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Lumia 820'nin Türkiye çıkış tarihi kesinleşti

6 yıl
2,7b
1
73
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Lumia 820'nin Türkiye çıkış tarihi kesinleşti
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Windows Phone 8'li üst düzey akıllı telefonu Lumia 920 ile tüm dikkatleri üstüne toplayan Nokia'nın ürün gamındaki bir diğer Windows Phone 8'li akıllı telefonu Lumia 820'nin ülkemizde teknoloji severlerle buluşacağı tarih netleşti.

Lumia 820'nin ülkemizdeki yol haritasıyla ilgili bilgi vermeden önce telefonun öne çıkan özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var.

Nokia'nın Lumia 920'nin hemen altında konumlandırdığı Lumia 820, gücünü Qualcomm'un 1.5GHz frekansında çalışan çift çekirdekli MSM8960 Snapdragon S4 platformundan alıyor. Grafik işleme yeteneklerini Adreno 225 yongasına borçlu olan telefon, ClearBlack teknolojisiyle güç kazanan 4.3 inçlik AMOLED ekranında 480x800 piksellik görüntü sunuyor.

1GB'lık sistem belleğine ve 8GB'lık dahili depolama birimine sahip olan ancak microSD kart girişi ile kapasitenin 72GB'a kadar arttırabilmesine imkan sunan Lumia 820'nin kamerası 8MP çözünürlüğünde sabit, 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yaparken; F2.2 diyafram açıklığı ile özellikle düşük ışıklı ortamlarda kullanıcıların isteklerini karşılayabilme konusunda öne çıkıyor. 9.9mm'lik kalınlık ve 160gramf ağırlığındaki telefon ihtiyacı olduğu enerjiyi 1650mAh'lik pilinden karşılarken; tıpkı Lumia 920 gibi "Kablosuz Şarj" olabiliyor. 

Lumia 920'yi kısa bir süre önce lanse ederek ülkemizde satışa sunan Nokia'nın Lumia 820 için tavsiye ettiği satış fiyatının 1249 TL olduğu açıklanmış ancak satışa sunulma tarihi net olarak ifade edilmemişti. Ancak Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan, Donanımhaber'e verdiği özel röpartajda bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Buna göre Lumia 820, belirtildiği gibi 1249 TL'lik satış fiyatı ile 21 Aralık'da ülkemizdeki teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Teknoloji marketlerinden satışa sunulacak olan telefonun, ayrıca operatörler tarafından da satışları olacak.

Kısacası Lumia 920'e göre daha uygun fiyata Windows Phone 8 deneyimi yaşamak isteyenler kısa bir süre daha beklemek zorundalar. 

Lumia 820'nin Türkiye çıkış tarihi kesinleşti
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Linkmaster 6 yıl en beğenilen
480x800 --- 1250Tl


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1 Avatar
stokesmg 6 yıl
Bilgi için teşekkürler :)
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Prime. 6 yıl
Kablosuz şarj olayı aynen dediginiz gibi işliyor. yani para harcamanın hiçbir anlamı yok.
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DH Misafiri 6 yıl
lumia 820 aldım çok memnunum ıphone 4s in nete bağlanamadığı yerde ben kendi cihazımla nete bağlanıyom windows işletim sistemide harika teli kötüliyenler bi kere daha düşünsün derim makina harika herşeyiyle
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Stradale 6 yıl
demo11
daha market de bir tane bile oynanacak oyunu olmayan microsoft acaba bu telefonları olmayan varlıklaramı satmayı düşünüyor yada uzaylılıar falan

telefonu oyun oynamak için alanlar da mı var, vay be biz boşuna 1500 lira verip bilgisayar toplamışız..
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stabwound 6 yıl Stradale
Stradale

demo11

daha market de bir tane bile oynanacak oyunu olmayan microsoft acaba bu telefonları olmayan varlıklaramı satmayı düşünüyor yada uzaylılıar falan


telefonu oyun oynamak için alanlar da mı var, vay be biz boşuna 1500 lira verip bilgisayar toplamışız..

