Lumia 1520'nin satış fiyatı ve lansman tarihi netleşiyor

Nokia’nın (ya da yakında Microsoft’un) telefon-tablet hibriti ilk akıllı cihazı olacak olan Lumia 1520 üzerindeki sis perdesi aralanıyor.
İnternete sızdırdığı bilgiler ile birçok elektronik cihaz hakkında önceden bilgi sahibi olmamızı sağlayan evLeaks’in son edindiği bilgilere göre Lumia 1520, Nokia’nın 22 Ekim’de yapacağı özel etkinliğin gündemi oluşturacak.
Telefonun fiyat bilgilerini de paylaşan evLeaks’in aktardığı bilgilere göre Lumia 1520, ABD’de kontratsız olarak 699 dolardan satın alınabilecek (kıyaslamak için iPhone'ların 16GB'lık modelinin ABD'de 649 dolardan satıldığını belirtelim). Telefona kontratlı sahip olmak isteyen teknoloji severlerin ise AT&T’ye 299 dolarlık ön ödeme yapması gerekecek.
Lansmandan 2 hafta sonra, 8 Kasım’da AT&T ile ABD’deki teknoloji severlerle buluşması beklenen Lumia 1520, birçok açıdan Windows Phone platformu için ilkleri barındıracak. GDR3 desteği sayesinde Lumia 1520, 6 inçlik panelinde Full HD çözünürlüğünde görüntü sunabilecek ve dahası 2GB bellek kapasitesiyle birlikte Qualcomm’un 4 çekirdekli Snapdragon 800 platformundan gücü alacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 3400 mAh’lik pilinden karşılayacak olan telefonun; siyah, sarı, beyaz ve kırmızı olarak 4 farklı renk alternatifiyle satışa sunulması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-expected-release-date-and-price-are-right-here_id47564 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha önceki Lumiaların fiyatına bakarak söylediğim bi fiyattı
Lumia 920 - 1650 TL
Lumia 925 - 1400 TL
Lumia 1020 - Muhtemelen 1700-1800 arası olacak
Bu da özelliklerine baktığımda 2000 civarı olur diye düşünüyorum
Telefon ürettiğini unutup pil, ram, ekran çözünürlüğü, grafik birimi, işlemci, ebat kısmını ikinci plana atarak cihazlarını fotoğraf makineleri ile yarıştırma gayretinde, sürekli mp'i yüksek lensler ekleme telaşında. Bu işi profesyonel yapacak kişiler zaten telefon ile uğraşmaz.
Şu ana kadar çıkan modeller donanım olarak diğer markaların gerisindeydi. Böyle olmasına rağmen en düşük modelinde bile WP8 sayesinde yüksek performas veriyor. Yine de donanım olarak geride olması hoşunuza gitmiyo diyelim, peki bu modelde eksik olan ne.
Ekran: Full HD
Pil: 3400 Mah
İşlemci: Snapdragon 800
Ram: 2 GB
Zaten koyabileceği bütün donanımı koymuş bu modele, bunların yanında iyi bir kamerayla gelmesinin ne gibi bi sakıncası var ki. Kameranın yüksek mp li olması afiş bastırmak için değil. kayıpsız zoom ile 5 ve 8 mp fotoğraflar çekmek için. Yani bu modele 20 mp kamera koyulması 20 mp çekmek için değil.
Ettim.
Ben kimseye durduk yere 1020 al 1520 al demedim. 1020 mi alayım 1520 mi alayım note 3 mü alayım diye soru soruldu. Ben de 1020 ve 1520 yi önerdim. Bu benim önerim. Note 3 ü mü önermeliydim?
Edit: Şu 3310 ve 5800 muhabbetine de bir son verseniz artık diyorum. Hiç telefon kullanmıyor da olabilirim. Bu benim yazmama ya da öneride bulunmama engel mi? Bakın tekrar söylüyorum. Herkes tekrar duysun. Biz 3 kişiyiz. Ben, keyfim ve onun kahyası. Baskılar bizi yıldıramaz.
Edit 2: Şu fan, fanboy, troll, liseli, ergen muhabbetlerinden de vazgeçseniz diyorum. En azından konu dışı dışında. Bu nedir kardeşim ya? Foruma mı üyeyiz, sözlüğe mi?
Edit 3: Fan, fanboy, fanatik, 5800 gibi tabirleri aklınız sıra insanları aşağılamak için kullanıyosunuz ama bana sökmez bunlar bilesiniz.
Edit 4: Her nokia haberinde, nokia, nokia ürünleri ve nokia kullanıcılarını hakir gören çadır tiyatrocularının o tiyatrolarını başlarına yıkarım adamı ayar etmeyin.