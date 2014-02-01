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Lumia 1520 ülkemizde satışa çıktı

5 yıl
16,5b
1
270
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1520 ülkemizde satışa çıktı

Nokia'nın en yeni amiral gemi akıllı telefonu konumundaki Lumia 1520, nihayet ülkemizde de resmi olarak satışa sunuldu.

Windows Phone ekosisteminin de en güçlü akıllı telefonu konumunda olan Lumia 1520 Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alırken, 6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Depolama kapasitesi 32GB iken microSD kartlarla artırılabiliyor. 

Cihazın 2GB RAM, 3400mAh gücünde batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 8.7mm kalınlık, 209gr ağırlık, 20.7MP çözünürlükte arka kamera gibi diğer özellikleri mevcut. 

Lumia 1520 an itibariyle 2199TL perakende satış fiyatı ile Vodafone tarafından satışa sunulmuş durumda. 24 veya 36 aylık taahhütlerde ise Red tarifelerine ek ayda 35TL-100TL arasında değişen ödemeler mevcut.

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askereplatonik 5 yıl en beğenilen HTC Specialist
HTC Specialist

Bir Windows Phone'a 2199 TL verilmez.

Hiçbir telefona 2199 TL verilmez.
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danity12 5 yıl
discovery elite 1199 dan çıkarsa diğer firmaları ağlatır
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bgryngn 5 yıl
Bi tane discovery elite bi tane de lumia 925 alabirim o parayla..
1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 4 yıl
ben bu cihazı 5 gündür kullanıyorum inanın tekno uzmanlar bence doğru inceleme yapmamışlar çünkü kesinlikle cihazın bataryası dedikleri gibi kesinlikle değil. çok kısık ve kapalı özellikleri ile bile 1 gün ancak gidiyor
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orktas 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben bu cihazı 5 gündür kullanıyorum inanın tekno uzmanlar bence doğru inceleme yapmamışlar çünkü kesinlikle cihazın bataryası dedikleri gibi kesinlikle değil. çok kısık ve kapalı özellikleri ile bile 1 gün ancak gidiyor

Lütfen ana konusundan yazın konu dağınıklığı olmasın buyrun ana konu bu mobile.donanimhaber.com/...

Sizin sorununuza gelecek olursak ana konuyu okusaydınız zaten sorun değil normal olduğunu anlardınız neyse telefonun bataryanın tam performansı göstermesi 15 gün sürebiliyor gayet normal yani şuan böyle olması.
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kosedekibalici 5 yıl
Windows Phone telefona o kadar para verilmez flan diyosunuzda sanki Android 4 4lük sistem gibi konusuyosunuz. Android WP den daha iyi değil. Fakat daha fazla uygulamaya sahip.
Androidde yazılımla ilgili bir sıkıntı olursa ufak tefek 1-2 uygulama yükleyip sorunu tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. WP da bu destek yok. Bunun dışında wp android e 10 çeker
İlerleyen zamanlarda WP ye destek arttıkca farkı herkes görecek ve hayret edecek.
Kullanmadıgı bir sistem hakkında ileri geri konusan arkadaslar laf kalabalıgına gerek yok.
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TearsForFears 5 yıl
General Mobile Elite alacağım diğer firmalar otursun ağlasın niye telefonlarımız satmıyor diye haha ^^
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DH Misafiri 5 yıl
Konu kopmuş gitmiş yine. :) Arkadaşlar tartışmaya lüzum yok ki? Her işletim sisteminin kendine göre eksikleri vardır, hiçbir şey mükemmel değil ki? Ben bir android kullanıcısı olarak telefonumdan memnunum çünkü işimi görüyor. Konu da bu zaten, buraya gelip sayfalarca tartışıp birbirinize hakaret etmenize gerek yok.
Androidin eksiği de var iosun eksiği de var. WP zaten yeni bir sistem elbette eksiği olacak, sadece sıkıntı şurada wp'yi android gibi açık kaynak kodlu yapmadılar. Eğer yapsalardı emin olun şuan çok çok daha fazla gelişmiş olurdu bu sistem. Zamanla eksikler giderilir. Konumuza dönelim.
Donanım/yazılım uyumu açısından bakacak olursak eğer, bunu başarabildiyse nokia, bu telefon alınır. Ama yok donanımla yazılım uymuyorsa, sıkıntı çıkaracaksa hiç gerek yok safsataya. Versinler gm elite'i 1.200 liraya satalım hepimiz telefonları onu alalım. Ahım şahım bir telefon olmasa da dediğim uyum gerçekleşmişse şayet şahane olmuştur. Vodafone bayiğine gidip telefonu alıp ordaki elemana çok bilmişlik yaparız biz de :D
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ebrer 5 yıl
kalın çerçeve anlayışından ne zaman vazgeçecek çok merak ediyorum... en azından 3 mm yapsaydı
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Paul Klee 5 yıl
Forumlar insanlar fikir alışverişinde bulunsunlar diye var. Sen gelip bir suru insanın kullandığı telefonlara çöp vs diyemezsin. Ayıptır bu. Benim cihazım seninkinden iyidir tarzında sidik yarıştırmanın ne anlamı var? Ben lumiaları eksikliklerine rağmen beğenerek kullanıyorum, gelişeceğini düşündüğüm için de kullanmaya devam ediyorum. Bu bakımdan mesut çevik'in gelişecek diye bir platform kullanılmaz lafı beni bağlamıyor (zaten onu bu saçma tutumu nedeniyle eleştiriyorum).
Ne kullanırsanız kullanın, ama öncelikle insanlara saygılı olun.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-D7F4BA6BC 5 yıl Paul Klee
mudeb

