Lumia 1520 ülkemizde satışa çıktı





Nokia'nın en yeni amiral gemi akıllı telefonu konumundaki Lumia 1520, nihayet ülkemizde de resmi olarak satışa sunuldu.





Windows Phone ekosisteminin de en güçlü akıllı telefonu konumunda olan Lumia 1520 Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alırken, 6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Depolama kapasitesi 32GB iken microSD kartlarla artırılabiliyor.





Cihazın 2GB RAM, 3400mAh gücünde batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 8.7mm kalınlık, 209gr ağırlık, 20.7MP çözünürlükte arka kamera gibi diğer özellikleri mevcut.





Lumia 1520 an itibariyle 2199TL perakende satış fiyatı ile Vodafone tarafından satışa sunulmuş durumda. 24 veya 36 aylık taahhütlerde ise Red tarifelerine ek ayda 35TL-100TL arasında değişen ödemeler mevcut.