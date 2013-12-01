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Lumia 929 aksesuarları muhtemel bir lansman için ipuçları veriyor

5 yıl
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 929 aksesuarları muhtemel bir lansman için ipuçları veriyor

Nokia'nın amiral gemi akıllı telefonu Lumia 1520 modelini lanse etmeden çok önce gündeme gelmeye başlayan Lumia 929 modeli bununla birlikte henüz resmiyete kavuşmuş değil. Yıl bitmeden lanse edilmesi beklenen model ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Kısa süre önce beyaz renkli bir Lumia 929 versiyonu internete sızdırılmışken dün de Amazon'da ilk aksesuar örnekleri ortaya çıkmaya başladı.

Amazon'da satışa sunulan aksesuar bir ekran koruyucu kaplama ve IQ Shield LIQuidSkin adını taşıyor. 14$ fiyat etiketine sahip olan bu aksesuar 20 Aralık tarihinde sevkiyata başlayacak. Diğer bir aksesuar olan iLLumiShield ekran koruyucu ise yine aynı tarihte sevkiyata başlıyor.

Aksesuarların sevkiyat tarihine bakıldığında Lumia 929 modelinin en geç 15-20 Aralık arasında lanse edileceği tahmin ediliyor. Lumia'nın ikinci Full HD ekranlı akıllı telefonu olacak Lumia 929'da 5 inçlik ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Windows Phone 8 işletim sistemi şeklinde özellikler olması bekleniyor.

Lumia 929 görsellerinde ABD'li Verizon operatörünün logosu dikkat çekiyor. Kaynaklar modelin ilk olarak Verizon operatörü tarafından piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Global lansman için ise gelecek yılı beklemek gerekecek.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-929-accessories-shipping-date-confirms-latest-launch-date-rumor-for-the-phone_id49881 Yorum Yaz
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_EsmeR 5 yıl en beğenilen inexo
inexo

allahını seven şu nokianın üstüne tasarımcı atsın

Tarasımcı bence Nokia ve HTC hariç diğer firmalara atılmalı
inexoallahını seven şu nokianın üstüne tasarımcı atsınTarasımcı bence Nokia ve HTC hariç diğer firmalara atılmalı
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Jurgen Klopp 5 yıl
İşte beklediğim telefon!
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alaz1903 5 yıl
benim için telefon ekran boyutunda üst sınır 5 inç olduğundan hasretle bekleyeceğim telefon olacak bu.
1 yıl geçirdiği 920 ile her anlamda çok mutluyum. ancak 20 mp kamera, halihazırda uçmakta olan wp8 sistemini roket yapacak donanım özellikleri ve etkileyici tasarımı ile çıkmasından bir süre sonra geçiş yapmayı düşünüyorum.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millet 1 yıldır yenii amiral gemi modelini bekliyor Nokia tanıtımı 2014 başlarından önce yapmalı
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dextro22 5 yıl
günlük telefon mu çıkartıyor nokia anlamadım
hergün yeni bir haber karşımıza çıkıyor
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Bay H 5 yıl dextro22
Bu cihaz sadece Amerika ya özel
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ensar_cakmak 5 yıl
Bence ideal bir telefon
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
_EsmeR
inexo allahını seven şu nokianın üstüne tasarımcı atsın
Tarasımcı bence Nokia ve HTC hariç diğer firmalara atılmalı

HTC tamamda Nokia ve Samsung'a özel olarak tasarım şirketi kurulmalı. Hep aynı tasarımı büyütüp küçültüp kalınlaştırıp inceleştirip satıyorlar.
Tasarım diyorsan Sony , HTC , LG.
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MysticDesign 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nokia Specialist 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
_EsmeR
Orijinalden alıntı: inexo allahını seven şu nokianın üstüne tasarımcı atsın
Tarasımcı bence Nokia ve HTC hariç diğer firmalara atılmalı

HTC tamamda Nokia ve Samsung'a özel olarak tasarım şirketi kurulmalı. Hep aynı tasarımı büyütüp küçültüp kalınlaştırıp inceleştirip satıyorlar.
Tasarım diyorsan Sony , HTC , LG.

Nokia ya böyle demen çok garip.
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General. 5 yıl
Tam ideal bir cihaz olmuş bide pil iyi oldumu tadından yenmez
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Bradley Cooper 5 yıl
bu seferki tasarımı beğendim
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filteke 5 yıl
acil bu modeli piyasaya sürmesi gerekli
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wolf silver 5 yıl
Yok yani niye sadece Verizon için çıkarıyorsun. Verizona çıkardığın gibi global olarakta piyasaya sür.. Sonra vay efendim nokia niye fazla satmiyor.
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Berk Torku 5 yıl
Nokia da yeni gelişmeler karşısında ne yapacagını sasırdı. Gün gecmiyorki yeni bir lumia serisi cıkmasın.Bu arada lumia ailesinde en basarılı buldugum model bu modeldir...
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inexo 5 yıl
allahını seven şu nokianın üstüne tasarımcı atsın
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_EsmeR 5 yıl inexo
inexo

allahını seven şu nokianın üstüne tasarımcı atsın

Tarasımcı bence Nokia ve HTC hariç diğer firmalara atılmalı
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