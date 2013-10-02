Lumia 1020 ülkemiz fiyatı belli oldu

Haber Editörü
Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamerası ile ikinci PureView evresi olarak tanımladığı Windows Phone 8 akıllı telefonu Lumia 1020 bugün resmi bir etkinlikle ülkemizde de satışa sunuldu.
4.5 inçlik AMOLED ekranda 1280x768 piksel çözünürlük sunan Lumia 1020 modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, 2000mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor.
Lumia 1020 modelinin ülkemiz için belirlenen fiyatı 1999TL şeklinde. Önceki Lumia amiral gemi modellerine göre fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Modelin şimdilik satışını sadece Turkcell kendi sanal mağazası üzerinden yapacak. Daha sonra ise tarifeli paketler belirlenecek.
Lumia 1020 modeli şimdilik karşısında Galaxy S4 Zoom modelini bulacak. Sonrasında ise Sony Z1 de bu rekabete katılacak. Nokia'nın rekabeti iyice kızışan kamera odaklı akıllı telefon sınıfında nasıl bir başarı kazanacağını ise zaman gösterecek.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-1020/1007725/.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anam bizim kız almış bi telefon çok cugar fotolar çekiyor :D
Nasıl bir cevaptır o ya, bu telefonun yapabildiğine yaklaşan başka bir telefon yok piyasada,hazır çekilmiş iphone5 fotolarıyla kıyaslanamayacak kadar değerli bir "kamerası" var, cebinde sürekli canon s100 taşımaktan çok daha fazlasını vaatediyor bu telefon sahip olduğu sensör ve zoom teknolojisiyle, ama şu yöndende hak verilmeli ki bu ülkenin neresinde güzel fotoğraf çekebilirsin (İstanbul hariç), o zaman da gerek yok diyebilirsin susarım :))
Ya bir telefona ihtiyaçları varsa ve piyasadaki en iyi kameralı telefonu almak istiyorlarsa ne yapsınlar?
Iphone mu alsınlar?
Turkcell ile olan anlaşmanın kaç aylık olduğuna bağlı o durum.
Eğer fiyatların yüksek olmasına sebep gerçekten Turkcell sebep olmuşsa uzunca bir süre bu telefon bu fiyatlarda seyredecek demektir.
Mesut Çevik'i tanımam etmem...
O da zaten bu yorumlarda bulunurken bbiraz Windows Phone'un ticari işlerine fazlaca burnunu sokuyor.
Sizin gibi düşünenler sebebiyle ticari zarara uğratıyor bir bakıma.
Adamlar resmen dava açsalar kimse tutamaz Nokia'yı, zira kendisi yorumda bulunmuyor.
Yorum başka birşeydir. Mesut Bey'in kapısı kapalı WP ekosistemi için. hemen noktayı koyuveriyor.
Bu beni ilgilendirmez...
Sizleri de bağlamaması lazım zira kimse "penguen" değil!!!
Aynı takım elbiseyi giymiyoruz. onun sevdiğini sevmek, sevmediğini de sevmemek zorunda değiliz.
Asıl önemli olan kişinin neyi neden almak istediğini bilmesi..
Bırakın Mesut Çevik'i. Kimdir o da bana ne alacağımı söylüyor? (Kusura bakma Mesut Bey böyle düşünüyorum)
Bir hesaplayın bakalım Windows Phone platformu kaç yaşında?
Ondan evvelki platformu ben de 3 yıla yakın kullandım. 7 senem geçmiş mobile windows teknolojileri ile...
ee ben de diyorum iyice gelişti şimdi ne olacak :)
Başkalarının demeleriyle yola çıkarsanız geride kalırsınız.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda, no işletim olursa olsun taleplerinize cevap verebilecek telefona yönelmenizi tavsiye ederim.
selamlar...
Lg g2 nin fiyatı iyi diyorsunuz, halbuki ben hala türkiyede telefona 1000 liradan fazla para verilmez diyenlerdenim.
iyide mesut un android fanı olduğunu herkez biliyorki yaptığı bütün yorumlar yanlı mesaj var o yüzden kaale alınası bir tarafı yok yani bir bilirkişi değil kendisi
teşekkürler iltifat olarak kabul ediyorum.
41mp sensör var hala 41mp cekmez diyorsun. bende şunu söyliyim ozaman bu telefonun çektiği fotoprafın gerçek kalitesini anca 4k bir monitörde anlarsın görürsün, kıçı kırık 1366x768p monitörü olanlar gelip yorum yapmasın burda.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4068 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lumia ve nokia