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Lumia 1520'nin satış fiyatı ve lansman tarihi netleşiyor

5 yıl
3,5b
1
88
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Lumia 1520'nin satış fiyatı ve lansman tarihi netleşiyor

Nokia’nın (ya da yakında Microsoft’un) telefon-tablet hibriti ilk akıllı cihazı olacak olan Lumia 1520 üzerindeki sis perdesi aralanıyor.

İnternete sızdırdığı bilgiler ile birçok elektronik cihaz hakkında önceden bilgi sahibi olmamızı sağlayan evLeaks’in son edindiği bilgilere göre Lumia 1520, Nokia’nın 22 Ekim’de yapacağı özel etkinliğin gündemi oluşturacak.

Telefonun fiyat bilgilerini de paylaşan evLeaks’in aktardığı bilgilere göre Lumia 1520, ABD’de kontratsız olarak 699 dolardan satın alınabilecek (kıyaslamak için iPhone'ların 16GB'lık modelinin ABD'de 649 dolardan satıldığını belirtelim). Telefona kontratlı sahip olmak isteyen teknoloji severlerin ise AT&T’ye 299 dolarlık ön ödeme yapması gerekecek.

Lansmandan 2 hafta sonra, 8 Kasım’da AT&T ile ABD’deki teknoloji severlerle buluşması beklenen Lumia 1520, birçok açıdan Windows Phone platformu için ilkleri barındıracak. GDR3 desteği sayesinde Lumia 1520, 6 inçlik panelinde Full HD çözünürlüğünde görüntü sunabilecek ve dahası 2GB bellek kapasitesiyle birlikte Qualcomm’un 4 çekirdekli Snapdragon 800 platformundan gücü alacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 3400 mAh’lik pilinden karşılayacak olan telefonun; siyah, sarı, beyaz ve kırmızı olarak 4 farklı renk alternatifiyle satışa sunulması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-expected-release-date-and-price-are-right-here_id47564 Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen kucukyenici
kucukyenici

Türkiye'deki satış fiyatı vergiler de eklenince ABD fiyatı'nın yaklaşık 2 katı olacağını düşünürsek 2.000 TL. bandının üzerinde demektir. Bundan kötülemek ve fiyatının yüksek olmasını talep etmek anlamı çıkmasın. Sadece bir tahmin. Hata payı da mümkün. Umarım çok daha düşük fiyatla piyasaya çıkar da bizler de yanılırız. Nokia anlaşılmaz bir mantığa büründü. Telefon ürettiğini unutup pil, ram, ekran çözünürlüğü, grafik birimi, işlemci, ebat kısmını ikinci plana atarak cihazlarını fotoğraf makineleri ile yarıştırma gayretinde, sürekli mp'i yüksek lensler ekleme telaşında. Bu işi profesyonel yapacak kişiler zaten telefon ile uğraşmaz. Normal kullanıcılar da afiş bastırmaz! Kaliteli ve mp'si abartısız bir lens kullansa hem cihazı yormayacak, hem de maliyeti düşürecek. Diğer markaların satış rakamlarına bakarsanız Nokia'nın git gide diplere geldiğini görürsünüz. Sebebinin de kendi bildiğini okuma ısrarcılığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Satıldığı için de bundan sonra nasıl bir strateji izleneceği de muamma.

Daha önceki Lumiaların fiyatına bakarak söylediğim bi fiyattı

Lumia 920 - 1650 TL
Lumia 925 - 1400 TL
Lumia 1020 - Muhtemelen 1700-1800 arası olacak
Bu da özelliklerine baktığımda 2000 civarı olur diye düşünüyorum

Telefon ürettiğini unutup pil, ram, ekran çözünürlüğü, grafik birimi, işlemci, ebat kısmını ikinci plana atarak cihazlarını fotoğraf makineleri ile yarıştırma gayretinde, sürekli mp'i yüksek lensler ekleme telaşında. Bu işi profesyonel yapacak kişiler zaten telefon ile uğraşmaz.

Şu ana kadar çıkan modeller donanım olarak diğer markaların gerisindeydi. Böyle olmasına rağmen en düşük modelinde bile WP8 sayesinde yüksek performas veriyor. Yine de donanım olarak geride olması hoşunuza gitmiyo diyelim, peki bu modelde eksik olan ne.

Ekran: Full HD
Pil: 3400 Mah
İşlemci: Snapdragon 800
Ram: 2 GB

Zaten koyabileceği bütün donanımı koymuş bu modele, bunların yanında iyi bir kamerayla gelmesinin ne gibi bi sakıncası var ki. Kameranın yüksek mp li olması afiş bastırmak için değil. kayıpsız zoom ile 5 ve 8 mp fotoğraflar çekmek için. Yani bu modele 20 mp kamera koyulması 20 mp çekmek için değil.
kucukyeniciTürkiye'deki satış fiyatı vergiler de eklenince ABD fiyatı'nın yaklaşık 2 katı olacağını düşünürsek 2.000 TL. bandının üzerin...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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e-Militarist 5 yıl Kadir Kaan
Kadir Kaan

Not edin 1799 TL.

Ettim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +17
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e-Militarist 5 yıl
Doğru yönlenmek isteyen telefon tavsiyeleri bölümüne konu açsın. Kendi adıma konuşayım, benim yönlendirmemin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek kimsenin haddi değil. Ben öneririm arkadaş. Nokia haberinde note 3 önerecek halimiz yok. Bu arada bana ikide bir fanatik fanatik demekten vazgeçin. Fanatik değilim ben. Holiganım ben.

