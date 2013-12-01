Lumia 929 aksesuarları muhtemel bir lansman için ipuçları veriyor





Nokia'nın amiral gemi akıllı telefonu Lumia 1520 modelini lanse etmeden çok önce gündeme gelmeye başlayan Lumia 929 modeli bununla birlikte henüz resmiyete kavuşmuş değil. Yıl bitmeden lanse edilmesi beklenen model ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor.





Kısa süre önce beyaz renkli bir Lumia 929 versiyonu internete sızdırılmışken dün de Amazon'da ilk aksesuar örnekleri ortaya çıkmaya başladı.





Amazon'da satışa sunulan aksesuar bir ekran koruyucu kaplama ve IQ Shield LIQuidSkin adını taşıyor. 14$ fiyat etiketine sahip olan bu aksesuar 20 Aralık tarihinde sevkiyata başlayacak. Diğer bir aksesuar olan iLLumiShield ekran koruyucu ise yine aynı tarihte sevkiyata başlıyor.





Aksesuarların sevkiyat tarihine bakıldığında Lumia 929 modelinin en geç 15-20 Aralık arasında lanse edileceği tahmin ediliyor. Lumia'nın ikinci Full HD ekranlı akıllı telefonu olacak Lumia 929'da 5 inçlik ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Windows Phone 8 işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor.





Lumia 929 görsellerinde ABD'li Verizon operatörünün logosu dikkat çekiyor. Kaynaklar modelin ilk olarak Verizon operatörü tarafından piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Global lansman için ise gelecek yılı beklemek gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-929-accessories-shipping-date-confirms-latest-launch-date-rumor-for-the-phone_id49881