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MWC 2012 : HTC One S, serinin orta seviye modeli olacak

7 yıl
8,1b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce HTC Ville kod adıyla internete sızan HTC'nin One serisinin orta seviye modeli One S de bugün MWC 2012 fuarında resmi olarak duyuruldu.
7.9mm inceliğe sahip HTC One S modeli 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi üzerinde çalışıyor. Model 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran ile ön plana çıkıyor.
Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, plazma ile ısıtılarak oksidasyona sokulan ve daha pürüzsüz bir kaplama sunan yekpare alüminyum gövde, ImageChip atanmış görüntü işlemcili, 8 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü 8MP çözünürlükte kamera, 5 aşamalı parlaklık ayarlı LED flaş, 1080p video kaydı modelin tanıtılan özellikleri.
HTC One X üzerine izlediğiniz medya içeriğini harici ekranlara kablosuz olarak aktarabileceğiniz Media Link teknolojisi de bulunuyor. Televizyonunuzun HDMI girişine takacağınız Media Link adaptörü sayesinde tüm içeriğinizi kablosuz aktarabileceksiniz.
 
Ayrıca 25GB boyutunda 2 yıllık Dropbox depolama alanı da kullanıcıları bekliyor olacak. 
HTC One S modeli Nisan ayında global olarak piyasaya çıkacak.
 



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Efe 7 yıl en beğenilen
imaj işlemcili



Görüntü işlemcili demek çok mu zor sayın editör???Bu nasıl bir Türkçe'dir?Sizin gibi yönetici arkadaşların buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekmiyor mu?
imaj işlemciliGörüntü işlemcili demek çok mu zor sayın editör???Bu nasıl bir Türkçe'dir?Sizin gibi yönetici arkada...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadas şunu soyleyeyim biz van da bu telefon türkiye ye girmeden getirip kullaniyoruz hemde çok daha uygun fiyata
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axilik 7 yıl
One S için ana başlık istiyoruz.
(Şahsen o benim olacak
)
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free29mist 7 yıl
açıkçası telefon iyi gibi duruyor fakat fiyatı bana Türkiye satış fiyatı 1600 1800 tl arası olabilir gibi geliyor eğer bu paraya satarlarsa bu telefona göre pahalı olur
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ALPEREN_06 7 yıl
bence piyasaya yeni çıkan telefonlar arasında sony xperia s ile htc one s (htc one x'i ayrı tutuyorum çünkü onun segmenti farklı) alınabilecek en iyi iki telefon
.alan kişi enaz 2-3 sene sorunsuz kullanır
.seçimi yaparkende ikisinide eline alıp incelemeli,fiyatları arasında uçurum olmamak kaydıyla hangisi hoşunuza gidiyorsa o alınmalı.
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alibotan 7 yıl
Bundaki islemci S4 krait yani cortex A15 ve 28nm. Gpu Adreno 225. Htc One X S4 islemcili modelinden farki X te lte destegi ve cift kanal bellek var TI OMAP 4 serisinde oldugu gibi gerisi ayni hicbir fark yok. Fuarda gezen ekib var ama hala yanlis bilgi veriyorsunuz. Ya butun oradaki haberciler yanlis yada dh ekibi karar sizin..
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slicer 7 yıl
Gerçekten güzel bir telefon. MWC'de çekilen bir çok incelemesini de izledim, ciddi ciddi aklıma yattı bu telefon :)
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swatlord11 7 yıl
Burada bir fiyatlandırma yapılmış.
gsmarena.com/...
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gdervisoglu 7 yıl
Hayda FM Radio yu da kaldırıp atmışlar. Hayal kırıklığı oldu.
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Efe 7 yıl en beğenilen
imaj işlemcili



Görüntü işlemcili demek çok mu zor sayın editör???Bu nasıl bir Türkçe'dir?Sizin gibi yönetici arkadaşların buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekmiyor mu?
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gdervisoglu 7 yıl
Bu cihazda hafıza kartı girişi yok mu? ONE V de varken bunda yoksa çok yazık.
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tokbey 7 yıl Efe
Efe

imaj işlemcili



Görüntü işlemcili demek çok mu zor sayın editör???Bu nasıl bir Türkçe'dir?Sizin gibi yönetici arkadaşların buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekmiyor mu?

Türkçe katilleri :)
birike birike, değişe değişe, hissetmeden sinsice dilimizi kaybediyoruz malesef... Donanim haber sitesinin saygı değer yöneticileri biraz özen biraz sorumluluk lütfen !!!!
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swatlord11 7 yıl
Sonunda Super AMOLED i keşfetmiş.Bana göre Htc nin en alınası telefonu olmuş.Gerek teknik,gerekse fiziki özellikleri bakımından.HTC One X kaba duruyor bence ve 4 çekirdek abartılı bence,telefonlara koydukları bataryalar da düşünülürse.Ayrıca One serisindeki kamera performansı etkileyici gerçekten, imaj işlemcisi be BSI sensörü fark yaratmış.
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gunman233 7 yıl
S3 , S4 karıştırmış herkes yine.. Linke bakın en.wikipedia.org/...
S4 MSM8260A var zaten bunun MSM8960'dan tek farkı iletişim yongası ki bizi pek ilgilendirmez.
S4'lerin en önemli özelliği 28 nm. üretim teknolojisi ile daha az enerji tüketmesi ve yeni nesil mimari ile daha fazla performans vermesidir. Özellikle Adreno 225, 220'ye önemli fark atıyor sanırım %50. 205'i saymıyorum bile zaten o 220'nin yarısı. işlemci kısmında da birtakım güncellemeler olmuştur sanırım. Öncelikle Cortex A8 yerine doğal A9'a geçilmiştir ve bu işlemci üzerine ciddi bazı değişiklikler yapıyorlar, diğer A9'lardan (veya A8 zamanları..) biraz daha iyi olabiliyorlar.
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Dark Shade 7 yıl
bu telefon alınır...
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E_Aydin35 7 yıl
Tek kelimeyle mükemmel yani teknik özellikler çok iyi göründüğü üzere ve tasarımda,fiyatda bunun gibi yüksek bir aralıkta olur herhalde..:)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
petronas06
MSM8260A Snapdragon S4 DEĞİLMİYDİ??
S4 MSM8960
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