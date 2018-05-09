Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Luke Cage'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarını ekranlara taşımaya devam eden Netflix, Luke Cage'in ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınladı. Dizinin ikinci sezonu önümüzdeki ay yayınlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,7b
1
6
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix'in hazırladığı ve yayınladığı altı Marvel dizisinden biri olan Luke Cage, bu yaz yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek. Luke Cage'in haziran ayında yayınlanacak ikinci sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, yeni sezon için ilk fragmanı yayınladı.
Son olarak Daredevil, Jessica Jones ve Iron Fist ile güçlerini birleştirdiği The Defenders'ta izleyicilerin karşısına çıkan Cage, yeni sezonda da Harlem'in koruyucusu olacak. Jessica Jones'un kısa süre önce yayınlanan 2. sezonu The Defenders'ta yaşananları büyük ölçüde görmezden gelse de, Luke Cage'in yeni sezonunda The Defenders'ta yaşananlar etkili olacak gibi görünüyor.
İlk sezonda mümkün olduğunca dikkat çekmemeye çalışan Cage, The Defenders'ta yaşananlar sonrası kazandığı şöhreti Harlem'i korumak için kullanacak. The Defenders'ta kolu kesilen Misty Knight da yeni sezonda biyonik bir kolla geri dönerek çizgi romanlardaki haline biraz daha yaklaşacak.
Luke Cage'in 13 bölümden oluşan 2. sezonu 22 Haziran'da yayınlanacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
majestiktk 1 yıl
Luke Cage 'i sırf müzikleri için bile izlemeye değer. 2.sezon fragmanı güzel olmuş. izlenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
luke cage aşırı sıkıcı, black pantherin başka versiyonu. Son zamanlarda popüler dizilerde siyahiliği,eşcinselliği,asyalı olmayı falan o kadar insanın gözüne sokuyorlar ki bayıyor, bu saydığım iki yapımda bazı sahnelerde blackwhite göndermeleri içerikler var. Pozitif ayrımcılığın mokunun çıktığı yerde bazı şeyler itici olmaya başlıyor. İnsanlar istediğini yapmakta özgür fakat bu tarz şeyler kendi sınırlarını aştı, bu tarz ayrımcılıkların durulması gereken yerler bilinmiyor ve bir süre sonra başka insanların hakkına girilmiş oluyor ama onlar bunu farkedene kadar çok geç olacak ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hareketliperde 1 yıl
Hastamısınız neden bunu yazıyorsunuz ki? bu akşam izlemeye başlacaktım dizi
The Defenders'ta kolu kesilen Misty Knight da yeni sezonda biyonik bir kolla geri dönerek çizgi romanlardaki haline biraz daha yaklaşacak.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Requiem for a Dream 1 yıl hareketliperde
+1
Punisher ve Defenders ı hala izlemedim Luke Cage i izlemiştim ondan girdim konuya yaptıklarına bak
@Mianfei Sıkıcı olması dışında katılıyorum ama bence sıkıcı değildi. Iron Fistten iyiydi hiç olmazsa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
daredevil dışındakiler sıkıcı geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XFalconX 1 yıl
şiddetle tavsiye ederim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Oppo Find X görseli sızdırıldı iddiası 1 yıl SpaceX, gezegenler arası roketi BFR'ın inşası için resmi izni aldı 1 yıl Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi 1 yıl Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu 1 yıl Huawei Y3 Android Go telefonu resmiyet kazandı 1 yıl Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 1 yıl Mayıs sonunda çıkacak Samsung Galaxy S8 Lite'ın tanıtım görselleri sızdı 1 yıl Google'dan görme engellilerin gözü olacak uygulama: Lookout 1 yıl Yapay zekalı RC araç 1 yıl BMW, 625 beygirlik yeni M5 Competition modelini tanıttı 1 yıl Fitbit Versa resmi olarak Türkiye’de! İşte fiyatı: 1 yıl Waymo'nun otonom araçları karlı havalara hazır hale geldi 1 yıl Google'ın kendi işlemcisi: Yapay zeka hızlandırıyor 1 yıl Mercedes-AMG, kendi adını taşıyan dünyanın ilk yarış pistini duyurdu 1 yıl Süper Lig’e yükselme maçlarında Video Hakem Sistemi kullanılacak 1 yıl Sistem toplarken kasa seçimi nasıl yapılır? 1 yıl Google’ın yapay zekâ işlemcisi üçüncü nesle terfi ediyor 1 yıl Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe 1 yıl Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir 1 yıl Yeni iPhone X Plus, iPhone 8 Plus boyutlarında olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Luke Cage'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı Sonraki Google Lens yeni özelliklerle birçok Android telefonun kamera uygulamasına geliyor 1 yıl Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek 1 yıl Google Haritalar en iyi seyahat yardımcınız olmaya kararlı 1 yıl Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor 1 yıl Android P tanıtıldı! İşte yenilenen arayüzüyle Android P 1 yıl Gmail, akıllı cümle tamamlama özelliğine kavuştu 1 yıl Google Play 2018 ödüllerini kazananlar belli oldu 1 yıl Nokia X6'nın tanıtım posteri sızdırıldı 1 yıl Logitech MX Ergo İnceleme 1 yıl AB'den elektrikli araçlara "gürültü çıkarma" zorunluluğu 1 yıl Apple'dan geliştiricilere uyarı: Uygulamalar Temmuz ayına kadar çentikli iPhone X'u desteklemeli 1 yıl OnePlus 6’nın Geekbench puanı belli oldu 1 yıl Nvidia GTX 1180 TPU’nun veritabanına düştü 1 yıl Nissan, dizel araçlarını Avrupa pazarından kademeli olarak çıkaracak 1 yıl Fintech World Forum, 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 1 yıl FSP Cannon 1300W Miner PSU inceleme 1 yıl Microsoft Excel'e JavaScript desteği geliyor 1 yıl Hyundai Kona'nın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 yıl Twitter, uçtan uca şifrelenmiş mesajları test ediyor 1 yıl Türkiye’de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi başlıyor! LNG nedir? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim