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Lumia 610 detaylanıyor

7 yıl
4,5b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın MWC 2012 fuarı için hazırladığı iddia edilen Lumia modellerinden birisinin 610 ve 601 adıyla giriş ve orta segment akıllı telefon pazarını hedefleyen bir ürün olduğunu belirtmiştik. Bu model ile ilgili yeni bilgiler TechRadar sitesi tarafından internette paylaşıldı.
Firma içi kaynaklardan edinilen bilgilere göre bütçe dostu Nokia modelinin adı Lumia 610 olacak. MWC 2012 fuarındaki tanıtımdan sonra modelin İngiltere pazarına rekabetçi bir fiyatlandırma ile girmesi bekleniyor.
Model sadece ön ödemeli hat ile sunulacak. Hali hazırda Nokia Lumia 710, O2 operatörünün ön ödemeli hat kampanyasıyla 199.99 pound olarak satılıyor. Lumia 610 modelinin de bundan daha düşük bir fiyata sahip olabileceği belirtiliyor. Tahminler 100 pound civarında olacağı yönünde.
Ayrıca sitenin doğruluğunu onaylattığını belirttiği diğer bir habere göre Windows Phone işletim sisteminin giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek Tango güncellemesi, Microsoft tarafından MWC 2012 fuarında tanıtılacak. Daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi Lumia 610'un Tango güncellemesi yüklü olarak satılacağı ihtimali kuvvet kazanıyor.
Microsoft Tango güncellemesi ile, ucuz Windows Phone modellerinin de pazarda yer almasını sağlamak amacını güdüyor.  Tango güncellemesi düşük çözünürlüklü ekran, daha düşük işlemci, kamerasız tasarım gibi maliyetleri düşüren özelliklere destek verecek. Böylece çok ucuz modellerin yolu açılmış olacak ve giriş seviyesi Android modelleri ile sıkı bir rekabet başlayacak.
 

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Master-Fİ 7 yıl en beğenilen
O en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)
1 Yanıt Yanıtla +10
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mert1907 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ
O en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)

Bazıları hala hız olayını çekirdek çitlemeye baǧladıkları için normaldir :)
Master-FİO en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)Bazıları ...
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Patheras 7 yıl
Bence bu telefonlar yeni nesil androidlerin 1 gb ram bellek ile bile yetersiz bir performans sergilemesini açığa çıkaracak. En basitinden GalaxyS2 yi düşünün 1 gb bellek var ama işletim sistemi yüzünden fazla uygulamayı kaldıramama durumu, takılma olayları oluyor.
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ihtiyarjedi 7 yıl
ulan adamlar tango ile 256RAM den bahsediyorlar sizin yaptığınız tartışmaya bak yok kısıtlama cart curt :D
256RAM ne demek yahu anlamını biliyormusunuz acaba , 1GB ram lı androidlerin menü geçiş ve stabilitesiyle kıyaslancak model sürecek adamlar piyasaya sizin tartışmanıza bak :)
Adamlar kullanıcıyı sevindirecek haberler duyuruyorlar ama kullanıcı aptal...
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DH Misafiri 7 yıl
Master-Fİ
O en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)

Windows 6.5 mobile telefon aldım desteği 1 yıl geçmeden kesildi isterse takla atsın windows a güvenim "0" daha 1 yıl olmadan desteğini çekeceğine madem bu kadar iyi optimizasyon sağladıklarını düşünüyorsunuz neden win 7 güncellemesi alamadık artık sitesinde hiçbir olayından faydalanamıyoruz... Android 1.6 stock rom lu cihazlarını 2.3.3 e kadar desteklerken (sony) ki bu konuda samsung daha başarılı windows phonelar da herşey microsoftun elinde ya windows 8 den 6 ay sonra desteğini keserse? Bu konuda iddanız saçma android tam stabil değil ancak marketi açık yazılımı herzaman daha başarılı olduğunu değiştirmez...
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K_Spartakus 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Master-Fİ

O en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)


Windows 6.5 mobile telefon aldım desteği 1 yıl geçmeden kesildi isterse takla atsın windows a güvenim "0" daha 1 yıl olmadan desteğini çekeceğine madem bu kadar iyi optimizasyon sağladıklarını düşünüyorsunuz neden win 7 güncellemesi alamadık artık sitesinde hiçbir olayından faydalanamıyoruz... Android 1.6 stock rom lu cihazlarını 2.3.3 e kadar desteklerken (sony) ki bu konuda samsung daha başarılı windows phonelar da herşey microsoftun elinde ya windows 8 den 6 ay sonra desteğini keserse? Bu konuda iddanız saçma android tam stabil değil ancak marketi açık yazılımı herzaman daha başarılı olduğunu değiştirmez...

