Lync 2013 Mobile, Windows Phone ve iOS'de yeni özellikler sunuyor

Microsoft’un kurumsal müşterilere sunduğu ve kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan anlık mesajlaşma ve iletişim uygulaması Lync’in mobil sürümü güncellendi.

Windows Phone ve iOS platformu için güncellenen Lync Mobile, kullanıcılarının deneyimini olumlu yönde etkileyecek bir çok önemli yenilik ile geliyor.

Hem Windows Phone hem de iOS kullanıcıları bundan böyle kendileriyle paylaşılan PowerPoint sunularını istedikleri zaman, istedikleri yerde görüntüleyebilecekler. Platform bazındaki yeniliklerde ise iOS tarafında iOS 7 arayüzüne uygun olarak tasarlanan uygulama, Windows Phone tarafında ise kullanıcılara sesli komutlarla yönetebilme imkanı sunuyor.

Microsoft Lync Mobile’ın iOS ve Windows Phone sürümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: