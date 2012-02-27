MWC 2012 : ASUS, Padfone modelini donanım olarak güncelledi

İlk olarak geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurusu yapılan ancak bir türlü piyasaya sürülemeyen ASUS'un hem akıllı telefon hem tablet hibridi Padfone modeli, donanımı güncellenmiş olarak MWC 2012 fuarında yeniden görücüye çıktı.

ASUS'un Transformer serisinde olduğu gibi bu model de bir klavye dockuna kavuştu. Normalde PadFone Station dockuna yerleştirilerek 10.1 inçlik bir tablet olan Padfone, klavyeli PadFone Station Dock ile de bir netbook olabiliyor.

ASUS Padfone 4.3 inçlik Super AMOLED 960 x 540 piksel çözünürlükte ekrana sahip ve çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemini ve Adreno 225 grafik birimini kullanıyor. Önceki iddialarda Padfone'un NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini kullanacağı sıkça dile getirilmişti ancak beklenen olmadı.

8MP kamerası Fuji firmasının gelişmiş imaj işlemcisini kullanıyor ve f/2.2 diyafram aralığına sahip. Android 4.0 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Bluetooth 4.0, HDMI, GPS, A-GPS, jiroskop, 1520mAh batarya, pusula, WCDMA ve HSPA+ desteği, 9.2mm incelik şeklinde özelliklere sahip.

Padfone modeli daha önce Android Gingerbread sürümü ile duyurulduğu için tablet moduna geçtiğinde çözünürlük ve uygulama anlamında sıkıntılar yaşıyordu. Ancak ICS sürümü ile bu sıkıntı giderilmiş oldu.

10.1 inçlik ASUS PadFone Station içerisinde de dahili batarya mevcut ve akıllı telefonu istasyona yerleştirdiğinizde 5 kat fazla kullanım ömrü sunuyor. Dynamic Display teknolojisi ile tablet ve akıllı telefon ekranları arasında geçiş gecikmesiz gerçekleşiyor.

ASUS Padfone Nisan ayında piyasaya sürülecek. Ancak kendi fiyatı ve aksesuarların fiyatı henüz netleşmedi. Duyurulduğu günden bu yana en ilgi çekici ürünlerden birisi olan ASUS Padfone satışa sunulduğunda da yine aynı ilgiyi devam ettirecektir.