Ben kimseye durduk yere 1020 al 1520 al demedim. 1020 mi alayım 1520 mi alayım note 3 mü alayım diye soru soruldu. Ben de 1020 ve 1520 yi önerdim. Bu benim önerim. Note 3 ü mü önermeliydim?

Edit: Şu 3310 ve 5800 muhabbetine de bir son verseniz artık diyorum. Hiç telefon kullanmıyor da olabilirim. Bu benim yazmama ya da öneride bulunmama engel mi? Bakın tekrar söylüyorum. Herkes tekrar duysun. Biz 3 kişiyiz. Ben, keyfim ve onun kahyası. Baskılar bizi yıldıramaz.

Edit 2: Şu fan, fanboy, troll, liseli, ergen muhabbetlerinden de vazgeçseniz diyorum. En azından konu dışı dışında. Bu nedir kardeşim ya? Foruma mı üyeyiz, sözlüğe mi?

Edit 3: Fan, fanboy, fanatik, 5800 gibi tabirleri aklınız sıra insanları aşağılamak için kullanıyosunuz ama bana sökmez bunlar bilesiniz.

Edit 4: Her nokia haberinde, nokia, nokia ürünleri ve nokia kullanıcılarını hakir gören çadır tiyatrocularının o tiyatrolarını başlarına yıkarım adamı ayar etmeyin.
Doğru yönlenmek isteyen telefon tavsiyeleri bölümüne konu açsın. Kendi adıma konuşayım, benim yönlendirmemin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek kimsenin ...
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DH Misafiri 5 yıl
ya nolur bu telfonun fiyati 169 euro olsun :(
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TearsForFears 5 yıl
Nokia genelde 500-1200 TL arasinda iyi satis yapiyor.Tabi ulkemiz icin konusuyorum.Lumia 1520 , 2000 TL uzeri cikarsa cogu kisi o fiyata ayni donanima sahip ama daha iyi yazilima sahip android telefonlari alirlar.O yuzden 1020'deki hatayi yapmayip wp8'e kullanici cekmek ve iyi satislara ulasmak icin bu telefona 1700-1800'den fazla fiyat bicmemeli.
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cabriolet1981 5 yıl
Şu cihazda bir de ios olsa tadından yenmezdi.
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yasinadin 5 yıl
yan ve ust alt cerceveler baya ince olmus guzel duruyor hakkaten sanal tus olayı da yok adamlar 6 inc i olabildigi kadar kucuk kasaya koymayı becermis gozukuyor , kamera desen nokia nın yanına kimse yaklasamıyor zaten , yanlız buna kalem lazım gordugum kadarı ile kalemi yok eyer z ultradaki gibi bi kalem olayı getirirlerse iste ozaman umudumu kestigim snapdragon 800 lu note 3 un yerine bunu alabilirim, zaten son gunlerde samsunga ciddi ciddi uyuz olmaya basladım.
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atakansah 5 yıl
Türkiyede 10 tane satar takriben.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
abd fiyatı iphonedan pahalı olduğuna göre grisini siz düşünün
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Utku 5 yıl
Hay androidiniz batsin. Rezil ediyorsunuz be su basliklari. Biktik her halti donanimlarin sonuna koyulan rakamlardan ibaret sanan su android manyaklarindan.
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DH Misafiri 5 yıl
Şu özelliklerin aynısını 5 inç ekranda yapsalardı hemen gider alırdım ama 6 inç çok fazla bu yüzden LG G2 alıcam büyük ihtimalle. Şirketler 6 inçlik phablet telefonların satmadığını görünce akıllanacaklar ama bakalım ne zaman.
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Zehir35 5 yıl
3400mah wuwwwww


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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Nokia batmak icin israrli
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revelax 5 yıl
arkadasim burda kuru kuruya savunma git ikinci el bolumune millt elindekini kelepire verse bile kurtulamiyor git elektronik marketlere telefon bolumune hanngi telefonun basi bos hangisi dolu nokia konulari ne hikmetse cok pofpoflanan mesajlarla dolu kullacilari yanlis yonlendirecek cok mesaj var.
nokia=uzaktur=window
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Bay H 5 yıl revelax
revelax

arkadasim burda kuru kuruya savunma git ikinci el bolumune millt elindekini kelepire verse bile kurtulamiyor git elektronik marketlere telefon bolumune hanngi telefonun basi bos hangisi dolu nokia konulari ne hikmetse cok pofpoflanan mesajlarla dolu kullacilari yanlis yonlendirecek cok mesaj var.
nokia=uzaktur=window

Milletin telefonu ne amaçla kullandığı beni bağlamaz. Burada belirttiklerim benim düşüncelerim kendi wp8 kullanma nedenlerim kimseye şuana kadar gidin wp8 alın demedim dememde. ben farkındaysan telefonun başıboş demedim marketin başı boş dedim ki aralarında dağlar kadar fark var.
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darkaura 5 yıl revelax
revelax

arkadasim burda kuru kuruya savunma git ikinci el bolumune millt elindekini kelepire verse bile kurtulamiyor git elektronik marketlere telefon bolumune hanngi telefonun basi bos hangisi dolu nokia konulari ne hikmetse cok pofpoflanan mesajlarla dolu kullacilari yanlis yonlendirecek cok mesaj var.
nokia=uzaktur=window

aynen katiliyorum. burda bir fan gurubu obeklenmis, herkezi yanlis yonlendiriyor. ki bu yorumlari yapanlardan bazilari hala 5800 kullanan tipler.
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