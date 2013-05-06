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Lumia 928, billboard reklamlarında ortaya çıktı

6 yıl
2,3b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 928, billboard reklamlarında ortaya çıktı

Nokia'nın 14 Mayıs tarihinde yapacağı etkinlik için beklentiler artarken, ortaya çıkan bir reklam görüntüsü etkinlikte nelerin karşımıza çıkacağına dair ipuçları içeriyor.

Verizon'un ABD'de bazı billboard'lara yerleştirdiği afişlerde Nokia'nın Lumia 928 modeli için hazırlanmış reklamlar görünüyor. Model henüz tanıtılmamış olmasına rağmen reklam verilmesi, Nokia ve Verizon'un büyük önem verdiği yeni amiral gemi modeli için sabırsız olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

Reklam sloganı Lumia 928 modelinin en iyi düşük ışık akıllı telefon kamerası olduğunu belirtiyor. Görselde modelin arka kısmında bir Xenon flaş olduğu göze çarpıyor. 

Elde edilen görselin herhangi bir gizli düzenleme ile oynanmış olabileceği konusunda henüz bir iz veya işaret bulunmuş değil. Bu bakımdan gerçek olabileceği düşünülüyor.

Lumia 920 modeli ile donanım açısından pek bir farkı olmayan modelin biraz daha ince ve hafif olduğu biliniyor. Ancak Nokia'nın çok iddialı olması Xenon flaş dışında modelde kamera açısından yeniliklerin olabileceğini akla getiriyor.


http://mynokiablog.com/2013/05/04/early-release-lumia-928-billboard-claiming-the-best-low-light-smartphone-camera-title/ Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Düşünen Biri
Sony gibi kamera konusunda çok iddialı konuşmuşlar, sonlarıda öyle olmasın da.

Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Gibi bir söz kullanarak bu konuda Nokia'nın avukatlığını ben üstleniyorum :D
Düşünen BiriSony gibi kamera konusunda çok iddialı konuşmuşlar, sonlarıda öyle olmasın da.Yaptıkları yapacaklarının temi...
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mipa90 6 yıl
onur01651

Herkez herşeyi nokia ile öğrendi.6600 çatır çatır satarken neredeydi google,windows. Şimdi diyorsunuz ki zamanında kalas gibi telleri giydirdi.nokia çatır çatır satarken saamsung rekor kırdık dediği telefon e250 idi.Bilenler hatırlar.5110a ekran resmi koyarak başladı bu serüven. S60 mışçılar bilir ilk emulatorleri vidgetleri. Sonradan birden iphone ve androidle tanışıp telefon buymuş diyenlerdenseniz lafım yok.Çünkü siz zamanında nokiayı karmaşık bulmuş ve keşfedememişsiniz. Sonra birden iphonu ve android mükemmel bulmuşunuz. BEN sene 2004 de arka plan serdar ortaç,önümde asphal2 hd oynardım. ( multitask kapağı 1 ) Telde sevgilimle konuşurken arka planda şarkı dinletirdim.Halen ringalar o netlikte çalamaz. ( multitask kapağı 2 ) İphone ve android düne kadar sesli navigasyon sunamaz hatta sim kartsiz gps çalışmazken ben şebekenin olmadığı yerde rota planlardım. Herkes internette videoya tıklayıp tam ekranda izlerken ben masaüstündeki gibi sayfanın herhangibir yerinde izlerdim. ben NOKİACIYIM,Benim gibi nokia taraftarları da aynı duyguları yaşamışlardır. BİLMİYORSANIZ, ANLAM VERMİYORSANIZ SUSUN. Bu milletin nokia sevdası heves değil,tatminkarlık. Sadece Nokia karşılayabiliyor istekleri. İphone 4s, galaxy s2, aylarca kullanmış fakat hep görsellikte kalıp ihtiyaçlarımı karşılayamamış biriyim. (şu an n9 ve 1616 kullanıyorum )


bir sony ci olarak sana katılıyorum dostum keşke symbian daha hızlı geliştirilebilseydide androidteki genişliği ios akıcılıgındaki symbian ile kullansaydık. şu anda android dunyasında sony den baska kullanmam oda bana verdıgı guven. aynı bir zamanlar nokianın verdiği gibi. bir gün tekrar marka değistırecek olsam bu kesınlıkle nokia tarafına olur. sadece wp un oturmasını beklıyorum
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mipa90 6 yıl
Düşünen Biri
Sony gibi kamera konusunda çok iddialı konuşmuşlar, sonlarıda öyle olmasın da.

sen z deki sensörü 4.2 den sonra gör birde ;)
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Y-ZiyA 6 yıl
Yazılım desteği vermedikten ürününün arkasında durmadıktan sonra anlamı olmaz. Vakti zamanında iphone 3gs alanların telefonlarına hala yazılım desteği gelir, ilk iphone'un desteğini daha yeni keserler. (5 küsür seneden sonra)
Nokia sağolsun eski telefonlarının desteğini 1 sene sürdürürse iyidir. Gerçi en azından bunlar Windows phone özellikli, en azından Microsoft desteğini sürdürür bir süre...
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onur01651 6 yıl Y-ZiyA
Y-ZiyA

Yazılım desteği vermedikten ürününün arkasında durmadıktan sonra anlamı olmaz. Vakti zamanında iphone 3gs alanların telefonlarına hala yazılım desteği gelir, ilk iphone'un desteğini daha yeni keserler. (5 küsür seneden sonra)

Nokia sağolsun eski telefonlarının desteğini 1 sene sürdürürse iyidir. Gerçi en azından bunlar Windows phone özellikli, en azından Microsoft desteğini sürdürür bir süre...

tabi 5 tane tele daha kolay oluyor güncelleme,ilerleyen nesillerini de görecez.
Hep gördük....


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yc#1 6 yıl
Düşünen Biri
Sony gibi kamera konusunda çok iddialı konuşmuşlar, sonlarıda öyle olmasın da.

Nokia N8'in, Pureview 808'in üstüne telefon gelmedi kamera konusunda. Biliyorsan konuş örnek alsınlar bilmiyorsan sus adam sansınlar.
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CoreXXX 6 yıl
valla Nokia 920 nin canlı ekranını çıplak gözle gördükden sonra. eğer bu ekransa diğerleri ney acaba dedim. anlatamazsın bunu ancak gören anlar beni. 928 de ekran aynıdır sanırım daha ne kadar gelişecekki
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General. 6 yıl
Tasarım aynı ne anladım bu işten
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Xit 6 yıl
Reklam çakma gibi duruyor. Alanda mahalle arası gibi.
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K.can.tas 6 yıl
Bu nasıl reklam
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darkaura 6 yıl
ince govdede xenon flash nasil olcak merak ettim. xenon flash genelde govdeyi kalinlastiran bir sey. gerci nokianin incelikden kasti lumia 920nin 0.1-0.2 mm incesiyse, rahat rahat sigar.
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wolf silver 6 yıl
Canım sen buna 928 diyorsun ama bu bizim bildiğimiz 920 kamera zaten iyiydi. Başka birseyler güncellemesi gerek...
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olağan_şüpheli 6 yıl
gündüz çekimlerinde sarıya kayan fotolar düzeltilebildi mi wp da.kalın ve ağır diye 920 almayanlar için 928 iyi bir altenatif olacaktır.
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sertaceri 6 yıl
Donanım bir cihazı satın alma sebeplerinin başında geliyor neredeyse. Aynı donanım büyük handikap yaratır (MS yüzünden). İşlemciyi gayet iyi kullanıyor gayet hızlı çalışan bir sistem fakat olur da FULL HD gelirse ekran gömülü GPU'nun yetersiz kalması olası bir ihtimal :/
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