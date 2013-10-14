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"Lumia 1520 kamera konusunda bazı optimizasyonlar sunacak"

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Phablet sınıfına adım atacağı iddialı modeli Lumia 1520 için geri sayım devam ederken, model ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdı ve aşağı yukarı bizi neyin beklediğini öğrenmiş olduk. Lumia 1520 modelinin kamera konusunda da önemli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. 

Lumia 1520 modelinde bilindiği gibi 6 inçlik Full HD bir ekran yer alıyor. Nokia yeni devi için kamera konusunda da önemli artılar sunuyor. PureView 808 ve Lumia 1020 modelinin ardından firmanın en yüksek çözünürlüğe sahip üçüncü akıllı telefonu 20.7MP çözünürlükteki kamerası ile Lumia 1520 olacak. Phablet sınıfında Nokia rakipleri arasından sıyrılacak özellikleri sunmayı planlıyor.

Lumia 1520'nin kamerası gelişmiş optik imaj sabitleme ve Panorama desteği ile gelecek. Nokia Pro Cam ve Smart Cam uygulamalarını biraraya getiren Nokia Cam uygulaması gelişmiş canlılık ayarları sunacak.

Kamera senkronize olarak 16MP ve 5MP çözünürlükte fotoğraflar çekebilecek. 4:3 görüntü oranında en fazla erişilecek çözünürlük 18MP olacak. Sabit görüntüler için 1.8x zoom ve 720p çekimler için de 4x zoom desteği sunulacak. Modelde bunun yanında tahminlere göre Snapdragon 800 ve 2GB RAM gibi özellikler sunacak.




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eP_362 5 yıl en beğenilen
Eksiği yok gibi görünüyor.
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yasinadin 5 yıl Master_Evil
Master_Evil

kalem koysalarmış iyiymiş

kaleme gerek yok cunku super sensetive touch var istedigin kalemle ekranı kontrol edebilirsin.

kursun kalem tukenmez kalem kürdan aklına ne geliosa hatta bazı super sensetive touch testleri var you tube da 5 kat eldiven le bile ekranı kontrol edebilirsin.

Master_Evilkalem koysalarmış iyiymişkaleme gerek yok cunku super sensetive touch var istedigin kalemle ekranı kontrol ed...
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yasinadin 5 yıl
super sensetive touch screen sayesinde s pen e gerek yok , istediginiz cizimle ekranı kontrol edebilirsiniz.

bu gercekten cok onemliydi.

tek ama tek sorun market , 22 ekimi merak la bekliyorum wp ve w8.1 marketleri birlesirse hakkaten 4 - 4 luk bir telefon olmus olur.

benim en cok ilgimi ceken boyutları oldu note 3 le kıyaslarsak

lumia 1520 = 6 inc 152 x 81 x 8.7 mm

note 3 = 5.7 inc 151.2 x 79.2 x 8.3 mm

arada 0.3 inc gibi ciddi bir fark olmasına ragmen boyutlar aynı gibi

buda minimum bezel demek

kamerası zaten sınıfının en iyisi.

yani isin ozeti piyasanın donanım olarak en iyi telefonu geliyor.
super sensetive touch screen sayesinde s pen e gerek yok , istediginiz cizimle ekranı kontrol edebilirsiniz.bu gercekten cok onemliydi....
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Led Zeppelin 5 yıl
Boyutunun büyüklüğünü bir kenara bırakırsak en güzel tasarıma ve donanıma sahip cihaz... Yüzde 10 civarında daha küçük cihaz çıkarabilirse nokia bu özelliklerde marketi boş fanları bile geçiş yapar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
HAKANANKARA1975
Boyutu Note3 gibiyse alacağım bir tane. Özellikleri zaten iyi.

hocam boyutlar note3 ile aynı ama note 3 daha ince 8.3mm lumia 1520 8.7 mm
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DH Misafiri 5 yıl
Lumia 10000'nin çıkmasından korkuyorum :/
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doctor5945 5 yıl
6' telefondan bahsediyoruz farkındamısınız millet note 3 e kaba diyor nasıl kullanacagız tel elle dıyor cebe girermi diyor bu ondanda buyuk ve kalın cihaz cok stabil ve cok hızlı android e nal toplatır ama uygulama mağazası çok sığ bence daha zamanı var wp8 in 2 yıl daha beklemek lazım o zaman hem daha kalıtelılerıde cıkmıs olur.İllaki wp8 kullanmak ıstıyorum dıyene nacizane tavsıyem luma 820 dir şık kibar değiştirilebilir pili ve rengarenk kapağı ayrıca ms sd hafıza kartı takılabilme özelliği ve iyi bir kamerası var.Üstelik hafif ve ince bir dizayna sahip.Şu anda mağazada olupta çalıştıramayacağı hiçbir uygulamada yok yakın arkadasımda var ondan biliyorum.
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HAKANANKARA1975 5 yıl
yasinadin

evet

Yuuppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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HAKANANKARA1975 5 yıl
Boyutu Note3 gibiyse alacağım bir tane. Özellikleri zaten iyi.
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pro-üye 5 yıl
tartışmasız dünyanın en hızlı telefonu olacaktır.
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Master_Evil 5 yıl
kalem koysalarmış iyiymiş
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TearsForFears 5 yıl
eP_362
Eksiği yok gibi görünüyor.

Tek eksiği WP ama uygulama manyağı olmayan birisi için sorun yaratmayacaktır.Şahsen ben tasarım olarak sevebilsem WP , android veya ios diye ayırmam alırdım.
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yasinadin 5 yıl TearsForFears
LawLess437

eP_362

Eksiği yok gibi görünüyor.


Tek eksiği WP ama uygulama manyağı olmayan birisi için sorun yaratmayacaktır.Şahsen ben tasarım olarak sevebilsem WP , android veya ios diye ayırmam alırdım.

simetri hastası biri olarak simdiye kadarki lumia ları bende beyenmiyordum ama 1520 nin simertik yapısı cok guzel , alt bezel ve ust bezelim esit olması cercevelerin cok ince olması hosuma gitti.dikkat edersen simdiye kadar ki butun lumialar kalın bezele sahip di ama bu oyle deil.nokia bu sefer dersine iyi calismis.


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homeedition88 5 yıl
wp blue nami deger 8.1 guncellemesi 2GB min isteyecek gibi bir his var icimde :)
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yasinadin 5 yıl
super sensetive touch screen sayesinde s pen e gerek yok , istediginiz cizimle ekranı kontrol edebilirsiniz.

bu gercekten cok onemliydi.

tek ama tek sorun market , 22 ekimi merak la bekliyorum wp ve w8.1 marketleri birlesirse hakkaten 4 - 4 luk bir telefon olmus olur.

benim en cok ilgimi ceken boyutları oldu note 3 le kıyaslarsak

lumia 1520 = 6 inc 152 x 81 x 8.7 mm

note 3 = 5.7 inc 151.2 x 79.2 x 8.3 mm

arada 0.3 inc gibi ciddi bir fark olmasına ragmen boyutlar aynı gibi

buda minimum bezel demek

kamerası zaten sınıfının en iyisi.

yani isin ozeti piyasanın donanım olarak en iyi telefonu geliyor.
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Tyler Durden 5 yıl
snapdragon800 ile birlikte gelirse ortalık darmaduman olur
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eP_362 5 yıl en beğenilen
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