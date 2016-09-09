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Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı

Sony’nin OIS destekli ön kamerası ile dikkatleri üzerine çeken akıllı telefonu Xperia XA Ultra modeli bir süredir ülkemizde rafları süslemeye başladı. Fiyatlar ve detay haberimizde.
2 yıl
6b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı

Sony’nin Xperia X Compact ve XZ modelleri piyasaya çıkmak için gün sayarken, özçekim kamerası ile adından söz ettiren Xperia XA Ultra modeli de bir süredir rafları süslemeye başladı. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Xperia XA Ultra aslında eski Xperia C serisinin devamı. Bilindiği gibi Xperia C serisi güçlü özçekim kamerasıyla dikkat çekiyordu. Xperia XA Ultra modeli de aynı mirası devam ettiriyor.

6 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazın en önemli tarafı ön kamerası. 16MP çözünürlüğündeki kamera, OIS ile destekleniyor. Daha önce HTC 10 modelinde OIS destekli ön kameraya rastlamıştık. Ayrıca LED flaş ile birlikte, sensör ön kısımda büyük bir yer kaplıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple 16GB kapasiteye veda etti, fiyatlar revize edildi"

Xperia X serisi ile başlayan daha yumuşak tasarım çizgileri, bu modelde de devam ediyor. Ekranda 2.5D kavisli yapı yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 grafik biriminden oluşan Helio P10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip. Batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmezken, 2 güne kadar kullanım süresi sunduğu ifade ediliyor. MediaTek Pump Express teknolojisi ile, batarya 30 dakika içerisinde yüzde 70 dolum seviyesine ulaşıyor.

Arka tarafta 21.5MP çözünürlüğündeki kamera OIS desteğinde sahip değil. Bu açıdan da ilginç bir model olmuş. Türkiye için modelin fiyatı 1450TL-1600TL arasında değişiyor. Perakende zincirlerinden biraz daha düşük fiyatlar mevcutken Sony noktalarında fiyat biraz yükseliyor. 


 

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Telefon 1 aydır satışta hb.com da 1400 lira... günaydın...
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alprkrkmz 2 yıl
Arka kameraya OIS koymamak da tam Sony nin yapacağı iş olmuş. Ne kadar maliyeti arttırabilir ki. Zaten sensör üreticisisin.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Haggard1963 2 yıl
2-3 hafta önce mağazada inceledim... Haberi yapanlar kafanız mı güzel?

Bataryasaı 2700 mah ben söyleyeyim. Bilgi yok demişsiniz ya...
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ComingWind 2 yıl
Sony bu XA ve XA Ultra modellerindeki çerçevesiz ve 2,5D ekran tasarımını yeni amiral modellerine taşısaydı iyi bir ivme yakalardı
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travers 2 yıl
Ekrem71 senin yapacağın editörlüğe ben. Bu telefon ne zamandır raflarda. Batarya bilgisi yok derken nerde yok acaba?
sonymobile.com/...
Oku bakalım anlayabilecek misin. Zira türkçe yazılmış. Apple diliyle yazılmamış.
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Alpha Centauri 2 yıl
telefon bayağı zamandır piyasada

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kadirirdem 2 yıl
günaydın Dh ya da tünaydın mı ? demeliydim.
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Road.Runner 2 yıl
Telefonu mağazada 2 hafta önce inceledim ve gerçekten güzel olmuş
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altug95 2 yıl
Merhaba Sony Xperia XA Ultra almak istiyorum. Bende LG G3 var ona göre daha iyi midir? Telefonun 6" olması ön kameranın flaşlı ve iyi olması bana cazip geldi. Fakat arka kamerasını önermiyorlar kullananlar varsa beni aydınlatabilirler mi? Sadece kamerasını kullanan ve Whatsapp a giren birisiyim telefonda oyun oynamıyorum, bataryası 1 gün götürür mü? Şimdiden cevabınız için teşekkürler...
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AMDR 2 yıl altug95
Kamera, hız, akıcılık g3 göre daha iyi. Ekran gayet güzel. G3 ekranı 2k olduğu için şarjı daha az gidecek ve gpuya yük binecek.Helio p10 işlemci olarak 801 belki yaklaşamaz ancak daha güncel bir gpu kullanıyor ve ekran fullhs olduğundan yeterli performans veriyor. Telefon rahat rahat 1 günü çıkarıyor. Stamina modda 1,5gün çıkarabilir. Sosyal medya kullanmak büyük ekranda daha zevkli oluyor. Tasarım olarakta görüp inceleyen herkez beğeniyor.
Arka kamera detay yakalamaktan uzak 21mp oldığunu hissettirmiyor ancak ön kamera olarak rakibi varmıdır blmiyorum.
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Sony büyük ekranlarda çerçeveyi inceltebiliyor ama normal z serisinde başaramıyor neden acaba
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Xloud 2 yıl en beğenilen
Telefon 1 aydır satışta hb.com da 1400 lira... günaydın...
1 Yanıt Yanıtla +13
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JiggySaw 2 yıl Xloud
Xloud

Telefon 1 aydır satışta hb.com da 1400 lira... günaydın...

Aynen, 2 hafta önce arkadaşa tavsiye edip aldırdım.
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Guest-1E8C38219 2 yıl
1500 çok çok fazla
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alprkrkmz 2 yıl
Arka kameraya OIS koymamak da tam Sony nin yapacağı iş olmuş. Ne kadar maliyeti arttırabilir ki. Zaten sensör üreticisisin.
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Xloud 2 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Arka kameraya OIS koymamak da tam Sony nin yapacağı iş olmuş. Ne kadar maliyeti arttırabilir ki. Zaten sensör üreticisisin.

Niye koysun ki yazılımşa daha iyisini yapıyorken? Önede konuşulsun diye koymuş resmen arka kamera daha sabit görüntü veriyor... youtu.be/...
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0MG90 2 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Arka kameraya OIS koymamak da tam Sony nin yapacağı iş olmuş. Ne kadar maliyeti arttırabilir ki. Zaten sensör üreticisisin.

Xperia C serisinde ön kamera önemliydi. Bu da o serinin devamı olduğu için ön kamera önemli. Bilginiz olmayıp sallamadan önce biraz araştırın.
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