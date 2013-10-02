Lumia 1020 ülkemiz fiyatı belli oldu





Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamerası ile ikinci PureView evresi olarak tanımladığı Windows Phone 8 akıllı telefonu Lumia 1020 bugün resmi bir etkinlikle ülkemizde de satışa sunuldu.





4.5 inçlik AMOLED ekranda 1280x768 piksel çözünürlük sunan Lumia 1020 modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, 2000mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor.





Lumia 1020 modelinin ülkemiz için belirlenen fiyatı 1999TL şeklinde. Önceki Lumia amiral gemi modellerine göre fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Modelin şimdilik satışını sadece Turkcell kendi sanal mağazası üzerinden yapacak. Daha sonra ise tarifeli paketler belirlenecek.





Lumia 1020 modeli şimdilik karşısında Galaxy S4 Zoom modelini bulacak. Sonrasında ise Sony Z1 de bu rekabete katılacak. Nokia'nın rekabeti iyice kızışan kamera odaklı akıllı telefon sınıfında nasıl bir başarı kazanacağını ise zaman gösterecek.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-1020/1007725/.html