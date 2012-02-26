MWC 2012 : HTC One S, serinin orta seviye modeli olacak

Haber Editörü
Daha önce HTC Ville kod adıyla internete sızan HTC'nin One serisinin orta seviye modeli One S de bugün MWC 2012 fuarında resmi olarak duyuruldu.
7.9mm inceliğe sahip HTC One S modeli 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi üzerinde çalışıyor. Model 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran ile ön plana çıkıyor.
Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, plazma ile ısıtılarak oksidasyona sokulan ve daha pürüzsüz bir kaplama sunan yekpare alüminyum gövde, ImageChip atanmış görüntü işlemcili, 8 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü 8MP çözünürlükte kamera, 5 aşamalı parlaklık ayarlı LED flaş, 1080p video kaydı modelin tanıtılan özellikleri.
HTC One X üzerine izlediğiniz medya içeriğini harici ekranlara kablosuz olarak aktarabileceğiniz Media Link teknolojisi de bulunuyor. Televizyonunuzun HDMI girişine takacağınız Media Link adaptörü sayesinde tüm içeriğinizi kablosuz aktarabileceksiniz.
Ayrıca 25GB boyutunda 2 yıllık Dropbox depolama alanı da kullanıcıları bekliyor olacak.
HTC One S modeli Nisan ayında global olarak piyasaya çıkacak.
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Görüntü işlemcili demek çok mu zor sayın editör???Bu nasıl bir Türkçe'dir?Sizin gibi yönetici arkadaşların buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekmiyor mu?