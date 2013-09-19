Lumia 1520'nin satış fiyatı ve lansman tarihi netleşiyor

Nokia’nın (ya da yakında Microsoft’un) telefon-tablet hibriti ilk akıllı cihazı olacak olan Lumia 1520 üzerindeki sis perdesi aralanıyor.

İnternete sızdırdığı bilgiler ile birçok elektronik cihaz hakkında önceden bilgi sahibi olmamızı sağlayan evLeaks’in son edindiği bilgilere göre Lumia 1520, Nokia’nın 22 Ekim’de yapacağı özel etkinliğin gündemi oluşturacak.

Telefonun fiyat bilgilerini de paylaşan evLeaks’in aktardığı bilgilere göre Lumia 1520, ABD’de kontratsız olarak 699 dolardan satın alınabilecek (kıyaslamak için iPhone'ların 16GB'lık modelinin ABD'de 649 dolardan satıldığını belirtelim). Telefona kontratlı sahip olmak isteyen teknoloji severlerin ise AT&T’ye 299 dolarlık ön ödeme yapması gerekecek.

Lansmandan 2 hafta sonra, 8 Kasım’da AT&T ile ABD’deki teknoloji severlerle buluşması beklenen Lumia 1520, birçok açıdan Windows Phone platformu için ilkleri barındıracak. GDR3 desteği sayesinde Lumia 1520, 6 inçlik panelinde Full HD çözünürlüğünde görüntü sunabilecek ve dahası 2GB bellek kapasitesiyle birlikte Qualcomm’un 4 çekirdekli Snapdragon 800 platformundan gücü alacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 3400 mAh’lik pilinden karşılayacak olan telefonun; siyah, sarı, beyaz ve kırmızı olarak 4 farklı renk alternatifiyle satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-expected-release-date-and-price-are-right-here_id47564