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Lumia 1020 ülkemiz fiyatı belli oldu

5 yıl
4,1b
1
244
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1020 ülkemiz fiyatı belli oldu

Nokia'nın 41MP çözünürlükteki kamerası ile ikinci PureView evresi olarak tanımladığı Windows Phone 8 akıllı telefonu Lumia 1020 bugün resmi bir etkinlikle ülkemizde de satışa sunuldu.

4.5 inçlik AMOLED ekranda 1280x768 piksel çözünürlük sunan Lumia 1020 modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth, 2000mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor.

Lumia 1020 modelinin ülkemiz için belirlenen fiyatı 1999TL şeklinde. Önceki Lumia amiral gemi modellerine göre fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Modelin şimdilik satışını sadece Turkcell kendi sanal mağazası üzerinden yapacak. Daha sonra ise tarifeli paketler belirlenecek. 

Lumia 1020 modeli şimdilik karşısında Galaxy S4 Zoom modelini bulacak. Sonrasında ise Sony Z1 de bu rekabete katılacak. Nokia'nın rekabeti iyice kızışan kamera odaklı akıllı telefon sınıfında nasıl bir başarı kazanacağını ise zaman gösterecek. 

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-1020/1007725/.html Yorum Yaz
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eP_362 5 yıl en beğenilen
Nokia Türkiye, LG G2'nin Türkiye satış fiyatını görmemiş galiba.
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Gladiotürk 5 yıl
Adında Türk Kelimesi Olupda Türkleri Kazıklayan Firmayı Allah Bildiği Gibi Yapsın!
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Kreativ 5 yıl
G2 bu senenin hiti. G2 varken bunu almak saçma olur.
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1 Avatar
Ingwe 5 yıl
FlyingUnderpants
badtrip
FlyingUnderpants Sadece telefonun kamerasina 2000tl vereceginize, gidip prof aynasiz kamera alin o fiyata. Elinizdeki telefonu da kullanmaya devam edin.
Ya bir telefona ihtiyaçları varsa ve piyasadaki en iyi kameralı telefonu almak istiyorlarsa ne yapsınlar? Iphone mu alsınlar?
He anam he burdaki tek akilli sensin cunku, herkese laf yetistiriyorsun. Mesajlarin tamamina yakini ayni seyi soyluyorsa burada bir terslik var demektir. O da bu telefona 2000tl nin cok oldugudur. Nokta. Fiyat iyiyse sen 3 tane al, koleksiyon yaparsin.

Anam bizim kız almış bi telefon çok cugar fotolar çekiyor :D
Nasıl bir cevaptır o ya, bu telefonun yapabildiğine yaklaşan başka bir telefon yok piyasada,hazır çekilmiş iphone5 fotolarıyla kıyaslanamayacak kadar değerli bir "kamerası" var, cebinde sürekli canon s100 taşımaktan çok daha fazlasını vaatediyor bu telefon sahip olduğu sensör ve zoom teknolojisiyle, ama şu yöndende hak verilmeli ki bu ülkenin neresinde güzel fotoğraf çekebilirsin (İstanbul hariç), o zaman da gerek yok diyebilirsin susarım :))
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redpover 5 yıl
Bugün yarın mağazaya geliyor arkadaşlar. Nakit alacak arkadaşlara yardımcı olurum. Başka yerden alacak arkadaşlara bilgi verebilirim. Geldiği gibi kutu içeriği ve ön inceleme yapıp youtube ye koyarım. patrona da selamlar şu maaşa zam yap be adam



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kaanka12 5 yıl
fiyat çok yüksek geldi bana
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FlyingUnderpants 5 yıl
Sadece telefonun kamerasina 2000tl vereceginize, gidip prof aynasiz kamera alin o fiyata. Elinizdeki telefonu da kullanmaya devam edin.
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badtrip 5 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Sadece telefonun kamerasina 2000tl vereceginize, gidip prof aynasiz kamera alin o fiyata. Elinizdeki telefonu da kullanmaya devam edin.

Ya bir telefona ihtiyaçları varsa ve piyasadaki en iyi kameralı telefonu almak istiyorlarsa ne yapsınlar?
Iphone mu alsınlar?
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar siz mi göremediniz bilmiyorum ama bu fiyat turkcell'in turkcell in kar marjı yüksek olduğu için pahalı elektronik marketlerde daha uygun olur diye düşünmekteyim?
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badtrip 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar siz mi göremediniz bilmiyorum ama bu fiyat turkcell'in turkcell in kar marjı yüksek olduğu için pahalı elektronik marketlerde daha uygun olur diye düşünmekteyim?

