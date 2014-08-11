Lumia 730 modelinin basın görselleri ortaya çıktı





Microsoft'un özçekim tutkunlarına yönelik olarak hazırladığı bilinen ve daha önce ilk görselleri internete sızan Lumia 730 modeli bu kez basın görselleriyle karşımızda. Nokia'nın üretim tesislerinin olduğu Vietnam'dan sızdırılan görseller turuncu rengin hakim olduğu bir basın afişini yansıtıyor.





Gövdenin yine tamamen polikarbonat malzemeden imal edildiği görülen Lumia 730 modelinde dikkat çeken ayrıntı ön kameranın 5MP çözünürlüğe sahip olması. Lumia ailesinde bir ilke imza atacak olan modelin arka kamerası da 6.7MP çözünürlükte bir sensör ve Zeiss imzalı bir lens ihtiva ediyor.





4.7 inçlik720p ekrana sahip olacak cihazda Snapdragon 400 yongasetine yer verilmiş. RAM seviyesi 1GB iken depolama kapasitesi de 8GB. Ancak cihaza herhangi bir atanmış fiziksel deklanşör butonu bulunmuyor. Butonlar Windows Phone 8.1'den alıştığımız üzere sanal olarak yer alıyor. Lumia 730 modelinin Ağustos ayı sonlarında piyasada olması bekleniyor. Modelin fiyatı ise yaklaşık olarak 240$ civarında olacak.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-730-selfie-phone-price-specs-and-release-date-claims-pop-up_id59201