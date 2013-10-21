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Lumia 1520, Çin'li TMall'da yerini aldı: S800 / 20MP PureView / 6" 1080p ekran

5 yıl
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46
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Lumia 1520, Çin'li TMall'da yerini aldı: S800 / 20MP PureView / 6

Nokia'nın 22 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen ilk akıllı telefon / tableti hibridi cihazı Lumia 1520, Çin'in önemli internet alışveriş sitelerinden TMall'ın sitesinde boy göstermeye başladı.

TMall, telefonun herhangi bir görseline sitesinde yer vermemiş olmakla birlikte sayfada yer alan bilgiler teknik özellik konusunda beklenen bazı özellikleri doğrular nitelikte. Fiyat etiketi 4999 Yuan yani yaklaşık 819 dolar olarak göze çarpan telefonun 6 inçlik 1080p çözünürlüğünde görüntü sunan ekrana, 20 MP'lik PureView kameraya sahip olduğu belirtilirken; merkezi işlem birimi olarak Snapdragon 800'e sahip olduğu not düşülmüş.

22 Ekim'de düzenlenecek Nokia World etkinliğiyle gün yüzüne çıkması beklenen Lumia 1520 ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.


http://www.engadget.com/2013/10/20/lumia-1520-leaked-by-nokia/ Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen kpln04
kpln04
oha ne artısı varda 819$ istiyor nokia

5 sene kasmadan kullanım- müthiş internet - güvenlik - sağlamlık - kamera?
3 Yanıt Yanıtla +24
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neo01470 5 yıl
Bu firmalar S800 den sonra ne koyacaklar çok merak ediyorum..
1 Yanıt Yanıtla +5
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The Tenth Doctor 5 yıl Rajeesh
Rajeesh
Speedy-Step
Orijinalden alıntı: kpln04oha ne artısı varda 819$ istiyor nokia
5 sene kasmadan kullanım- müthiş internet - güvenlik - sağlamlık - kamera?

tanıtılacak telefon nokia 3310
bizde 2000lerin başında değiliz
nereye 5 sene kullanıyorsun

Aç mısın? Her yıl yeni telefon almak israftır , gereksizdir.
RajeeshSpeedy-StepOrijinalden alıntı: kpln04oha ne artısı varda 819$ istiyor nokia5 sene kasmadan kullanım- mü...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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FreeRun 5 yıl
nokia dan bombalar gelmeye başladı sonunda instagram vs de gelicekmiş artık kimse wp yi tutamaz.
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himmet_dal 5 yıl
Android rezalet sistem hele güncelleme olayı iyice berbat diğer sistemler 3sene kullanıcıya güncelleme verirken androidde benim gördüğüm sadece nexuslar ve galaxy s2 var adam gibi güncelleme alan ama sonyde android içinde abi firmadır samsungla birlikte.
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Guest-C17E5A7D6 5 yıl
20 Megapixel Ne lan
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mehmedaltair 5 yıl
Htc samsung ve özellikle sony'den sonra nokia'da tepsisini tanıtıyor nihayet
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eofdred 5 yıl
eğer Nokia 6" lik telefona aktif stylus eklemezse gözüme görünmesinler o kadar söyüyorum

önce samsung 6" cihazrı telefonlara eklemedi sonra oppo 5.9" cihaza eklemedi şimdi bir de Nokia. lan ayağım kadar büyük telefonu ne yapsın millet stylus olmadıktan sonra.
bein en çok tablet heyecanlandırıyor o yüzden içime doğru çünkü telefona stylus gelmeyecek beni kızdıracaklar :D
tablet ile beraber Nokia here maps servisini Windows 8 e sürebilir yani hepimize yarar o durum sadece tableti alanlara değil
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starmaster 5 yıl
Eger uygulama manyagi değilseniz 520 bile idare eder.
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haymatloshan 5 yıl
Lumia tablet de tanıtılacak mı bu etkinlikte acaba?Bu özellikleri itibariyle şahane duruyor.
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Bay H 5 yıl haymatloshan
Lumia 2520 de tanıtılacaklar arasında
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Bay H 5 yıl
Basteryus
Yarınki etkinlik Türkiye saatiyle kaçta başlıyo bilen var mı ?

Türkiye saati ile saat 10.00'da conversations.nokia.com/... dan canlı yayınlanacak
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Basteryus 5 yıl Bay H
MR. H

Basteryus

Yarınki etkinlik Türkiye saatiyle kaçta başlıyo bilen var mı ?


Türkiye saati ile saat 10.00'da conversations.nokia.com/... dan canlı yayınlanacak

Teşekkürler, bu telefonun 5 inç versiyonunu alıp minimum 3 yıl kullanmak istiyorum, umarım Nokia bizi yanıltmaz
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokia is back
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ВAВA 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Nokia is back


Katılıyorum.
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Rajeesh 5 yıl
Speedy-Step
kpln04oha ne artısı varda 819$ istiyor nokia
5 sene kasmadan kullanım- müthiş internet - güvenlik - sağlamlık - kamera?

tanıtılacak telefon nokia 3310
bizde 2000lerin başında değiliz
nereye 5 sene kullanıyorsun
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Guest-323E4D72D 5 yıl Rajeesh
Rajeesh
Speedy-Step
Orijinalden alıntı: kpln04oha ne artısı varda 819$ istiyor nokia
5 sene kasmadan kullanım- müthiş internet - güvenlik - sağlamlık - kamera?

tanıtılacak telefon nokia 3310
bizde 2000lerin başında değiliz
nereye 5 sene kullanıyorsun

kafan güzelmiş kardeş, güle güle kullan.
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The Tenth Doctor 5 yıl Rajeesh
Rajeesh
Speedy-Step
Orijinalden alıntı: kpln04oha ne artısı varda 819$ istiyor nokia
5 sene kasmadan kullanım- müthiş internet - güvenlik - sağlamlık - kamera?

tanıtılacak telefon nokia 3310
bizde 2000lerin başında değiliz
nereye 5 sene kullanıyorsun

Aç mısın? Her yıl yeni telefon almak israftır , gereksizdir.
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nomenore 5 yıl
Kizilay dagitiyor gibi helal olsun quallcomm a tek oldular alemde
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