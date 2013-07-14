Lumia 1020 Almanya'da ön siparişe başladı





41 MP çözünürlükteki kamerasına akıllı telefon pazarına yeni standartlar getirmeyi hedefleyen Lumia 1020 modelinin en çok merak edilen tarafı fiyatı olacak.





Kaynaklar 649$ gibi bir perakende fiyatı dile getirirken, modeli ABD'de ilk olarak satışa sunacak olan AT&T operatörü kontratlı olarak 299$ seviyesini belirledi.





Ülkemizde de 1799TL gibi bir fiyattan çıkış yapması beklenen modelin Almanya'daki ön sipariş fiyatı kafalarda soru işareti oluşturdu.





Notebooksbilliger ve Nullprozentshop perakendecileri tarafından ön siparişe sunulan modele 799 Avro fiyat biçilmiş. Amiral gemi seviyesi için oldukça yüksek görünen fiyatın asıl satış başladığında biraz daha düşebileceği belirtiliyor. Modelin kontratlı fiyatı ise 249 Avro. Modelin henüz sevkiyat tarihi verilmezken, ABD'de Temmuz sonu olarak bekleniyor.





Ülkemiz baz alındığında yükselen döviz kurlarıyla birlikte modelin psikolojik sınır olan 1999TL barajını geçebileceği görülüyor. Bu durumda Galaxy S4 veya HTC One gibi modeller karşısında fiyat olarak dezavantaj elde edebilir. Ayrıca doğrudan rakip sayılabilecek Galaxy S4 Zoom modeli de yaklaşık 500$/500 Avro satış fiyatıyla tüketiciye daha cazip gelebilir.





4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Gorilla Glass 3 teknolojisi, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 41MP çözünürlükte 6 lensli ZEISS optik sensör gibi özelliklere sahip olan Lumia 1020'nin yıl sonuna doğru fiyatının netleşmesi bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1020-available-for-pre-order-in-Germany_id45287