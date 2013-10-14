"Lumia 1520 kamera konusunda bazı optimizasyonlar sunacak"









Nokia'nın Phablet sınıfına adım atacağı iddialı modeli Lumia 1520 için geri sayım devam ederken, model ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdı ve aşağı yukarı bizi neyin beklediğini öğrenmiş olduk. Lumia 1520 modelinin kamera konusunda da önemli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor.





Lumia 1520 modelinde bilindiği gibi 6 inçlik Full HD bir ekran yer alıyor. Nokia yeni devi için kamera konusunda da önemli artılar sunuyor. PureView 808 ve Lumia 1020 modelinin ardından firmanın en yüksek çözünürlüğe sahip üçüncü akıllı telefonu 20.7MP çözünürlükteki kamerası ile Lumia 1520 olacak. Phablet sınıfında Nokia rakipleri arasından sıyrılacak özellikleri sunmayı planlıyor.





Lumia 1520'nin kamerası gelişmiş optik imaj sabitleme ve Panorama desteği ile gelecek. Nokia Pro Cam ve Smart Cam uygulamalarını biraraya getiren Nokia Cam uygulaması gelişmiş canlılık ayarları sunacak.





Kamera senkronize olarak 16MP ve 5MP çözünürlükte fotoğraflar çekebilecek. 4:3 görüntü oranında en fazla erişilecek çözünürlük 18MP olacak. Sabit görüntüler için 1.8x zoom ve 720p çekimler için de 4x zoom desteği sunulacak. Modelde bunun yanında tahminlere göre Snapdragon 800 ve 2GB RAM gibi özellikler sunacak.











