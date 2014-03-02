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Lumia 630 basın görseli ortaya çıktı

5 yıl
11,5b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 630 basın görseli ortaya çıktı

Microsoft'un Nisan ayında yayınlayacağı Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte piyasaya sürüleceği tahmin edilen Lumia 630 ile ilgili bir basın görseli de internete sızdırıldı.

Lumia 1520 ve Lumia 1320 ile birlikte görülen Lumia 630 model iddialara göre orta seviyeye yönelik bir cihaz olacak. 4.5 inçlik ekranda 854x480 piksel çözünürlük sunacak model Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Modelde 1GB RAM bulunacak.

Basın görseli Çin'de ortaya çıktığı için modelin ilk piyasaya sürüleceği ülkelerden birisinin Çin olacağı dile getiriliyor. Bunun yanında Lumia 635 adında, modelin bir de çift SIM kartlı versiyonunun olduğu belirtiliyor. Lumia 635 Windows Phone ekosisteminin de ilk çift SIM destekli akıllı telefonu olacak ve Lumia 630 modelinden kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Ancak fiyat konusunda nasıl bir stratejinin izleneceği bilinmiyor. 

http://www.slashgear.com/nokia-lumia-630-leak-reveals-windows-phone-8-1-28319007/ Yorum Yaz
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aykut_celebi 5 yıl en beğenilen
lumia 720 de pikselleri sayan arkadaş, acaba lüb le mi bakıyor telefona ?
1 Yanıt Yanıtla +21
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Elsa 5 yıl FreeRun
FreeRun
telefon ince yapısıyla ön plana çıkmalıydı, diğer modellerden bir farkı olmalı çok fazla telefon çıkarttılar.

Ama samsung gibi değiller, hepsine güncelleme veriyorlar
FreeRuntelefon ince yapısıyla ön plana çıkmalıydı, diğer modellerden bir farkı olmalı çok fazla telefon çıkarttılar.Ama samsu...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gereksiz bi model
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SturdyHead 5 yıl
4.5" 720p Snapdragon 800 yapsınlar hele şükür olmuş diyelim
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Obsessive* 5 yıl
Ekran çözünürlüğü yine diplerde
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Fenomenon 5 yıl
bari qhd olsaymış. neyse en azından rami 512 mb değil.
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doctor5945 5 yıl
hani 2 ay önce 1520 incelemesi hazırlanıyordu
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Powerofdreams 5 yıl
Alt modellerde en azından HD ekran olsun artık. Nedir bu 840 x 480 sevdası anlamış değilim !
Edit: Kendim 520 kullanıyorum.Ekran 840x480 ekranı olmasına rağmen piksel iyice gozunu dayarsan gozukuyor.Sıkıntı yok ana bi 720p olsaymış ne olurdu sanki
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kpln04 5 yıl Powerofdreams
benim 2011 model neo v o çözünürlükte yıl olmuş 2014
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stevejones 5 yıl
SONY M2 yı duyurunca ooovvvvvvvvvv,ama aynı sevıye donanımı nokıa yenı model dıye duyurunca oh ne guzel telefon.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Tasarımı en kötü olan Lumia . İnşallah böyle olmaz.
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mehmedaltair 5 yıl
Hadi bakalım sanal tuş saçmalığı wp için de başlıyor
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CoreXXX 5 yıl
lumiaların 512 mb ramda bile ne kadar akıcı çalışdığını düşünürsek 1 gb ramlı uçar sanırım.768 mb tamlı samsung galaxy trend plus aldım eşim illa samsung istedi diye telefonda bi kaç şey çalışdır bayılıyor.oysa lumia 520 o telefondan çok daha hızlı ve bayılmıyor birde heremaps varki 100 tl verseniz alamazsınız... 525 499 tl ise bu cihaz 600 650 arası bişey olur. ayrıca pikselleri sayarım diyen arkadaşa recep ivedik cevabı olarak " say lan" diyorum tabiki sayamaz yani böyle abartılı yorumlar yapıyorsunuz sonra düzegün yorum yapsanızda kimse sizi iplemiyor. fanatizme gerek yok lumialar fiyatlarına göre çok iyi telefonlar
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cosica 5 yıl CoreXXX
Sanırım Lumia 620'nin yeni versiyonu olacak bu model. Lumia 620 749 TL fiyatla girmişti 1yıl+ önce. Halen de liste fiyatı 749 TL en ucuzunu aratırsanız 600 TL'ye kadar düşebiliyor bilinmedik mağazalarda internet ortamında. Özet olarak dediğiniz fiyat aralığında girmesi zor. Kesinlikle şu açıklanan özelliklerinin hiç biri 620'den eksik değil aksine çok fazla. Ekranı daha iyi Ram daha yüksek sanırım işlemci de daha iyi... Gene de umarım uygun bir fiyata girer. 620'nin bataryası pek iç açıcı değildi. umarım bu modelde düzeltilir. Bir diğer nokta da ağırlık, 620 3.8 inç ekranla 127 gramdı. Bekleyelim görelim.
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gokhangokhan33 5 yıl
bi koymadılar 720p koyun millet ne istiyo bunlar ne yapıyo
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