Lumia 820 ve Lumia 920 with Pureview görselleri Twitter üzerinde görüntülendi

Bugüne kadar pek çok modelin görsellerini internete sızdıran Evleaks sitesi, bu kez Nokia'nın beklenen yeni Lumia modelleri ile ilgili iki görseli Twitter hesabından paylaştı.





Site, tanıtılacak iki yeni modelin Lumia 820 ve Lumia 920 with Pureview olduğunu iddia ediyor. Lumia 820 modelinde 4.3 inçlik ekran bulunurken, Lumia 920'de 4.5 inçlik ekran bulunuyor. İşlemci tercihi muhtemelen Snapdragon S4 ailesinden olacak.





Haberde dikkat çeken Pureview teknolojisinin Lumia 920 modelinde de kullanılacağı bilgisi. Nokia'nın Pureview teknolojisini 2013 yılında Lumia cihazlarına getirmesi bekleniyor. Bu bakımdan 920 ile ilgili iddialara şüpheyle bakılıyor. Ancak 808 Pureview modelindeki kadar olmasa da yazılım desteği ile serinin en iyi kameralı telefonunun sunulması da ihtimal dahilinde.





Görsellerin ne kadar gerçeğe yakın olduğunu haftaya yapılacak etkinlikte görebileceğiz.