Lykan Hypersport ödüllü Asphalt 8 Turnuvası başlıyor

Yaklaşık 5 yıldır mobil platformların en beğenilen araba yarışlarından birisi olmayı sürdüren Asphalt 8: Airborne, bu hafta içerisinde özel bir turnuva başlatıyor. Sadece iOS tarafında yapılacak olan turnuvada önemli ödüller var.

Ödüllü turnuva

15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada kıyasıya bir yarış oyuncuları bekliyor. Turnuva sonucunda ilk 500 içerisine girebilen her oyuncuya farklı ödüller verilecek.

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Turnuvanın ilk 3 sıralamasına girebilenler tasarımı ve özellikleri ile öne çıkan Lykan Hypersport modelini veya 100 000 oyun içi kredisini tercih edebilecekler. İlk 25 kişiye oyun içerisinde çeşitli geliştirmeler ve araçlar için kullanabilecekleri 200 Jeton verilecek. Ve turnuvayı tamamlayan ilk 500 oyuncuya da 30.000 kredi gönderilecek.

Turnuva katılım menüsü belirtilen tarihte ana ekran menüsünde erişime açılacak. Asphalt 8: Airborne oyunu için iOS 8 ve üzeri sürümlere sahip cihazlar gerektiğini hatırlatalım.