Turkcell ile olan anlaşmanın kaç aylık olduğuna bağlı o durum.
Eğer fiyatların yüksek olmasına sebep gerçekten Turkcell sebep olmuşsa uzunca bir süre bu telefon bu fiyatlarda seyredecek demektir.

foreveriphone
wp8 platformunu 10 yıldır urun ınceleyen mesut cevık bıle onermıyorsa kımse konusmasın bosuna ne dıyor mesut gelıssın o zaman alırız,neden marketı bombos bır cıhaza sırf kamerası ıyı dıye 2000 tl verelımkı mılyonlarca ınsan 800tl ye calısıyor fabrıkalarda esnaf yanlarında 2,5 ay calısıp gsm ozellıklı kameramı aldım dıyecek adam


Mesut Çevik'i tanımam etmem...
O da zaten bu yorumlarda bulunurken bbiraz Windows Phone'un ticari işlerine fazlaca burnunu sokuyor.
Sizin gibi düşünenler sebebiyle ticari zarara uğratıyor bir bakıma.
Adamlar resmen dava açsalar kimse tutamaz Nokia'yı, zira kendisi yorumda bulunmuyor.
Yorum başka birşeydir. Mesut Bey'in kapısı kapalı WP ekosistemi için. hemen noktayı koyuveriyor.
Bu beni ilgilendirmez...

Sizleri de bağlamaması lazım zira kimse "penguen" değil!!!
Aynı takım elbiseyi giymiyoruz. onun sevdiğini sevmek, sevmediğini de sevmemek zorunda değiliz.

Asıl önemli olan kişinin neyi neden almak istediğini bilmesi..
Bırakın Mesut Çevik'i. Kimdir o da bana ne alacağımı söylüyor? (Kusura bakma Mesut Bey böyle düşünüyorum)


Bir hesaplayın bakalım Windows Phone platformu kaç yaşında?
Ondan evvelki platformu ben de 3 yıla yakın kullandım. 7 senem geçmiş mobile windows teknolojileri ile...
ee ben de diyorum iyice gelişti şimdi ne olacak :)

Başkalarının demeleriyle yola çıkarsanız geride kalırsınız.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda, no işletim olursa olsun taleplerinize cevap verebilecek telefona yönelmenizi tavsiye ederim.


selamlar...
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gfbekir 5 yıl
İyi ki Lg güzel fiyat çekti, hepiniz savunma bakanı oldunuz
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deneme1 5 yıl gfbekir
gfbekir

İyi ki Lg güzel fiyat çekti, hepiniz savunma bakanı oldunuz


Lg g2 nin fiyatı iyi diyorsunuz, halbuki ben hala türkiyede telefona 1000 liradan fazla para verilmez diyenlerdenim.
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foreveriphone 5 yıl
wp8 platformunu 10 yıldır urun ınceleyen mesut cevık bıle onermıyorsa kımse konusmasın bosuna ne dıyor mesut gelıssın o zaman alırız,neden marketı bombos bır cıhaza sırf kamerası ıyı dıye 2000 tl verelımkı mılyonlarca ınsan 800tl ye calısıyor fabrıkalarda esnaf yanlarında 2,5 ay calısıp gsm ozellıklı kameramı aldım dıyecek adam
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MrtAltg 5 yıl foreveriphone
foreveriphone

wp8 platformunu 10 yıldır urun ınceleyen mesut cevık bıle onermıyorsa kımse konusmasın bosuna ne dıyor mesut gelıssın o zaman alırız,neden marketı bombos bır cıhaza sırf kamerası ıyı dıye 2000 tl verelımkı mılyonlarca ınsan 800tl ye calısıyor fabrıkalarda esnaf yanlarında 2,5 ay calısıp gsm ozellıklı kameramı aldım dıyecek adam

iyide mesut un android fanı olduğunu herkez biliyorki yaptığı bütün yorumlar yanlı mesaj var o yüzden kaale alınası bir tarafı yok yani bir bilirkişi değil kendisi
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foreveriphone 5 yıl
Burn in Hell
foreveriphonewp8 platformunu 10 yıldır urun ınceleyen mesut cevık bıle onermıyorsa kımse konusmasın bosuna ne dıyor mesut gelıssın o zaman alırız,neden marketı bombos bır cıhaza sırf kamerası ıyı dıye 2000 tl verelımkı mılyonlarca ınsan 800tl ye calısıyor fabrıkalarda esnaf yanlarında 2,5 ay calısıp gsm ozellıklı kameramı aldım dıyecek adam
Nickine kurban

teşekkürler iltifat olarak kabul ediyorum.
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Part Of The Nature 5 yıl
Cok pahali bence :(
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alperen_69 5 yıl

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FreeRun 5 yıl
Unduli
Kimse 1020 yi alın gidin Sports Illustrated kataloğu çekin demiyor iyi de. Gerçi 1020ni National Geographicin bir sayısında belli oranda kullanılmışlığı var ( imaging-resource.com/... ) Ben fotoğraf işinden pek anlamam, muhtemelen Lumia 1020 de bir Hasselblad değildir. Burada 1020, DSLR ile yarışamaz, onun yerine geçmez vs deyin ama telefonların çektiği fotoğrafın en iyisi ile en kötüsü arasında fark yok dediğiniz andan itibaren seyirciyi kaybetmeye başlarsınız. Sonra biz size döneriz derler ama hiç dönmezler. Birde Nokia Lumia 1020 fotoğrafı 41MP olarak çekmez, bilginiz olsun.

41mp sensör var hala 41mp cekmez diyorsun. bende şunu söyliyim ozaman bu telefonun çektiği fotoprafın gerçek kalitesini anca 4k bir monitörde anlarsın görürsün, kıçı kırık 1366x768p monitörü olanlar gelip yorum yapmasın burda.
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