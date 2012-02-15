Lumia 610 detaylanıyor

Nokia'nın MWC 2012 fuarı için hazırladığı iddia edilen Lumia modellerinden birisinin 610 ve 601 adıyla giriş ve orta segment akıllı telefon pazarını hedefleyen bir ürün olduğunu belirtmiştik. Bu model ile ilgili yeni bilgiler TechRadar sitesi tarafından internette paylaşıldı.

Firma içi kaynaklardan edinilen bilgilere göre bütçe dostu Nokia modelinin adı Lumia 610 olacak. MWC 2012 fuarındaki tanıtımdan sonra modelin İngiltere pazarına rekabetçi bir fiyatlandırma ile girmesi bekleniyor.

Model sadece ön ödemeli hat ile sunulacak. Hali hazırda Nokia Lumia 710, O2 operatörünün ön ödemeli hat kampanyasıyla 199.99 pound olarak satılıyor. Lumia 610 modelinin de bundan daha düşük bir fiyata sahip olabileceği belirtiliyor. Tahminler 100 pound civarında olacağı yönünde.

Ayrıca sitenin doğruluğunu onaylattığını belirttiği diğer bir habere göre Windows Phone işletim sisteminin giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek Tango güncellemesi, Microsoft tarafından MWC 2012 fuarında tanıtılacak. Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi Lumia 610'un Tango güncellemesi yüklü olarak satılacağı ihtimali kuvvet kazanıyor.

Microsoft Tango güncellemesi ile, ucuz Windows Phone modellerinin de pazarda yer almasını sağlamak amacını güdüyor. Tango güncellemesi düşük çözünürlüklü ekran, daha düşük işlemci, kamerasız tasarım gibi maliyetleri düşüren özelliklere destek verecek. Böylece çok ucuz modellerin yolu açılmış olacak ve giriş seviyesi Android modelleri ile sıkı bir rekabet başlayacak.

