Lumia 930, Icon ve 1520'ye "yavaş çekim" desteği

Windows Phone cihazlar için "Windows Kamera" uygulaması güncellendi ve kullanıcılara önemli bir destek sunulmaya başlandı.

Bu destek ile uygulamaya "yavaş / ağır çekim" desteği getirildi. Şimdilik sadece Lumia 930, Icon ve 1520 modeleriyle kısıtlı olan ancak ilerleyen dönemde Lumia 950 ve 950 XL'e de gelmesi beklenen destek, kullanıcıların 720 piksel çözünürlükte saniyede 120 kare video çekimleri kaydetmesine imkan tanıyor. 120 kare saniye ile çekilen bu videolar etkili seviyede yavaşlatılabiliyor ve bu da ilginç video içeriklerine aracılık ediyor.

Windows 10 Mobile Insider ön izlemesini kullanan kişilerin hemen denemeye başlayabileceği özelliğin yer aldığı Windows Kamera uygulaması burada n indirilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/windows-camera-update-adds-slow-motion-video-capture-select-lumia-phones