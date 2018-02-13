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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lykan Hypersport ödüllü Asphalt 8 Turnuvası başlıyor

Geçtiğimiz hafta Fall Out Boy güncellemesini yayınlayan Asphalt 8: Airborne, bu hafta ise önemli bir turnuva başlatıyor. En büyük ödül Lykan Hypersport modeli.
1 yıl
1,9b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 5 yıldır mobil platformların en beğenilen araba yarışlarından birisi olmayı sürdüren Asphalt 8: Airborne, bu hafta içerisinde özel bir turnuva başlatıyor. Sadece iOS tarafında yapılacak olan turnuvada önemli ödüller var.

Ödüllü turnuva

15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada kıyasıya bir yarış oyuncuları bekliyor. Turnuva sonucunda ilk 500 içerisine girebilen her oyuncuya farklı ödüller verilecek.

Ayrıca Bkz. "Fall Out Boy yeni albümünü Asphalt 8: Airborne ile tanıtıyor"

Turnuvanın ilk 3 sıralamasına girebilenler tasarımı ve özellikleri ile öne çıkan Lykan Hypersport modelini veya 100 000 oyun içi kredisini tercih edebilecekler. İlk 25 kişiye oyun içerisinde çeşitli geliştirmeler ve araçlar için kullanabilecekleri 200 Jeton verilecek. Ve turnuvayı tamamlayan ilk 500 oyuncuya da 30.000 kredi gönderilecek.

Turnuva katılım menüsü belirtilen tarihte ana ekran menüsünde erişime açılacak. Asphalt 8: Airborne oyunu için iOS 8 ve üzeri sürümlere sahip cihazlar gerektiğini hatırlatalım. 




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INumber1OneI 1 yıl
turnuvaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim bende katıldım sonuçlar pek iyi değildi
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elektrontan 1 yıl
java olmasa assetto corsa ayarında oyunlar oynarız
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hanımneder 1 yıl
Gençleri zehirlenme oyunları

Asfalt demek zift demek, o da çöp, o da sen çöpte oynarsın demek. Gençler sibliminal, uzak durun
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strathmorea 1 yıl
Şöyle günümüz telefon donanımlarına eş, sağlam grafik ve oynanışa sahip bir yarış oyunu yapılsa. Halen real racing ve asphalt airborne gibi 5 yıl önceki grafikle oyun oynamasa millet.
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Magnetic Power 1 yıl strathmorea
strathmorea
Şöyle günümüz telefon donanımlarına eş, sağlam grafik ve oynanışa sahip bir yarış oyunu yapılsa. Halen real racing ve asphalt airborne gibi 5 yıl önceki grafikle oyun oynamasa millet.

İos'a,Grid Autosport geldi ya...tabi oyun sayısının artması gerekir.
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