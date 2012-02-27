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MWC 2012 : ASUS, Padfone modelini donanım olarak güncelledi

7 yıl
3,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurusu yapılan ancak bir türlü piyasaya sürülemeyen ASUS'un hem akıllı telefon hem tablet hibridi Padfone modeli, donanımı güncellenmiş olarak MWC 2012 fuarında yeniden görücüye çıktı.
ASUS'un Transformer serisinde olduğu gibi bu model de bir klavye dockuna kavuştu. Normalde PadFone Station dockuna yerleştirilerek 10.1 inçlik bir tablet olan Padfone, klavyeli PadFone Station Dock ile de bir netbook olabiliyor.
ASUS Padfone 4.3 inçlik Super AMOLED 960 x 540 piksel çözünürlükte ekrana sahip ve çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemini ve Adreno 225 grafik birimini kullanıyor. Önceki iddialarda Padfone'un NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini kullanacağı sıkça dile getirilmişti ancak beklenen olmadı.
8MP kamerası Fuji firmasının gelişmiş imaj işlemcisini kullanıyor ve f/2.2 diyafram aralığına sahip. Android 4.0 işletim sistemi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Bluetooth 4.0, HDMI, GPS, A-GPS, jiroskop, 1520mAh batarya, pusula, WCDMA ve HSPA+ desteği, 9.2mm incelik şeklinde özelliklere sahip.
Padfone modeli daha önce Android Gingerbread sürümü ile duyurulduğu için tablet moduna geçtiğinde çözünürlük ve uygulama anlamında sıkıntılar yaşıyordu. Ancak ICS sürümü ile bu sıkıntı giderilmiş oldu.  
10.1 inçlik ASUS PadFone Station içerisinde de dahili batarya mevcut ve akıllı telefonu istasyona yerleştirdiğinizde 5 kat fazla kullanım ömrü sunuyor. Dynamic Display teknolojisi ile tablet ve akıllı telefon ekranları arasında geçiş gecikmesiz gerçekleşiyor.
ASUS Padfone Nisan ayında piyasaya sürülecek. Ancak kendi fiyatı ve aksesuarların fiyatı henüz netleşmedi. Duyurulduğu günden bu yana en ilgi çekici ürünlerden birisi olan ASUS Padfone satışa sunulduğunda da yine aynı ilgiyi devam ettirecektir.

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Gopc@ 7 yıl
dikkat ettimde koca haberde bir tek incelik kelimesi mi gözüne battı?
Şu haberi okumaya başladım yorumlara bakayım dedim ama ne göreyim. haber haricinde bir dünya yorum.
incelik kelimesini yanlış olarak gören arkadaş buyur seni TDK'ya davet ediyorum.
tdk.gov.tr/...
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söny 7 yıl
çin pazarı tablet piyasasını alt ust ettı bakalım fıyatı ne olucak merak edıyorum performans olarak saglam bırurun
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E_Aydin35 7 yıl
Sizce fiyatı ne olur? Gğzel bir tablet şu aralar düşünüyorum Samsung Galaxy Note 10.1 alıyım dedim ama hala düşünüyorum, onunda fiyatı belli değil.. :/
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sertacarslan 7 yıl
@artcraft35
Size katılıyorum.
DH editörlerinin genel olarak Türkçe'mize daha fazla hakim olmaları gerekiyor.
Haberlerde çoğunlukla karşılaştığımız yazım yanlışları ve anlam bozuklukları bazen aklıma bizim eski bakkal Selçuk abinin veresiye defterine karaladıklarını getiriyor maalesef...
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artcraft35 7 yıl
bu "incelik" kelimesi de yeni mi çıktı? siz hiç soğukluk -10 derece diye bir ifade duydunuz mu?
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Python 7 yıl artcraft35
artcraft35

bu "incelik" kelimesi de yeni mi çıktı? siz hiç soğukluk -10 derece diye bir ifade duydunuz mu?

Çoğu mesajlarınızda hep eleştiri aşağılama sözkonusu yok söle denmeseymiş yok söle denirmiymiş ozaman söyle diyelim gibi ifadeler kullanmışsınız eleştirebilirsiniz pekala ama bu aşağılamakta nesi ? olabilir günde kaçtane haber giriliyor koca metinde hatalar yapılabilir,bunuda eleştirebilirsin ama aşagılamak işte o olacak şey değil.
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napolyon94 7 yıl artcraft35
artcraft35
bu "incelik" kelimesi de yeni mi çıktı? siz hiç soğukluk -10 derece diye bir ifade duydunuz mu?

Birde boyleleri var
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