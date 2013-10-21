Lumia 1520, Çin'li TMall'da yerini aldı: S800 / 20MP PureView / 6" 1080p ekran

Nokia'nın 22 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen ilk akıllı telefon / tableti hibridi cihazı Lumia 1520, Çin'in önemli internet alışveriş sitelerinden TMall'ın sitesinde boy göstermeye başladı.

TMall, telefonun herhangi bir görseline sitesinde yer vermemiş olmakla birlikte sayfada yer alan bilgiler teknik özellik konusunda beklenen bazı özellikleri doğrular nitelikte. Fiyat etiketi 4999 Yuan yani yaklaşık 819 dolar olarak göze çarpan telefonun 6 inçlik 1080p çözünürlüğünde görüntü sunan ekrana, 20 MP'lik PureView kameraya sahip olduğu belirtilirken; merkezi işlem birimi olarak Snapdragon 800'e sahip olduğu not düşülmüş.

22 Ekim'de düzenlenecek Nokia World etkinliğiyle gün yüzüne çıkması beklenen Lumia 1520 ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/10/20/lumia-1520-leaked-by-nokia/