Lumia 620, 749TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu









Nokia ve Turkcell ortaklığında bugün yapılan etkinlik ile ülkemizde resmi olarak satışa sunulan Lumia 620 modelinin fiyatı da belli oldu.





Lumia 620'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak, 28 nm üretim sürecine ve 1 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ClearBlack ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, VGA ön kamera, 1300mAh gücünde batarya şeklinde sayılabilir.





Modelin Rusya satış fiyatını 699TL olarak belirtmiştik. Nokia Türkiye ise perakende satış fiyatını 749TL olarak belirledi ve Avrupa ile fazla bir fiyat farkı ortaya çıkmadı. Model an itibariyle Turkcell Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Modelin tarifeye ek paketleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ürünün teslimatları 1 Şubat itibariyle başlayacak.





Bugün Turkcell Kanyon'dan Lumia cihazı satın alan ilk 50 kişiye de Purity 930 kulaklık modeli hediye edildi.





http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-620/1005783/.html