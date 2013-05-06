Lumia 928, billboard reklamlarında ortaya çıktı





Nokia'nın 14 Mayıs tarihinde yapacağı etkinlik için beklentiler artarken, ortaya çıkan bir reklam görüntüsü etkinlikte nelerin karşımıza çıkacağına dair ipuçları içeriyor.





Verizon'un ABD'de bazı billboard'lara yerleştirdiği afişlerde Nokia'nın Lumia 928 modeli için hazırlanmış reklamlar görünüyor. Model henüz tanıtılmamış olmasına rağmen reklam verilmesi, Nokia ve Verizon'un büyük önem verdiği yeni amiral gemi modeli için sabırsız olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.





Reklam sloganı Lumia 928 modelinin en iyi düşük ışık akıllı telefon kamerası olduğunu belirtiyor. Görselde modelin arka kısmında bir Xenon flaş olduğu göze çarpıyor.





Elde edilen görselin herhangi bir gizli düzenleme ile oynanmış olabileceği konusunda henüz bir iz veya işaret bulunmuş değil. Bu bakımdan gerçek olabileceği düşünülüyor.





Lumia 920 modeli ile donanım açısından pek bir farkı olmayan modelin biraz daha ince ve hafif olduğu biliniyor. Ancak Nokia'nın çok iddialı olması Xenon flaş dışında modelde kamera açısından yeniliklerin olabileceğini akla getiriyor.





http://mynokiablog.com/2013/05/04/early-release-lumia-928-billboard-claiming-the-best-low-light-smartphone-camera-title/