı olarak geleceği belirtilirken, bunlar kamera, radar ve lidar sensörleri olarak belirtiliyor. Mobileye'dan surround görüntü işleme, sensör birleştirme yazılımı, Yol Tecrübesi Yönetimi (REM) gibi önemli özellikleri edinecek Lucid Air, bu teknolojilerle Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi'ni (ADAS) ilk andan itibaren kullanıcısının hizmetine sunacak.
Mobileye'ın Lucid Air modeline iki adet EyeQ4 yongasetini tedarik etmesi beklenirken, bu çipsetler 8 kameralı 360-derece görüntü sisteminin verilerini işlemede kullanılacak. Diğer Mobileye programlarıyla uyumlu olan bu kamera seti, ileri doğru bakan trifokal mercekli bir kamera ve aracın çevresini görüntüleyen 5 kamera içeriyor.
Mobileye ayrıca radar, lidar ve kamera seti verilerini entegre etmek için sensör birleştirme yazılımı da sağlayacak. Bu yazılım sorunsuz ve güvenli bir otonom sürüş için büyük önem arz ediyor.

https://cleantechnica.com/2016/12/31/lucid-motors-selects-mobileye-self-driving-tech-provider/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Rekabet iyidir.
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Biz hala ne ile uğraşıyoruz, adamlar 180 ile girdi piyasaya.
Elektrikli araçların belkemiğini oluşturacak markalar yavaş yavaş piyasaya girmeye başladı. Günümüz fosil yakıtlı markaların elektrikli araçları pek başarılı olmayacak, Tesla olsun, Lucid olsun, Faraday olsun ilerde başarılı olacak.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Biz hala ne ile uğraşıyoruz, adamlar 180 ile girdi piyasaya.
Elektrikli araçların belkemiğini oluşturacak markalar yavaş yavaş piyasaya girmeye başladı. Günümüz fosil yakıtlı markaların elektrikli araçları pek başarılı olmayacak, Tesla olsun, Lucid olsun, Faraday olsun ilerde başarılı olacak.

Bence dediğiniz bir kaç firma için geçerli iş gücü ve para olarak şuanki firmalar bu firmalardan daha üstün hele faraday future batmak üzere olan bir firma şu yeni markalardan ayakta kalabilecekler Rimac, Tesla, NextEv/Nio, LeEco ve Lucid Motors olacak rekabet iyidir Faraday Future başaramayacak gibi duruyor umarım kurtulurlar çünkü onlarda gayet güzel araba tanıttılar sunumdaki sıkıntılar kötü oldu ama.
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lj94 2 yıl
Tasarım olarak tesladan daha güzel bence.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Yapay zekalı ürünlere ek ötv zammı haberlerini görür gibiyim. Toplum gibi nesnelerinde akıllısı istenmiyor bu ülkede.
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kadirirdem 2 yıl
rekabet iyidir şu araba keşke çıksa tasarım süper...
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Kerim5100 2 yıl
Fiyat bandını düşük tutarsa çok can yakar :)
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Rekabet iyidir.
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