var hemde çok büyük bir kesim oyun için de alıyor. mobil oyun platformu çok gelişti, o senin masaüstü pc'nde oynadığın oyunların yapımcıları yıllardır mobil platforma da oyun yapıyor.
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electROck35 6 yıl
Tarih sakat :) Maya takvimine göre ya o tarihte kıyamet kopacak yada insanlar bir üst kademeye atlayıp telepatik güçlere kavuşacaklarmış :) İkiside olursa kimse bu telefonu kullanamayacak :D
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dentul 6 yıl
İphone3gs kullanıcısı olarak, androidde yüksek ücretli olup ta appstore'da düşük ücretli,androidde ücretli olup da appstore'da ücretsiz olan uygulamalara bakarak,takip ettiğim bu işletim sisteminin sadece verdiğim bu örneğe dayanarak(android'i her iki işletim sisteminin yanına dahi koymuyorum)appstore seviyesine yaklaşması için önünde upuzun bir yol var.Eminim bu süreçte artan ürün gamı,yazılımsal geliştirmelerle beraber bu seviyeye gelecektir diye umuyorum.Şimdi 1.249tl olarak telafuz edilen rakam bence olması gereken 850-900tl aralığına inecektir.
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DH Misafiri 6 yıl
bence bu kablosuz şarj özelliği dedikleri şey tamamen göz boyama
bu lumia telefonlar evin içinde telefonu cebime koyunca şarj olabilecek mi? Cevap hayır.
ayrıca bu tür şarj özelliği hiç de yeni bir teknoloji değil. 2 sene önce 35 liraya aldığım braun diş fırcası da aynı mantıkla şarj oluyor :P :P
Bu kablosuz şarj olayını duyunca Teslanın Kablosuz Elektrik İletimi gelmişti.Nokia yine beni şaşırttı. :-)
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deren05 6 yıl
Cihazı yurt dışında tesr eden varmı?
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Biyturs_OnSr 6 yıl
MaSSive
Biyturs_OnSr
demo11 daha market de bir tane bile oynanacak oyunu olmayan microsoft acaba bu telefonları olmayan varlıklaramı satmayı düşünüyor yada uzaylılıar falan
Siz oyun oynamak için bir telefona 1500 civarı bir ücret veriyorsanız olay değişir. Oyun oynamak isteyen hem çok daha düşük bir fiyata konsol alır, hemde çok daha kaliteli bir şekilde oynar.
Konsol kalitesinde oyun oynamak isterse konsola yönelmesi gerektigini en az senin kadar iyi bilir.

Ne demek istediğimi zaten anlamışsınız. Doodle Jump, Fruit Ninja, Angry Birds gibi küçük ve eğlenceli oyunlar zaten var ama arkadaş bu oyunları geçip sanırım The Amazing Spider-Man, Dark Knight Rises, Most Wanted gibi oyunların olmadığını söylemiş. Bu gibi oyunlar Vita gibi konsollarda çok daha zevkli olur.
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MaSSive 6 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
MaSSive
Orijinalden alıntı: Biyturs_OnSr
Orijinalden alıntı: demo11 daha market de bir tane bile oynanacak oyunu olmayan microsoft acaba bu telefonları olmayan varlıklaramı satmayı düşünüyor yada uzaylılıar falan
Siz oyun oynamak için bir telefona 1500 civarı bir ücret veriyorsanız olay değişir. Oyun oynamak isteyen hem çok daha düşük bir fiyata konsol alır, hemde çok daha kaliteli bir şekilde oynar.
Konsol kalitesinde oyun oynamak isterse konsola yönelmesi gerektigini en az senin kadar iyi bilir.

Ne demek istediğimi zaten anlamışsınız. Doodle Jump, Fruit Ninja, Angry Birds gibi küçük ve eğlenceli oyunlar zaten var ama arkadaş bu oyunları geçip sanırım The Amazing Spider-Man, Dark Knight Rises, Most Wanted gibi oyunların olmadığını söylemiş. Bu gibi oyunlar Vita gibi konsollarda çok daha zevkli olur.

