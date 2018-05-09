Luke Cage'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix'in hazırladığı ve yayınladığı altı Marvel dizisinden biri olan Luke Cage, bu yaz yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek. Luke Cage'in haziran ayında yayınlanacak ikinci sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, yeni sezon için ilk fragmanı yayınladı.

Son olarak Daredevil, Jessica Jones ve Iron Fist ile güçlerini birleştirdiği The Defenders'ta izleyicilerin karşısına çıkan Cage, yeni sezonda da Harlem'in koruyucusu olacak. Jessica Jones'un kısa süre önce yayınlanan 2. sezonu The Defenders'ta yaşananları büyük ölçüde görmezden gelse de, Luke Cage'in yeni sezonunda The Defenders'ta yaşananlar etkili olacak gibi görünüyor.

İlk sezonda mümkün olduğunca dikkat çekmemeye çalışan Cage, The Defenders'ta yaşananlar sonrası kazandığı şöhreti Harlem'i korumak için kullanacak. The Defenders'ta kolu kesilen Misty Knight da yeni sezonda biyonik bir kolla geri dönerek çizgi romanlardaki haline biraz daha yaklaşacak.

Luke Cage'in 13 bölümden oluşan 2. sezonu 22 Haziran'da yayınlanacak.