bence testeğini kesmeyecek çünkü ilk wp7 li sürümden bugüne kadar rutin aralıklarla güncellemeler alıyorlar ve zune programı sayesinde pcden anında yapabiliyorsunuz . benim hd7im bile sıcağı sıcağına güncelleme alırken eski sattığım desire ilk aldığımdaki güncelleme dışında bir destek görmedi , resmen üvey evlat muamelesi yapıldı ama adı androidti . gindgerbread güncellemesini bile yharım yamalak keserek verdiler ama gel görki desire'dan daha düşük wildfire s bile sense 3 desteğini bile aldı ....saçmalık değilmi ? android markette sanki ücretli uygulamalrı indirebiliyoruz resmi olarak , açıkçası marketplacete android market gibi iyice gelişiyor yalnız tek eksi yanı fazla türkçe uygulaması olmaması . bu yaza doğru türkçe desteğinide alırsa birçok uygulama gelecektir , işte o zaman görücez hangisi daha kaliteli hizmet veriyor diye aradaki farkı .
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K_Spartakus 7 yıl
Terbiyesizlik yapma , ona buna ... atıp akıl fikir verme , sanami kaldı başkalarının yorumlarına laf yetiştirmek , sana ne .....
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erci501 7 yıl
vay arkadaş sene 2012 hala koyu nokia fanları var. bende eski nokia cıyım ama pes yani. şimdiye kadar 5110,3210,3310,6110,7110,6310i,3650,7610,6630,6300,N95,5800,x6,c7 kullanan biri olarak söylüyorum nokia bile sizin kadar güvenmiyo telefonlarına.
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K_Spartakus 7 yıl
Hakan456
la olum şirketler sanki sizin. Donanımhaber reklam yaparak bu işten para kazanıyor amenna lakin sizin kazancınız nedir merak ediyorum. Herkesin parası ve zevki farklı. Herkes android kullansa ne kullanmasa ne. Lütfen işi saçmalık durumuna getirmeyin. Eleştiri yapmayın demiyorum sadece kendinizi paralamayın yazık...

aslında sana sormak lazım senin burada işin ne ? bu telefonlar satılmasa bu fabrikalarda kim çalışacak ? bu telefonlar için fikirler paylaşılmasa kimler doğruyu yada yanlışı görebilecek _ yada demokrasinin gerekliliği olan fikirleri paylaşmak taryışmak ne zaman saçmalık oluyor yada kim kimi paralıyor ...en kötü ihtimalle kim kime kılıç çekip birbirini kesip biçiyor ?
senin dediğinde doğru aslında bence kendini paralama burada zaman harcayarak !
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khytr89 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus
Hakan456
la olum şirketler sanki sizin. Donanımhaber reklam yaparak bu işten para kazanıyor amenna lakin sizin kazancınız nedir merak ediyorum. Herkesin parası ve zevki farklı. Herkes android kullansa ne kullanmasa ne. Lütfen işi saçmalık durumuna getirmeyin. Eleştiri yapmayın demiyorum sadece kendinizi paralamayın yazık...

aslında sana sormak lazım senin burada işin ne ? bu telefonlar satılmasa bu fabrikalarda kim çalışacak ? bu telefonlar için fikirler paylaşılmasa kimler doğruyu yada yanlışı görebilecek _ yada demokrasinin gerekliliği olan fikirleri paylaşmak taryışmak ne zaman saçmalık oluyor yada kim kimi paralıyor ...en kötü ihtimalle kim kime kılıç çekip birbirini kesip biçiyor ?
senin dediğinde doğru aslında bence kendini paralama burada zaman harcayarak !

