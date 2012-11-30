Lumia 820'nin Türkiye çıkış tarihi kesinleşti

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Lumia 820'nin ülkemizdeki yol haritasıyla ilgili bilgi vermeden önce telefonun öne çıkan özelliklerini kısaca hatırlamakta fayda var.
Nokia'nın Lumia 920'nin hemen altında konumlandırdığı Lumia 820, gücünü Qualcomm'un 1.5GHz frekansında çalışan çift çekirdekli MSM8960 Snapdragon S4 platformundan alıyor. Grafik işleme yeteneklerini Adreno 225 yongasına borçlu olan telefon, ClearBlack teknolojisiyle güç kazanan 4.3 inçlik AMOLED ekranında 480x800 piksellik görüntü sunuyor.
1GB'lık sistem belleğine ve 8GB'lık dahili depolama birimine sahip olan ancak microSD kart girişi ile kapasitenin 72GB'a kadar arttırabilmesine imkan sunan Lumia 820'nin kamerası 8MP çözünürlüğünde sabit, 1080p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yaparken; F2.2 diyafram açıklığı ile özellikle düşük ışıklı ortamlarda kullanıcıların isteklerini karşılayabilme konusunda öne çıkıyor. 9.9mm'lik kalınlık ve 160gramf ağırlığındaki telefon ihtiyacı olduğu enerjiyi 1650mAh'lik pilinden karşılarken; tıpkı Lumia 920 gibi "Kablosuz Şarj" olabiliyor.
Lumia 920'yi kısa bir süre önce lanse ederek ülkemizde satışa sunan Nokia'nın Lumia 820 için tavsiye ettiği satış fiyatının 1249 TL olduğu açıklanmış ancak satışa sunulma tarihi net olarak ifade edilmemişti. Ancak Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan, Donanımhaber'e verdiği özel röpartajda bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Buna göre Lumia 820, belirtildiği gibi 1249 TL'lik satış fiyatı ile 21 Aralık'da ülkemizdeki teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Teknoloji marketlerinden satışa sunulacak olan telefonun, ayrıca operatörler tarafından da satışları olacak.
Kısacası Lumia 920'e göre daha uygun fiyata Windows Phone 8 deneyimi yaşamak isteyenler kısa bir süre daha beklemek zorundalar.
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telefonu oyun oynamak için alanlar da mı var, vay be biz boşuna 1500 lira verip bilgisayar toplamışız..
var hemde çok büyük bir kesim oyun için de alıyor. mobil oyun platformu çok gelişti, o senin masaüstü pc'nde oynadığın oyunların yapımcıları yıllardır mobil platforma da oyun yapıyor.
bu lumia telefonlar evin içinde telefonu cebime koyunca şarj olabilecek mi? Cevap hayır.
ayrıca bu tür şarj özelliği hiç de yeni bir teknoloji değil. 2 sene önce 35 liraya aldığım braun diş fırcası da aynı mantıkla şarj oluyor :P :P
Bu kablosuz şarj olayını duyunca Teslanın Kablosuz Elektrik İletimi gelmişti.Nokia yine beni şaşırttı. :-)
Ne demek istediğimi zaten anlamışsınız. Doodle Jump, Fruit Ninja, Angry Birds gibi küçük ve eğlenceli oyunlar zaten var ama arkadaş bu oyunları geçip sanırım The Amazing Spider-Man, Dark Knight Rises, Most Wanted gibi oyunların olmadığını söylemiş. Bu gibi oyunlar Vita gibi konsollarda çok daha zevkli olur.
Körü körüne ,yukarıda yazdığım yazının küçük bir bölümünü alıntı yaparak,hala neyi savunuyorsun anlamıyorum.
Konsol örnegi vererek ,ortaya attığın mantıkla,Diğer işletim sistemlerinin marketlerinde,var olan pek alada ,PSP ,Nintendo oyunlarına yakın oyunların,eksikliğini belirten birinin NAZARINDA,
SEN,sırf windows markette yok diye ,,marketdeki oyun yönünden bu eksikliği ,başkalarından çok KENDİNE "Zaten iyi oyun oynamak isteyen ,bir telefona verebilecegi meblagdan daha azına konsol alır oynar" diye cevap verip ,ancak kendine empoze ediyorsun.
Bir başka deyişle,
O kişiye verdiğin cevap , sadece senin seçmiş olduğun veya beğendiğin bir platformdaki ,cihazdaki eksikligi ,senin nazarında kabul görmüş, diger özellikleri uğrunda ,görmezden gelip savunma çabasından başka bişey degil.
Hernekadar samimiyetinden yinede şüphe duyacak olsamda,
Şu şekilde ,
"Ben zaten telefonda bu tür oyunların eksikligini aramam,Olsada yükleyip oynamam.Angry Birds vb irili ufak oyunların dışında ,daha kalite oyun oynayacaksam ,bir telefona verecegim paradan daha azına konsol alır oynarım.Bu yüzden marketin bu eksikligi benim için problem degil." diye yazsaydın ,yazdıklarına saygı duyardım.
Ama
Kalkıpta ,diğer işletim sistemlerinin marketlerin de olan ,demekki o kişinin hoşuna gidiyorki ,bir eksiklik olarak görüyorki,
windows un marketinde olmayan o ayardaki oyunların eksikliğini belirten birine ,
Angry Birs vb irili ufaklı oyunlar var ,bunlarla idare et dermişcesine,Oyun oynamak isteyen daha az paraya,daha kaliteli konsolda oynar zaten,diyemezsin .
Bu forumda yıllarca ,sırf sen degil bircogu bu şekilde kendini avutup satın aldığı cihazı savunmak adına buna benzer örnekler verdi.
Bir telefonun Kamerasının çektigi fotoğrafları beğenmeyen ,daha iyi kameraya sahip bir telefonun var olduğunu bilen, kıyaslayan birine,kaliteli fotograf çekmek isteyen ,daha az paraya,fotograf makinesi alır ,daha profosyonel ,daha kaliteli foto çeker .
Ama bunda Bluetooth yok.Ben zaten Bluetooth kullanmıyorum.
Gibi gibi.
İstisnalar hariç ,hepsi objektiflikten uzak cihaza ,platforma toz kondurmama çabaları bunlar.
Seninkide buna benziyor.
Dikkatini çekerim,
Smartphone vb telefonların yapabileceklerin den daha fazlasını istemiyor adam .Hemen hemen aynı özellikleri olan, emsallerinde tecrübe ettigi bir eksikliği ,kendine göre olumsuz yönünü belirtiyor.
Kısacası,
Senin kullandığın veya vbeğendiğin telefonun ,platformunda
Sırf oyun degil ,Oyun dışındaki program yönünden eksikleri olan bir marketi bu şekilde ,konsol örnegi ile savunarak bana hiç samimi gelmiyorsun.Ne yazarsan yaz samimi ,objektif bir yaklaşım degil bu.
Diger platformlarda olan oyun dışındaki birçok programlar ,windows un marketinde yok diyen birine,Ne diyeceksin?
O programları kullanmak isteyen,telefona verdigi paradan ,daha az paraya Laptop alıp ,o programların daha kalite li versiyonlarını yükler kullanır zaten mı diyeceksin?
wp8 bir cihaz için gelecek seneyi bekleyenlerdenim.
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