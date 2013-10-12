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MBA, MBP ve rMBP için pil sorununu çözen SMC güncellemeleri yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
458
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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MBA, MBP ve rMBP için pil sorununu çözen SMC güncellemeleri yayınlandı
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Bazı MacBook Air, MacBook Pro ve Retina MacBook Pro'larda pille ilgili olan sorunu gideren SMC güncellemeleri yayınlandı.

MBA için SMC 1.9, MBP için SMC 1.8 ve rMBA için SMC 1.2 olarak yayınlanan yamalar pilin beklenmedik şekilde çalışmamaya başlamasına ve pil şarjının yüzde birin altına düştüğü durumlarda sistemin takılmasına neden olan sorunları gideriyor.

MBA için yayınlanan SMC 1.9, 2012 ortaları ve 2013 ortaları modellerini; MBP için yayınlanan SMC 1.8 2012 ortası; rMBP için yayınlanan SMC 1.2, 2012 sonları 13 inç rMBP ile 2012 ortaları 15 inç rMBP modellerini kapsıyor.

Aşağıdaki bağlantılardan SMC güncellemelerini bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz:


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ezimuse 6 yıl
3 Ekim de gelmişti bu güncelleme. Yeni bir güncelleme var mı diye boşuna bakmayın.
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Guest-96C8A0517 6 yıl
Aynı sorun bende de var ama bana böyle bir yama gelmemiş?
2011 sonu MacBook Air
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