Lumia 630 basın görseli ortaya çıktı





Microsoft'un Nisan ayında yayınlayacağı Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte piyasaya sürüleceği tahmin edilen Lumia 630 ile ilgili bir basın görseli de internete sızdırıldı.





Lumia 1520 ve Lumia 1320 ile birlikte görülen Lumia 630 model iddialara göre orta seviyeye yönelik bir cihaz olacak. 4.5 inçlik ekranda 854x480 piksel çözünürlük sunacak model Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Modelde 1GB RAM bulunacak.





Basın görseli Çin'de ortaya çıktığı için modelin ilk piyasaya sürüleceği ülkelerden birisinin Çin olacağı dile getiriliyor. Bunun yanında Lumia 635 adında, modelin bir de çift SIM kartlı versiyonunun olduğu belirtiliyor. Lumia 635 Windows Phone ekosisteminin de ilk çift SIM destekli akıllı telefonu olacak ve Lumia 630 modelinden kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Ancak fiyat konusunda nasıl bir stratejinin izleneceği bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/nokia-lumia-630-leak-reveals-windows-phone-8-1-28319007/