Forumlar insanlar fikir alışverişinde bulunsunlar diye var. Sen gelip bir suru insanın kullandığı telefonlara çöp vs diyemezsin. Ayıptır bu. Benim cihazım seninkinden iyidir tarzında sidik yarıştırmanın ne anlamı var? Ben lumiaları eksikliklerine rağmen beğenerek kullanıyorum, gelişeceğini düşündüğüm için de kullanmaya devam ediyorum. Bu bakımdan mesut çevik'in gelişecek diye bir platform kullanılmaz lafı beni bağlamıyor (zaten onu bu saçma tutumu nedeniyle eleştiriyorum).
Ne kullanırsanız kullanın, ama öncelikle insanlara saygılı olun.

siz yarıştırma olarak algılıyorsanız bu sizin hatanız benim değil.yarası olan gocunur. sahiplenmeyin bu kadar.
insanlara saygısızlık yaptıgım hanı nerde gorulmus ? BENIMSEMEYIN BU KADAR TELEFONUNUZU. ALT TARAFI KULLANDIGINIZ BIR ALET.hay Allahım ya :)
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Mehmet Fatih 1453 5 yıl
Zenginlere özel gelmiş hayırlı olsun 1520
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depeche35 5 yıl
Kısa zamanda fiyatı 300 TL kesin kırarlar. Bakınız 925 !
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Witcher3 5 yıl
Bu fiyata bir elite alirim birde playstation 3 yaninada 1 takim elbise kral olurum
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freefalcon 5 yıl
Bir de şu var; Windows Phone için bu kadar donanım zaten gereksiz...
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orktas 5 yıl freefalcon
freefalcon

Bir de şu var; Windows Phone için bu kadar donanım zaten gereksiz...

Gereksiz diyorsun da insanların hepsi donanım düşük diyordu Nokia'da bü yüzden yüksek donanımlı cihaz yaptı şimdi de
gereksiz diyorsunuz kaldı ki bu telefonu alan kişi en az 3 yıl hiç kasma takılma şikayeti yapmadan kullanabilecek
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freefalcon 5 yıl
Malzeme,tasarım,kamera,kalite olarak Nokia'nın üstüne yok ama Windows Phone halen IOS ve Android in çok gerisinde.
Microsoft gibi bir firma geleceğin mobil cihazlarda olduğunu görmekte çok geç kaldı.Şimdiyse onlar için gidilecek çok yol var daha...
Eğer Windows Phone un yaygınlaşmasını istiyorlarsa öncelikle bu abartılı fiyatlarına ayar vermek zorundalar çünkü rakipleri şu an yazılımsal anlamda çok daha güçlü..
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s.h.a. 5 yıl
Eksikler giderilirse wp yi 10-15 sene kimse alamaz :) nokiada şu fiyatları biraz düşük tutsa :)tadından yenmez
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