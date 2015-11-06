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Lumia 930, Icon ve 1520'ye "yavaş çekim" desteği

Windows Phone için Windows Kamera uygulaması artık belirli modellerde yavaş çekimler yapabilme desteği sunmaya başladı. Çok daha artistik içeriklerin önün açıldı.
3 yıl
2,4b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lumia 930, Icon ve 1520'ye

Windows Phone cihazlar için "Windows Kamera" uygulaması güncellendi ve kullanıcılara önemli bir destek sunulmaya başlandı.
Bu destek ile uygulamaya "yavaş / ağır çekim" desteği getirildi. Şimdilik sadece Lumia 930, Icon ve 1520 modeleriyle kısıtlı olan ancak ilerleyen dönemde Lumia 950 ve 950 XL'e de gelmesi beklenen destek, kullanıcıların 720 piksel çözünürlükte saniyede 120 kare video çekimleri kaydetmesine imkan tanıyor. 120 kare saniye ile çekilen bu videolar etkili seviyede yavaşlatılabiliyor ve bu da ilginç video içeriklerine aracılık ediyor.
Windows 10 Mobile Insider ön izlemesini kullanan kişilerin hemen denemeye başlayabileceği özelliğin yer aldığı Windows Kamera uygulaması buradan indirilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/windows-camera-update-adds-slow-motion-video-capture-select-lumia-phones Yorum Yaz
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
1520'ye bak be, gün geçtikçe daha çok özellik kazanıyo
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Xtrud 3 yıl
Yokmuymuş!?
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swat882 3 yıl Xtrud
Xtrud

Yokmuymuş!?

vallaha bende var diye biliyordum
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
1520'ye bak be, gün geçtikçe daha çok özellik kazanıyo
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