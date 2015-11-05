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Lytro, sanal gerçekliğe giriş yapıyor

Hazırladığı ışık alanı kameralarıyla dikkatleri üzerine çeken Ltyro, bu teknolojiyi sanal gerçeklik sürecine getirmeye emin görünüyor. Firmanın Lytro Immerge sistemi büyük potansiyel vaadediyor.
3 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lytro, sanal gerçekliğe giriş yapıyor

Geliştirdiği ışık alanı kameralarıyla uzun zamandır sektörde bulunan Lytro, geçtiğimiz dönemde ayrılan 50 milyon dolarlık fon ile video ve sanal gerçeklik sektörüne yönelik çalışmalar içerisine gireceğini söylemiş ve yeni yapılanma doğrultusunda 25 ya da 50 kadar çalışanını da çıkartarak sanal gerçeklik alanına özel yatırımlara başlamıştı. Firma aradan geçen süreçte boş durmadı ve "Lytro Immerge" adını verdiği yeni sistemini görücüye çıkarttı.
Şimdilik tüm detayları belli olmayan ve konsept tasarımlar üzerinden tanıtılan Lytro Immerge sistemi, profesyonel kesime hitap ediyor ve 360 derecelik sanal gerçeklik dünyasına ışık alanı kameralarını dahil ediyor. Mevcut 360 derecelik video çözümlerinin aksine iki boyutlu görüntüleri çekip bir araya getirmeyen Lytro Immerge, çekim sırasında farklı açılardan gelen ışık bilgilerini topluyor ve böylelikle parçasız şekilde tam olarak 360 derecelik kayıtlar yapılabiliyor.
Lytro, sanal gerçekliğe giriş yapıyor
 
Yakaladığı görüntüleri işlemek için kendisine özel sunucu sistemi bulunan, düzenleme işlemleri için de birçok popüler video yazılımı için eklentisi hazırlanan Lytro Immerge, örnek videosu burada yer aldığı kadarıyla 6 eksenli bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor ve böylece rakiplerinde yer almayan ileri doğru hareket edebilme imkanını da kullanıcılarına vermeyi hedefliyor.
Sistemin çok da ucuz olmayacak fiyatı ve sunduğu gerçek deneyim hakkında şimdilik çok fazla bilgi verilmiyor. Ancak bu süreçte ışık alanı söylendiği kadar iyi çalışırsa, GoPro ya da Google gibi firmaların hazırladığı birçok 360 derece kamera sisteminin tarihe karışabileceği tahmin ediliyor.

Lytro Immerge - World's First Professional Light Field Solution for Cinematic VR from Lytro on Vimeo.


http://gizmodo.com/lytros-immerge-system-could-capture-the-most-convincing-1740735585 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
güzel sistem yapmışlar
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BlueFlame22 3 yıl
Heyecan verici... Daha fazla haber ve teknik açıklama bekliyoruz bu ürünler hakkında.
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halitozbasli 3 yıl
Şuan ilk nesil kameraları amerikada 65$ dan satılıyor ebay'e düşmedi daha bu şirkette çok büyük potansiyel var jobs boşuna bunlara çelme çakmaya çalışmamış.
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aspirin_00 3 yıl
adamlar işi çözmüşler ne film izlenir ama korku filmi izlenmez insanın hayatı değişir :D
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