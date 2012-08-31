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Lumia 820 ve Lumia 920 with Pureview görselleri Twitter üzerinde görüntülendi

6 yıl
6b
1
79
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar pek çok modelin görsellerini internete sızdıran Evleaks sitesi, bu kez Nokia'nın beklenen yeni Lumia modelleri ile ilgili iki görseli Twitter hesabından paylaştı.

Site, tanıtılacak iki yeni modelin Lumia 820 ve Lumia 920 with Pureview olduğunu iddia ediyor. Lumia 820 modelinde 4.3 inçlik ekran bulunurken, Lumia 920'de 4.5 inçlik ekran bulunuyor. İşlemci tercihi muhtemelen Snapdragon S4 ailesinden olacak.

Haberde dikkat çeken Pureview teknolojisinin Lumia 920 modelinde de kullanılacağı bilgisi. Nokia'nın Pureview teknolojisini 2013 yılında Lumia cihazlarına getirmesi bekleniyor. Bu bakımdan 920 ile ilgili iddialara şüpheyle bakılıyor. Ancak 808 Pureview modelindeki kadar olmasa da yazılım desteği ile serinin en iyi kameralı telefonunun sunulması da ihtimal dahilinde.

Görsellerin ne kadar gerçeğe yakın olduğunu haftaya yapılacak etkinlikte görebileceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/241483643107823616/photo/1 Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Hiçkimsenin inkar edemeyeceği bir şey var o da Nokianın kasa kalitesi ...
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kımyasal 6 yıl
Piyasada tasarım olarak 3 şirketi taktir ediyorum.
1. Nokia
2.motorola
3.sony
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DH Misafiri 6 yıl
kirmizi istiyorum lumia 820,, 1000-1200 civari gelirse alirim.
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himmet_dal 6 yıl
Simdiye kadar kafamda alinir dediim 2 telefon var biri bu biri samsung ativ full karizma nokia samsungdan 2 kat daha onde gibi simdi gonlumde yer etme sirasinda.
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nurettinaz 6 yıl
insafsız nokia getir artık şu windows phone lu telefonları ülekmize.
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eP_362 6 yıl nurettinaz
nurettinaz
insafsız nokia getir artık şu windows phone lu telefonları ülekmize.

WP önceden Türkçe dilini desteklemiyordu. O yüzden ülkemize gelmemişti.
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Mr.ED 6 yıl
Nokia şimdi yaptığı bu hamleleri 1-2 yıl önce yapsaydı. Çok daha iyi bir konumda olabilirdi.
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SystemApps 6 yıl
fake olma ihtimalini göz önünde bulundurun bence.Daha 3 gün var.Nokianın ilk lumia serisi bile tanıtıma saatler kala görselleri sızdırılmıştı.Onuda oradaki çalışanlar yapmıştı muhtemelen.Nokianın ilgi çekici ve gizemli videolar hazırlayıp süprizi bu şekilde bozacağını sanmam.En azından alınan güvenik önlemleriyle buna izin vermezler bence...
Hem çelişkiler de var.Pureview deniyor ama pek bi çıkıntı yok.Ve kameranın yanında xenon da yok.Görseller zaten %100 çizim.Eh hal böyleyken pek inanasım gelmiyor.Telefon güzel mi derseniz evet gayet güzeller.Ama sağdaki tasarım Nokianın çizgisinden uzak gibi görünüyor.Yani nokia n9daki veya lumia 800 deki tasarıma odaklı cihazlar çıkarabilir diye düşünüyorum...
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ax 6 yıl
çamur atmaya başlayalım