Sana mı kaldı milletin doğrusu yanlışı.Bu sitede olup olmamam seni zerre kadar ilgilendirmez.. Sirkelen ve kendine gel!
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KUM23 7 yıl
android elini armut toplamıcak herhalde bakalım nokia güzel rekabete girdi tebrik ediyorum bu kararlarını çogu üretici gibi android kullanıpta kar edeyim demedi(şöyle bişeyde var düşük donanımlı pahalı telefon yapmakta üstüne yok )ila farklı olcak bakalım kim kazanıcakk güzel maç .
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khytr89 7 yıl
la olum şirketler sanki sizin. Donanımhaber reklam yaparak bu işten para kazanıyor amenna lakin sizin kazancınız nedir merak ediyorum. Herkesin parası ve zevki farklı. Herkes android kullansa ne kullanmasa ne. Lütfen işi saçmalık durumuna getirmeyin. Eleştiri yapmayın demiyorum sadece kendinizi paralamayın yazık...
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MaterialScience 7 yıl
Master-Fİ
O en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)

Windows 6.5 mobile telefon aldım desteği 1 yıl geçmeden kesildi isterse takla atsın windows a güvenim "0" daha 1 yıl olmadan desteğini çekeceğine madem bu kadar iyi optimizasyon sağladıklarını düşünüyorsunuz neden win 7 güncellemesi alamadık artık sitesinde hiçbir olayından faydalanamıyoruz... Android 1.6 stock rom lu cihazlarını 2.3.3 e kadar desteklerken (sony) ki bu konuda samsung daha başarılı windows phonelar da herşey microsoftun elinde ya windows 8 den 6 ay sonra desteğini keserse? Bu konuda iddanız saçma android tam stabil değil ancak market açık yazılım seçeneği çok daha mantıklı. Windows telefonlarınız da yapılan herşey kayıt altında tabi ki pc lerdede bu geçerli ben bir şirkete bel bağlıyayıp her özel görüşmemi yapma taraftarı değilim bu zamana kadar kullanmadıkları kullanmayacaklarını gerçeğini değiştirmez saygılar..
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Master-Fİ 7 yıl MaterialScience
Core2han
Master-Fİ
O en düşük donanimli wp7 ler,en yüksek donanimli androidlerinizi tuğlaya cevirdiginde bende cok gülecegim:)

Windows 6.5 mobile telefon aldım desteği 1 yıl geçmeden kesildi isterse takla atsın windows a güvenim "0" daha 1 yıl olmadan desteğini çekeceğine madem bu kadar iyi optimizasyon sağladıklarını düşünüyorsunuz neden win 7 güncellemesi alamadık artık sitesinde hiçbir olayından faydalanamıyoruz... Android 1.6 stock rom lu cihazlarını 2.3.3 e kadar desteklerken (sony) ki bu konuda samsung daha başarılı windows phonelar da herşey microsoftun elinde ya windows 8 den 6 ay sonra desteğini keserse? Bu konuda iddanız saçma android tam stabil değil ancak market açık yazılım seçeneği çok daha mantıklı. Windows telefonlarınız da yapılan herşey kayıt altında tabi ki pc lerdede bu geçerli ben bir şirkete bel bağlıyayıp her özel görüşmemi yapma taraftarı değilim bu zamana kadar kullanmadıkları kullanmayacaklarını gerçeğini değiştirmez saygılar..

Wp7 baştan yazilmiş bir işletim sistemi wmobile ile alakasi yok.mangoya kadar belli bir donanim ve yazilim standarti vardi.tango ile bu durum degişecek tabide size yine bir faydasi olmayacak.geri kalan hususlarda soylediklerinize saygim var haklisiniz.
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wustti 7 yıl
valla o kadar boş vaktim olmuyor mağaza mağaza dolaşıp telefon denemeye zaten o yüzden buradaki videoları izliyorum hepsini alıp denemeye paramda yok yani ama burdaki videolardan gördüğüm android donanım canavarı bi sistem ve menüde dolaşırken bile çok kasıyor bakın bu dediğim tartışılmaz site burada açın android cihazların incelemelerini izleyin daha ne diyim ki ios a gelince iyi güzel ama pahalı wp8 bence hem daha ekonmik olur hem de daha performanslı .
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himmet_dal 7 yıl wustti
wustti
valla o kadar boş vaktim olmuyor mağaza mağaza dolaşıp telefon denemeye zaten o yüzden buradaki videoları izliyorum hepsini alıp denemeye paramda yok yani ama burdaki videolardan gördüğüm android donanım canavarı bi sistem ve menüde dolaşırken bile çok kasıyor bakın bu dediğim tartışılmaz site burada açın android cihazların incelemelerini izleyin daha ne diyim ki ios a gelince iyi güzel ama pahalı wp8 bence hem daha ekonmik olur hem de daha performanslı .

En mantiklisi hatta symbian kullan dicem ama onda 5 senelik donanim kullaniyo nokya su an en stabili wp yada bada.
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