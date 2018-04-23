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Netflix'in The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Netflix'in bir süredir hazırlık aşamasında olan The Witcher dizisi ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Merakla beklenen dizinin bölüm sayısı ve muhtemel yayın tarihi açıklandı.
1 yıl
18,6b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan The Witcher, dizi oluyor. Bir süre önce duyurulan The Witcher dizisi için hazırlıklar sürerken, dizi hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da dizinin bölüm sayısı ve olası yayın tarihi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.
Netflix'in hazırladığı The Witcher dizisinin senaryosunu kaleme alan Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Defenders), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla önemli detaylar paylaştı. İlk olarak The Witcher'ın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Hissrich, 8 bölümün izleyiciler için az görünebileceğini fakat hikaye için en uygun bölüm sayısının bu olduğunu belirtti. Hissrich'e göre böylece bölümler hem hikaye hem de aksiyon bakımından dolu dolu olacak ve sezon ortasında zaman geçirmek için oyalanmaları gerekmeyecek.
The Witcher dizisi için olabildiğince hızlı çalıştıklarını söyleyen Hissrich, asıl önceliklerinin ise kalite olduğunu, bu yüzden diziyi aceleye getirmeyeceklerini ifade etti. Hissrich, dizinin 2020 yılında yayınlanabileceğini açıklarken, daha erken bir tarihe yetiştirmek için de ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. 
Son yıllara damga vuran Game of Thrones önümüzdeki yıl yayınlanacak 8. sezonu ile ekranlara veda edecek olsa da, fantastik hikayelerden hoşlanan izleyicilere Game of Thrones'un yokluğunu unutturacak birçok yeni dizi ekranlarda olacak gibi görünüyor. Netflix'in The Witcher dizisinin yanı sıra Amazon'un dev bütçeli The Lord of the Rings uyarlaması ve en az bir Game of Thrones spinoff'u 2020'ye kadar izleyicilerin karşısına çıkacak.

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tahir40 1 yıl en beğenilen
Netflix günde 3 öğün dizi çıkarıyor, çoğu tırt. Buna da bazı kesimleri kızdırmayalım diye Geralt kardeşimizi zenci asyalı gay yaparlar şimdi.
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justbejust 1 yıl
Witcher 1 gibi çok hatunla tokuşmalı olsun.
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 6 ay
oyunculuk olarak rolü kaldırabilir mi bilmem ama stephen amell baya benziyor Geralt'a tip olarak...Henry Cavill hiç olmamış tip olarak uymuyor bir kere...Ciri ile yennefer ise tam bir fiyasko heralde yoldan çevirip mi getirdiler acaba...Yennefer yerine Kate beckinsale tam olurdu aslında...Dizide Henry Cavil'i oynatıcaz diye bütün bütçeyi Süperman'a yatırmışlardır kesin..Bakalım ne olacak
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DH Misafiri 10 ay
netflix efsane dizilere ev sahipliği yapıyor hele witcher gibi bir hikayede çıkarırlarsa helal olsun netflix' e yakışan budur.!
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Lithium 1 yıl
Bence beklentiye girmeyin Death Note'ı da çöp ettiler. Ne Geralt gerçeğine benzer ne müzikler ne de kalitesi oyunu gibi olmaz. LOTR dizisinden de beklentim yok. Hayır işin kötüsü öyle kötü yapılacak ve belli bir kesim tarafından tutacak ki belki de aklımızda efsane olarak kalmış, kitapları, oyunları, filmleri etkisini kaybedecek. Assassin's Creed i çok severdim filmini izledikten sonra oyununu oynarken aklıma geliyor oynayamadım vallahi. Avatar The Last Airbender'ı da beceremediler. Beceremiyorsanız yapmayın arkadaşım hayır animasyon yapın bari şart mı gerçek oyuncularla çekilmesi.
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Guest-82BEAE867 1 yıl
Şu dizide Mads Mikkelsen'in oynama ihtimali yok mudur?
Geralt of Rivia karakterine cuk oturacağını düşünüyorum.

Klip Valhalla Rising'den.
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Erasmus78 1 yıl
Netflix üyesiyim... Çok bol içerik var ancak çoğu bana hitap etmiyor. Özellikle severek izlediğim dizileri; The 100 ve Sense 8... Ucundan azıcık da Van Helsing. Witcher'ı da bekleriz. Oyununu hiç oynamadık en azından dizisini seyredelim. :D
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Xanax70 1 yıl
le case de papel orjinal netflix dizisi olmasına rağmen 2. sezonunu flim sitesinden izledik. Adam kendi dizisinin 2. sezonunu 4 ay sonra koydu netflix'e.
Hele 3. sezonu çıksın iptal ettirecem her ay 40 lira veriyoruz
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ahmet257 1 yıl Xanax70
Dizi İspanyol bir kanala aitti biten bir dizi satın alıp devam ettirdiler netflix orijinal dediğine bakma.
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Rachsuchtig 1 yıl
Netflix'in zaman çizelgesi problemi var. Bir dizi yapıyor ilk sezon bitiyor bir sonrakiler sezon Allah kerim. DD üçüncü Sezon ne zaman çıkacak mesela? Ya da 13 Reasons Why ikinci sezonu?
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Netflix günde 3 öğün dizi çıkarıyor, çoğu tırt. Buna da bazı kesimleri kızdırmayalım diye Geralt kardeşimizi zenci asyalı gay yaparlar şimdi.
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Tensi 1 yıl
Siteyi actigimda burun spreyi sikmaya calisiyordum. Dizinin ismini gorunce spreyi agzima siktim, iyi mi? :D Bu dizi gelsin hemen uyeyim. Netflix, seviyoruz seni.
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zero fear 1 yıl
Netflix bir türlü istediği çıkışı yapamadı hep böyle izlenebilir küçük diziler yapıyor HBO yada AMC'nin dizileri gibi bir seri henüz gelmedi.
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