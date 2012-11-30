Lumia 820'nin Türkiye çıkış tarihi kesinleşti

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Windows Phone 8'li üst düzey akıllı telefonu Lumia 920 ile tüm dikkatleri üstüne toplayan Nokia'nın ürün gamındaki bir diğer Windows Phone 8'li akıllı telefonu Lumia 820'nin ülkemizde teknoloji severlerle buluşacağı tarih netleşti.Lumia 820'nin ülkemizdeki yol haritasıyla ilgili bilgi vermeden önce telefonun öne çıkan özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var.Nokia'nın Lumia 920'nin hemen altında konumlandırdığı Lumia 820, gücünü Qualcomm'un 1.5GHz frekansında çalışan çift çekirdekli MSM8960 Snapdragon S4 platformundan alıyor. Grafik işleme yeteneklerini Adreno 225 yongasına borçlu olan telefon, ClearBlack teknolojisiyle güç kazanan 4.3 inçlik AMOLED ekranında 480x800 piksellik görüntü sunuyor.1GB'lık sistem belleğine ve 8GB'lık dahili depolama birimine sahip olan ancak microSD kart girişi ile kapasitenin 72GB'a kadar arttırabilmesine imkan sunan Lumia 820'nin kamerası 8MP çözünürlüğünde sabit, 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yaparken; F2.2 diyafram açıklığı ile özellikle düşük ışıklı ortamlarda kullanıcıların isteklerini karşılayabilme konusunda öne çıkıyor. 9.9mm'lik kalınlık ve 160gramf ağırlığındaki telefon ihtiyacı olduğu enerjiyi 1650mAh'lik pilinden karşılarken; tıpkı Lumia 920 gibi "Kablosuz Şarj" olabiliyor.Lumia 920'yi kısa bir süre önce lanse ederek ülkemizde satışa sunan Nokia'nın Lumia 820 için tavsiye ettiği satış fiyatının 1249 TL olduğu açıklanmış ancak satışa sunulma tarihi net olarak ifade edilmemişti. Ancak Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan, Donanımhaber'e verdiği özel röpartajda bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Buna göre Lumia 820, belirtildiği gibi 1249 TL'lik satış fiyatı ileda ülkemizdeki teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Teknoloji marketlerinden satışa sunulacak olan telefonun, ayrıca operatörler tarafından da satışları olacak.Kısacası Lumia 920'e göre daha uygun fiyata Windows Phone 8 deneyimi yaşamak isteyenler kısa bir süre daha beklemek zorundalar.