öncelikle renkler çok parlak.gözü rahatsız eder bu şekilde çıkarsa...
tasarım hoş bence...
kameraya fazla güvenmeyin.808 kalitesinde olmasını beklemeyin hiç.o özel bir telefondu bence.n8 kalitesinde olsun daha ne istiyorsunuz...
donanım konusunda uçmayın bence.nokia donanımı hep kısık verir....
ortalığı yakıp yıkmaz.işletim sistemi yaygınlaşana kadar 2 yıl falan geçmesi lazım...
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electROck35 6 yıl
Tek çekirdekli Windows Phone, 4 çekirdekli Android ile hız ve stabilite konusunda yarışıyor. Bunlar çift çekirdekli sanırım siz düşünün akıcılığı. Microsoft'un yazılım konusunda iddiası buradan geliyor zaten. Az şarj harcayan çok iyi bir yazılımla diğerlerinin yaptığını yapıyorlar ram ve işlemciye yüklenmeden. Bide tasarım çok hoş ve Windows Phonbe 8 in arayüzü yepyeni hepsinden farklı özel. Kısacası bu cihazlar alınır tadından yenmez :)
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wustti 6 yıl
arkadaş biz nokia sağlam gelecek derken millet android diye bağırıyordu şimdi herkes nokia cı olmuş :) tasarıma gelirsek ekran kısımları telefonun hatları güzel de o alt taraftaki ekransız alan çok geniş ya ekranı aynı tutup o alanı daraltsınlar ya da ekranı büyütsünler bence fiyat olarak da piyasadan ucuza satmazlarsa almam zaten kazık yediğim bi firma karım olmayacaksa neden tekrar alayım dediğim gibi tasarım da iyi ama kusursuz değil samsung un wphone telefonunun da tasarımı güzeldi
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Frievent 6 yıl
Ha gayret Nokia tasarım olmuş.. Şimdi donanımla şaşırt beni..
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santhora 6 yıl
BirkanBilen
Nokia,bu telefonu (Lumia 920) Snapdragon S4 8064 Adreno 320 ve 41 mp pureview li çıkarırsa almaya değer bir telefon olur.Samsung(ATIV S) Wp8 li telefonu sunan ilk firma oldu.FAkat snapdragon S4 8060 çift çekirdek olarak sundu.4,8 inch Corning Glass ekran ve 8 mp kamera yerleştirdi.Kamera ve fotoğraf çekimi açısından ne galaxy s3 nede galaxy note 2 ,nokia 808 pureview in eline su bile dökemez.(Galaxy note 2 deki kamera galaxy s3 deki kameranın aynısı.)NOKİA bu işi başaracaksa Samsung (ATIV S) DEN DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDA.Nokia nın tek seçeneği var.Bu özellikleri yeni lumia larda kullanırsa.O zaman Nokia geri döndü deriz.Yeni Lumia Özellikler: bunlar benim istediklerim.Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064,Quad core, 1500veya 1700MHz, Krait, Adreno 320 Grafik,2048 MB RAM,16,32 veya 64 GB en az 2500 mAh batarya.1920x1080Video : (1080p FullHD 30/60fps)(720p FullHD 30/60/120fps) Fotoğraf 41 mp pureview teknolojisi umarım Nokia bunları 5 Eylül deki sunumda kullanır.Samsung Ativ s e göre Nokia nın en büyük avantajı 41 mp pureview bunu kullanmassa Samsun ve Iphone 5 bu işi bitirir.Nokia yaptığı hatanın altından kalkamaz. Bu arada bir kaç yazımdan dolayı bana sen Nokia cı mısın diye sordular.şu anda mobil dünyanın lideri Samsung vede onları başarılı buluyorum.Ben sadece yukarıda yazdığım özellikte bir telefon çıkarırsa (NOKIA) teknolojiyi sevenler için çok daha iyi olur u anlatmaya çalışıyorum.Keşke bir TÜRK firması bunları yapmayı başarsaydı da onu alsaydık.Bizimkiler bir gün elbet bunu başaracaklar.Mesela neden Türkcell bunu yapmıyor.

Yav arkadaş kafanıza göre yazıyonuz özlellikleri yok şöyle olsun yok böyle olsun diye sonra beklentiyi yükseltiyonuz. Sonra çıkmayınca da daha ilk dakkadan çamur atmaya başlıyonuz. Senin bu saydığın özellikler WP8 için oldukça fazla. adamlar neden koysunki telefona. sen tel stabil mi, akıcı mı ona bak. napıcan kullanmayacağın fazla donanımı. Nokia'nın şu ana kadar ki en büyük sorunu işletim sistemi tercihiydi. Donanımdan ötürü telefonlar çalışmıyor, ağır ya da stabil değil diye hiç şikayet eden gördün mü? Hem kullanmayacağın donanım yüzünden tele fazla para vermek istemezsin heralde
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lido 6 yıl
tasarım yine çok güzel
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Hobar 6 yıl
İstiyorum istiyorum bu aleti istiyorum
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