Körü körüne ,yukarıda yazdığım yazının küçük bir bölümünü alıntı yaparak,hala neyi savunuyorsun anlamıyorum.
Konsol örnegi vererek ,ortaya attığın mantıkla,Diğer işletim sistemlerinin marketlerinde,var olan pek alada ,PSP ,Nintendo oyunlarına yakın oyunların,eksikliğini belirten birinin NAZARINDA,

SEN,sırf windows markette yok diye ,,marketdeki oyun yönünden bu eksikliği ,başkalarından çok KENDİNE "Zaten iyi oyun oynamak isteyen ,bir telefona verebilecegi meblagdan daha azına konsol alır oynar" diye cevap verip ,ancak kendine empoze ediyorsun.
Bir başka deyişle,
O kişiye verdiğin cevap , sadece senin seçmiş olduğun veya beğendiğin bir platformdaki ,cihazdaki eksikligi ,senin nazarında kabul görmüş, diger özellikleri uğrunda ,görmezden gelip savunma çabasından başka bişey degil.

Hernekadar samimiyetinden yinede şüphe duyacak olsamda,

Şu şekilde ,

"Ben zaten telefonda bu tür oyunların eksikligini aramam,Olsada yükleyip oynamam.Angry Birds vb irili ufak oyunların dışında ,daha kalite oyun oynayacaksam ,bir telefona verecegim paradan daha azına konsol alır oynarım.Bu yüzden marketin bu eksikligi benim için problem degil." diye yazsaydın ,yazdıklarına saygı duyardım.

Ama

Kalkıpta ,diğer işletim sistemlerinin marketlerin de olan ,demekki o kişinin hoşuna gidiyorki ,bir eksiklik olarak görüyorki,
windows un marketinde olmayan o ayardaki oyunların eksikliğini belirten birine ,

Angry Birs vb irili ufaklı oyunlar var ,bunlarla idare et dermişcesine,Oyun oynamak isteyen daha az paraya,daha kaliteli konsolda oynar zaten,diyemezsin .

Bu forumda yıllarca ,sırf sen degil bircogu bu şekilde kendini avutup satın aldığı cihazı savunmak adına buna benzer örnekler verdi.

Bir telefonun Kamerasının çektigi fotoğrafları beğenmeyen ,daha iyi kameraya sahip bir telefonun var olduğunu bilen, kıyaslayan birine,kaliteli fotograf çekmek isteyen ,daha az paraya,fotograf makinesi alır ,daha profosyonel ,daha kaliteli foto çeker .

Ama bunda Bluetooth yok.Ben zaten Bluetooth kullanmıyorum.

Gibi gibi.

İstisnalar hariç ,hepsi objektiflikten uzak cihaza ,platforma toz kondurmama çabaları bunlar.

Seninkide buna benziyor.

Dikkatini çekerim,
Smartphone vb telefonların yapabileceklerin den daha fazlasını istemiyor adam .Hemen hemen aynı özellikleri olan, emsallerinde tecrübe ettigi bir eksikliği ,kendine göre olumsuz yönünü belirtiyor.

Kısacası,
Senin kullandığın veya vbeğendiğin telefonun ,platformunda
Sırf oyun degil ,Oyun dışındaki program yönünden eksikleri olan bir marketi bu şekilde ,konsol örnegi ile savunarak bana hiç samimi gelmiyorsun.Ne yazarsan yaz samimi ,objektif bir yaklaşım degil bu.

Diger platformlarda olan oyun dışındaki birçok programlar ,windows un marketinde yok diyen birine,Ne diyeceksin?

O programları kullanmak isteyen,telefona verdigi paradan ,daha az paraya Laptop alıp ,o programların daha kalite li versiyonlarını yükler kullanır zaten mı diyeceksin?
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sharpie 6 yıl
gsmarena testinde lumia 820 kamerası örnek fotolarına baktımda rezaletin had safhası.sıradan bile değil.ee ekran çözünürlüğü kötü kamera rezalet market daha gelişme aşamasında....ne kaldı geriye.ha nokia haritalar var oda çok eksik.
wp8 bir cihaz için gelecek seneyi bekleyenlerdenim.
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kurtay 6 yıl
Bu fiyata telefon ve Gorilla glass yok...olmamış
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J.J.93 6 yıl
Bir telefona bu kadar para vereceksem o telefon bu olmaz. O fiyatı haketmiyor
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DevilAttack 6 yıl
Fiyatı fazla gibi.
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