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Lumia 730 modelinin basın görselleri ortaya çıktı

4 yıl
332
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 730 modelinin basın görselleri ortaya çıktı

Microsoft'un özçekim tutkunlarına yönelik olarak hazırladığı bilinen ve daha önce ilk görselleri internete sızan Lumia 730 modeli bu kez basın görselleriyle karşımızda. Nokia'nın üretim tesislerinin olduğu Vietnam'dan sızdırılan görseller turuncu rengin hakim olduğu bir basın afişini yansıtıyor. 

Gövdenin yine tamamen polikarbonat malzemeden imal edildiği görülen Lumia 730 modelinde dikkat çeken ayrıntı ön kameranın 5MP çözünürlüğe sahip olması. Lumia ailesinde bir ilke imza atacak olan modelin arka kamerası da 6.7MP çözünürlükte bir sensör ve Zeiss imzalı bir lens ihtiva ediyor. 

4.7 inçlik720p ekrana sahip olacak cihazda Snapdragon 400 yongasetine yer verilmiş. RAM seviyesi 1GB iken depolama kapasitesi de 8GB. Ancak cihaza herhangi bir atanmış fiziksel deklanşör butonu bulunmuyor. Butonlar Windows Phone 8.1'den alıştığımız üzere sanal olarak yer alıyor. Lumia 730 modelinin Ağustos ayı sonlarında piyasada olması bekleniyor. Modelin fiyatı ise yaklaşık olarak 240$ civarında olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-730-selfie-phone-price-specs-and-release-date-claims-pop-up_id59201 Yorum Yaz
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_Shinku_ 4 yıl en beğenilen
ekrem71,

o Türkiye'nin en hızlısı!
o Donanımhaber çalışanı!
o bir Haber Editörü!
oooOOOooo Ekrem oley oooOOOooo
Ailecek takipteyiz ekreeeeeeeem.
ekrem71,o Türkiye'nin en hızlısı!o Donanımhaber çalışanı!o bir Haber Editörü!oooOOOooo Ekrem oley oooOOOoooAilecek takipteyiz ek...
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3 Yanıt Yanıtla +37
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Basteryus 4 yıl
Oha ilk defa bi WP/Nokia haberini, ilk DH'den okuyorum. Taşımıza baş yağıcak
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The-Engineer 4 yıl
Deklanşör tuşu zorunluyken iyiydi. Gerçekten işe yarayan bi tuş
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Mr.Legend 4 yıl
Biraz pahalı olmamış mı
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karınca kokusu 4 yıl
Telefon iyi fakat Türkiye deki fiyatı önemli tabi
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Flag SHİP Killer 4 yıl
800 tl olursa süper olur
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Glorfindel1907 4 yıl
Aha flashmı lan o

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crista galli 4 yıl
android kullanıyorum normalde. ama 730 baya hoşuma gitti. acaba ne zaman trye gelir. 15 eylüle kadar telefon almam gerek.
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Basteryus 4 yıl crista galli
Muhtemelen 4 Eylül'de tanıtılacak. Nokia'nın önceki modelleri cihazı tanıttıktan 2-3 ay sonra piyasaya sürdüğünü göz önüne alırsak 15 Eylül tarihinde alman biraz zor gözüküyo
Tabi Nokia önceki saçmalıktan vazgeçerek, tanıtımdan hemen sonra da piyasaya sürebilir -ki umarım öyle olur.
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TroppX 4 yıl
güzel ne büyük ne küçük olmuş ideal boyutta :D
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mc_ihanet 4 yıl
Gece772
lumia 930 20 mp ve lumia 1020 41 mp var
ayrıca mp değilde lens kalitesine öncelik ver. T50'de de 13 mp var ama 920 gibi çekermi acaba?
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hukuksever 4 yıl
cok begendım tek kelıme ıle bu sefer olmus... 720p zeıss kamera flas, 8.1 ve 4.7 ınc tıpse muthıs Tr de 700 e satılsa ben anında alanlardan olurum..
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Fenomenon 4 yıl
1 gb ram beni şaşırttı :)
eğer uygun fiyata giriş yaparsa iyi satış yapabilir.
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General. 4 yıl
Tasarım iyi görünüyor batarya ve fiyat iyi olursa almamak için neden yok.
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seckinar 4 yıl
flash, ön kamera ve 1 gb ram ile 630'dan güzel bir terfi olacak..

önden ve yandan göremiyoruz ama umarım tasarımı da güzeldir. inş fiyatı uygun olur, bakalım nokia satış için hangi fiyatı öngörecek ?

ön kamerası olmayan, flash olmayan 512 ramlı 630'a biçilen fiyat 600.tl olduğuna göre sanırım 750-850 bandında gelebilir ? inş daha fazlası olmaz ?

syg.
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Newells Old Boys 4 yıl
600-700 TL arasında bi fiyatlandırma ile girerse daha rekabetçi olur. Şimdi selfie odaklı diyip 999'dan girmese bari
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