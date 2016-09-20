Lyft 2021 yılına kadar tamamen otonom araç filosuna sahip olmayı hedefliyor

Google ve Uber sürücüsüz araçların gelişine ilişkin ilginin çoğuna sahip durumda, ancak Pazar günü Lyft bu konuda en büyük meydan okumayı ortaya attı. Firmaya göre 5 yıl içerisinde yollardaki Lyft araçlarının çoğunluğunu otonom araçlar oluşturacak.

Bu cesur açıklama şirketin önümüzdeki 10 yıllık vizyonundan bahseden Lyft kurucu ortağı John Zimmer tarafından ortaya atıldı. Zimmer’ın açıklamasında “Beş yıl içerisinde yola çıkacak tamamen otonom araç filosu Lyft'in ülke genelinde çoğunluğunu sağlayacak.” diyor. Bunu belirtirken de bu araçların ilk versiyonlarının San Francisco ve Phoenix’de faaliyette olduğunu da dikkat çekiyor.

Firmanın rakibi Uber şu anda araç testlerini Pittsburgh’da gerçekleştirirken, Google da batı kıyısında aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada sürücüsüz araçları yollara çıkarmak teknolojiden ziyade lojistiğe bakıyor. Hepimizin bildiği üzere Google’ın kasasında bünyesine katmak isteyeceği herhangi bir girişimi alabilecek kadar para bulunuyor. Şu anda yolculuk paylaşım lideri konumunda bulunan Uber’in de gelecekte otonom Uber araçlarının gerçek dışı olmayacağına dair pazar payına dayanan yüksek bir güvenilirliği bulunuyor.

Ancak Lyft’e bakacak olursak pazar payının %80’e sahip Uber ile mücadele eden firmanın bu kadar kısa zamanda sürücüsüz araçlardan oluşan bir filoyu yollara sürmesi biraz tutkulu duruyor.

Görüşlerinin devamında daha da cesur düşünceler belirten Zimmer’a göre 2025 yılına kadar özel araç sahipliği başlıca ABD şehirlerinde son bulacak. Eğer Zimmer’ın düşüncesi gerçekleşirse 8 yıl içerisinde Amerikan yollarında sürücülü araçların çoğunluğu yok olacak. Bu ihtimal her ne kadar olası olsa da 8 yıl gibi bir sürede gerçekleşmesi biraz arzulu bir düşünce oluyor. Özellikle de otomobil şirketlerinin henüz hâlâ tüketici araç satışlarına dayandığını göz önüne alırsak.

http://mashable.com/2016/09/18/lyft-self-driving-cars/?utm_campaign=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full&utm_cid=Mash-BD-Synd-NewsRepublic-All-Full#xTc8GhjRN8qs