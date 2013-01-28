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Lumia 620, 749TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu

6 yıl
1,8b
1
72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 620, 749TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu


Nokia ve Turkcell ortaklığında bugün yapılan etkinlik ile ülkemizde resmi olarak satışa sunulan Lumia 620 modelinin fiyatı da belli oldu.

Lumia 620'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak, 28 nm üretim sürecine ve 1 GHz saat hızına sahip çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ClearBlack ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, VGA ön kamera, 1300mAh gücünde batarya şeklinde sayılabilir.

Modelin Rusya satış fiyatını 699TL olarak belirtmiştik. Nokia Türkiye ise perakende satış fiyatını 749TL olarak belirledi ve Avrupa ile fazla bir fiyat farkı ortaya çıkmadı. Model an itibariyle Turkcell Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Modelin tarifeye ek paketleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ürünün teslimatları 1 Şubat itibariyle başlayacak.

Bugün Turkcell Kanyon'dan Lumia cihazı satın alan ilk 50 kişiye de Purity 930 kulaklık modeli hediye edildi.


http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/Nokia-Nokia-Lumia-620/1005783/.html Yorum Yaz
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ressambdrm 6 yıl en beğenilen
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Normsoner
12 Angry Men
ShafakCool
12 Angry Men Nokianın bu serisinin pek tutacağını zannetmiyorum. Rakipleri daha iyi ürünler çıkartıyorlar
O fiyata kim ne çıkarıyor artık?
nexus bu fiyat aralığına ve buna 10 basar.
ülkemizde nexus bu fiyat aralığındamı ?
Biraz daha pahalı ama diğer cep telefonlarına göre daha ucuz ve daha iyi, Bana göre bu nokia lumia ile piyasaya tutunamaz

Hocam Türkiye'de nexus 1400 liraya satılıyor. 2 katı fiyat farkı var senin bi yanlışın olmasın hesap yaparken? :D
12 Angry MenNormsoner12 Angry MenShafakCool12 Angry Men Nokianın bu serisinin pek tutacağ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-F8946C419 6 yıl
Tam fiyat performans ürünü olacağı kesin :) Nokia güzel işler yapıyor.
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suvari25 6 yıl
Fiyatı itibariyle android tarafındaki rakipleri Galaxy ace 2, HTC desire x ve sony xperia sola.

Artık Orta segmentte androidin yalnız olmaması en büyük gelişme.

Ben microsoftun uygulama tarafındaki eksikliklerini kapatacağını düşünüyorum ve nokia'nın kendine has özelliklerini düşündüğümde, rakipleri arasında Nokia lumia 620 ağır basıyor.

Ayrıca fiyat olarak wp8 platformunun yayılabilmesi için çok önemli bir telefon olduğu kanaatindeyim
Fiyatı itibariyle android tarafındaki rakipleri Galaxy ace 2, HTC desire x ve sony xperia sola.Artık Orta segmentte androidin yalnız olmaması en büy...
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atomcu 6 yıl
tutmaz nokia androide geçsin
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DH Misafiri 6 yıl

Sony Xperia Z diyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Pil gücü ve Ekran boyut+çözünürlüğü şahane(!), Ram ise muhteşem(!)
Bunlar hepsiburada'nın sattığı 1Gb Ramli, 1930mAh pilli, 16Gb hafızalı, 4 inç ekranlı, yanında dock ünitesi hediye edilen ve bunlara rağmen fiyatı 599 lira (Ereyon'da 597 TL) olan Motorola Atrix'ten bihaberler anlaşılan.
Valla demeyeyim demeyeyim diyorum ama bu Nokia var ya. Batmak için elinden geleni ardına koymuyor ya. Halen kendini tek veya vazgeçilmez zannediyor ya...
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feckless 6 yıl
Üstad Atrix diyosunda milletin çok ağzı yandı bu cihazdan kimse bulaşmaz bu saatten sonra
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RainKnight 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Pil gücü ve Ekran boyut+çözünürlüğü şahane(!), Ram ise muhteşem(!)
Bunlar hepsiburada'nın sattığı 1Gb Ramli, 1930mAh pilli, 16Gb hafızalı, 4 inç ekranlı, yanında dock ünitesi hediye edilen ve bunlara rağmen fiyatı 599 lira (Ereyon'da 597 TL) olan Motorola Atrix'ten bihaberler anlaşılan.
Valla demeyeyim demeyeyim diyorum ama bu Nokia var ya. Batmak için elinden geleni ardına koymuyor ya. Halen kendini tek veya vazgeçilmez zannediyor ya...

Atrix'ten basi yananlati bilmiyorsun herhaldedostum
her alan kullanilmis cihaz mi bu diye paranoya yapiyor
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyata göre harika bir cihaz bence bende wp ye geçmeyi düşünmeye başladım yavaş yavaş
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ademoz05 6 yıl
avi oynatıyor mu avi
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba, nokia 603üm vardı çalındı malesef :( çok memnundum aynısından almayı düşünüyordum ta kii bu modeli görene kadar. Şuan karar veremiyorum. wp hakkında pek bir fikrim yok. İki modeli kıyaslayabilirmisniz ?]
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eP_362 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba, nokia 603üm vardı çalındı malesef :( çok memnundum aynısından almayı düşünüyordum ta kii bu modeli görene kadar. Şuan karar veremiyorum. wp hakkında pek bir fikrim yok. İki modeli kıyaslayabilirmisniz ?]

İkisi arasından 620 derim. Zaten artık Symbian'a destek kesildi. Her şeyiyle 620 üstün.
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MSefa23 6 yıl
Bataryasını biraz güçlü tutsalarmış fiyat performans kriterinde çok daha başarılı olurlarmış.Cihazı alanların yorumlarını bekliyoruz artık..
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asb96 6 yıl
Sizce ürün teknoloji mağazalarına gelince daha ucuz bir fiyata bulunabilir mi? Ben de almayı düşünüyorum ama 2-3 hafta içinde 700 liraya bulunabilecekse de bekleyebilirim.
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SiNaPSiS 6 yıl
Olabilir bir fiyatta. Telefon meraklilarina gore degil belki ama telefon ihtiyaci olanlara uygun, hem de w8li
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DH Misafiri 6 yıl
Neeeee bu fiyata win 8 Phone muuuu? mükemmel ötesi ön sipariş veriyorum hemen hem Nokia'da GPS çevrim dışı oluyor boş yere Google haritasına vs. gereksinim duyup ta paranızın gitmesine sebep olmuyor :) c6-01 den sonra Windows deneyimi ;)[Kunye=NightmareII]
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AERN 6 yıl
teşekkürler bilgi için.
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CoreXXX 6 yıl
özelliklere göre fiyat çok iyi Nokia dersine iyi çalışmış
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