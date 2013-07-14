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Lumia 1020 Almanya'da ön siparişe başladı

5 yıl
960
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37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1020 Almanya'da ön siparişe başladı

 41 MP çözünürlükteki kamerasına akıllı telefon pazarına yeni standartlar getirmeyi hedefleyen Lumia 1020 modelinin en çok merak edilen tarafı fiyatı olacak.

Kaynaklar 649$ gibi bir perakende fiyatı dile getirirken, modeli ABD'de ilk olarak satışa sunacak olan AT&T operatörü kontratlı olarak 299$ seviyesini belirledi. 

Ülkemizde de 1799TL gibi bir fiyattan çıkış yapması beklenen modelin Almanya'daki ön sipariş fiyatı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Notebooksbilliger ve Nullprozentshop perakendecileri tarafından ön siparişe sunulan modele 799 Avro fiyat biçilmiş. Amiral gemi seviyesi için oldukça yüksek görünen fiyatın asıl satış başladığında biraz daha düşebileceği belirtiliyor. Modelin kontratlı fiyatı ise 249 Avro. Modelin henüz sevkiyat tarihi verilmezken, ABD'de Temmuz sonu olarak bekleniyor.

Ülkemiz baz alındığında yükselen döviz kurlarıyla birlikte modelin psikolojik sınır olan 1999TL barajını geçebileceği görülüyor. Bu durumda Galaxy S4 veya HTC One gibi modeller karşısında fiyat olarak dezavantaj elde edebilir. Ayrıca doğrudan rakip sayılabilecek Galaxy S4 Zoom modeli de yaklaşık 500$/500 Avro satış fiyatıyla tüketiciye daha cazip gelebilir.

4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Gorilla Glass 3 teknolojisi, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 41MP çözünürlükte 6 lensli ZEISS optik sensör gibi özelliklere sahip olan Lumia 1020'nin yıl sonuna doğru fiyatının netleşmesi bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1020-available-for-pre-order-in-Germany_id45287 Yorum Yaz
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eScapeeXc 5 yıl en beğenilen
Devlet oto b.ka vergi aliyor da ondan.
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.TRinTY. 5 yıl
800 euro çok yüksek bir rakam.Vergiler hariç 2000 lirayı bulur vergilerle 2500 olur fiyata bence bir düzenleme gelecetir.Lumia 920 ile aralarında sadece kamera farkı ve RAM farkı var.RAM in maliyete çok ciddi bir etkisi olmadığından ve kamera maliyeti de 100 euro desen 500 euro civarı bir şey çıkar.Demekki telefon 1080p ekran s800 chipset adreno 330 ws ile gelse 4000 lira filan olacak.Cep telefonunu severim ama cebimi daha çok severim.
800 euro çok yüksek bir rakam.Vergiler hariç 2000 lirayı bulur vergilerle 2500 olur fiyata bence bir düzenleme gelecetir.Lumia 920 ile aralarında sadece kamera ...
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Duratorq_ 5 yıl erci501
erci501
Vergi ödemek zorunuza gidiyorsa almanya ya taşının. Vergi nasıl alınır orada ogretirler size.

nasıl aliniyormus hocam hele bi bahset bakalım biraz?
erci501Vergi ödemek zorunuza gidiyorsa almanya ya taşının. Vergi nasıl alınır orada ogretirler size.nasıl aliniyormus h...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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pproject 5 yıl
İşte bunlar hep sex..
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HAKANANKARA1975 5 yıl
Burası Siyaset Meydanına dönmüş.
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HAKANANKARA1975 5 yıl
Bu fiyata Nokianın işi zor.
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ZEUS__ 5 yıl
2500 lira çok iyi hemen almanyadaki dayımı arayım da geçsinler siparişi benim adıma.
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gorkiman 5 yıl
morpheus_1905
geçen gün erdi bey bahsetti bi telefon veya elektronik eşya avrupada 10 euroya bile satılsa Türkiyeye geldiğinde 120 tl ötv vergisi ekleniyor direk öyle bi vergi sistemi varki zengin daha zengin gariban dahada gariban oluyor

