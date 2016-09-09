Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı

Sony’nin Xperia X Compact ve XZ modelleri piyasaya çıkmak için gün sayarken, özçekim kamerası ile adından söz ettiren Xperia XA Ultra modeli de bir süredir rafları süslemeye başladı. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Xperia XA Ultra aslında eski Xperia C serisinin devamı. Bilindiği gibi Xperia C serisi güçlü özçekim kamerasıyla dikkat çekiyordu. Xperia XA Ultra modeli de aynı mirası devam ettiriyor.

6 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazın en önemli tarafı ön kamerası. 16MP çözünürlüğündeki kamera, OIS ile destekleniyor. Daha önce HTC 10 modelinde OIS destekli ön kameraya rastlamıştık. Ayrıca LED flaş ile birlikte, sensör ön kısımda büyük bir yer kaplıyor.

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Xperia X serisi ile başlayan daha yumuşak tasarım çizgileri, bu modelde de devam ediyor. Ekranda 2.5D kavisli yapı yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 grafik biriminden oluşan Helio P10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip. Batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmezken, 2 güne kadar kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor. MediaTek Pump Express teknolojisi ile, batarya 30 dakika içerisinde yüzde 70 dolum seviyesine ulaşıyor.

Arka tarafta 21.5MP çözünürlüğündeki kamera OIS desteğinde sahip değil. Bu açıdan da ilginç bir model olmuş. Türkiye için modelin fiyatı 1450TL-1600TL arasında değişiyor. Perakende zincirlerinden biraz daha düşük fiyatlar mevcutken Sony noktalarında fiyat biraz yükseliyor.



