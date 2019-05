Netflix'in The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan The Witcher, dizi oluyor. Bir süre önce duyurulan The Witcher dizisi için hazırlıklar sürerken, dizi hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da dizinin bölüm sayısı ve olası yayın tarihi hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

Netflix'in hazırladığı The Witcher dizisinin senaryosunu kaleme alan Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Defenders), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla önemli detaylar paylaştı. İlk olarak The Witcher'ın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Hissrich, 8 bölümün izleyiciler için az görünebileceğini fakat hikaye için en uygun bölüm sayısının bu olduğunu belirtti. Hissrich'e göre böylece bölümler hem hikaye hem de aksiyon bakımından dolu dolu olacak ve sezon ortasında zaman geçirmek için oyalanmaları gerekmeyecek.

The Witcher dizisi için olabildiğince hızlı çalıştıklarını söyleyen Hissrich, asıl önceliklerinin ise kalite olduğunu, bu yüzden diziyi aceleye getirmeyeceklerini ifade etti. Hissrich, dizinin 2020 yılında yayınlanabileceğini açıklarken, daha erken bir tarihe yetiştirmek için de ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Son yıllara damga vuran Game of Thrones önümüzdeki yıl yayınlanacak 8. sezonu ile ekranlara veda edecek olsa da, fantastik hikayelerden hoşlanan izleyicilere Game of Thrones'un yokluğunu unutturacak birçok yeni dizi ekranlarda olacak gibi görünüyor. Netflix'in The Witcher dizisinin yanı sıra Amazon'un dev bütçeli The Lord of the Rings uyarlaması ve en az bir Game of Thrones spinoff'u 2020'ye kadar izleyicilerin karşısına çıkacak.