Hocam bu sistem kapitalizmi oluşturan taban zaten, maalesef dünyanın çoğu yerinde durum bu. Tabii bu demek değil ki ülkemizde gözümüze soka soka bu fark şişirilmiyor, belirtmek istedim sadece.
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etlik 5 yıl
Almanyada ki Fiyatı böyleyse Türkiyede ki fiyatını düşünemiyorum. Bana sadece "41(mp) kere maşallah" demek düşer.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
geçen gün erdi bey bahsetti bi telefon veya elektronik eşya avrupada 10 euroya bile satılsa Türkiyeye geldiğinde 120 tl ötv vergisi ekleniyor direk öyle bi vergi sistemi varki zengin daha zengin gariban dahada gariban oluyor
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ErTuFx 5 yıl
S4 ile bu cihazi fiyat konusunda pek karsilastirmayin derim. Biri malzeme kalitesi ve üzerinde 41mp süper foto cekebilen wp8 sistemli bir telefon Digeri kamerasi vasati gecemeyen plastik bir android.
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depeche35 5 yıl
Herkes çok ama çok güzel halimizi belirtmiş kutluyorum,ama ben bunları 30 yıl evvel de dinliyordum, hala değişen birşey yok, umudum da kalmadı , bu bizim kaderimiz gençler, malesef.Bir 30 yıl daha gider....
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DaRKFoRCeS 5 yıl
fiyatı illaki düşecektir.vergi konusuna gelince oturduğu yerden yorum yazma ile vergi düşse idi bu ülke en düşük vergiye sahip olurdu.birlik yok herkes tırsmış vaziyette birşeylerden.çözüm olarak birbirine saldırmayı uygun görüyorlar.maç olsun trafik olsun niye bana yan gözle baktın olsun.o yüzden toplumun çekirdeği aile ise birlik ailede başlar demekki aileler bir değil.devleti millet milleti aile oluşturur.avrupada olsa hemen millet ayaklanır vergi düşerdi.bu ülkede bu olmayacağına göre vergidende kaçılmaz.tabi bir şekilde yolunu bulan 3kağıtçılar hariç.zengin yine zengin fakir yine fakir ise orada adalet aramak samanlıkta iğne aramaktır.o yüzden detaylara inmeyin böyle geldi böyle gidecek.
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Ceqa 5 yıl
Avrupa ve dünyanın önde gelen ülkelerinden almanyanın vergi sistemi ile bizim ülkemizi kıyaslayanlar olmus bravo diyorum biz su ve elektrik faturasında trt payı ve kaçak kullanım paraları ödüyoruz bunun neresi yasal zaten hiç anlamam.turkiyede vergiler adil olduklarını düşünenler özellikle araba,benzin veya en azından cep telefonu vergilerine bakmasını fiyatları karşılaştırmalarını öneriyorum.
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.TRinTY. 5 yıl
Türkiye ne zaman bir kanun devleti olmaktan çıkıp hukuk devleti olursa o zaman bu konular konuşulmaktan çıkar.Vergi sistemi tamamen zaruri ihtiyaçlar üzerine kurulmuş ve en ufak bir açıkta bile gecelik yasalarla yeni vergiler koyup bunlara isim dahi bulmakta zorlanan başka bir ülke var mıdır?Vardır ama ben ülkemi o ülkelerle aynı kefeye koymak istemiyorum.
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StealheX 5 yıl Ceqa
Ceqa
Avrupa ve dünyanın önde gelen ülkelerinden almanyanın vergi sistemi ile bizim ülkemizi kıyaslayanlar olmus bravo diyorum biz su ve elektrik faturasında trt payı ve kaçak kullanım paraları ödüyoruz bunun neresi yasal zaten hiç anlamam.turkiyede vergiler adil olduklarını düşünenler özellikle araba,benzin veya en azından cep telefonu vergilerine bakmasını fiyatları karşılaştırmalarını öneriyorum.

Devlet bizden kaçak kullanım bedeli alacağına kaçak kullananları bulmaya çalışsın bizim üstümüzden beleş geçinenlerin parasını biz neden ödüyoruz kardeşim gitsinler bulsunlar kaçak kullananı
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copyhaluk 5 yıl
Herkese iyi akşamlar,
Öncelikle ülkemizdeki vergi politikasını savunmayacağımı belirteyim. Adaletsiz bir vergilendirme politikası var bu noktada hemfikiriz. Ancak bunun temel sebebi bu ülkede yaşayan insanlar. Kaç kişi kira kontratını onaylatıp yasal işlemler üzerinden kira sözleşmesi yapıyor? Kaç kişi kirasını ev sahibine banka aracılığıyla, kira ödemesi altında yapıyor? Kaç kişi alış veriş yaptıktan sonra fişini mutlaka alıyor? Peki toprak rantından elde edilen karlara ne demeli. Bu saydıklarım gider de gider. Peki bu durumda hizmet üretebilmek için kaynak nasıl oluşturulmalı? Bizi yönetenlerin içimizden, bizden olduklarını unutmayalım. Bu A partis B partisi meselesi değil. Hangisi olursa olsun fark etmez. Sistem değişmediği sürece bu adaletsizlik devam eder (Zenginden az fakirden çok. Oh ne ala).
Herkese iyi forumlar...
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