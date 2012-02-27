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MWC 2012 : Nokia'dan 41MP kameralı Belle telefonu : 808 PureView

7 yıl
19,7b
1
291
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Symbian Belle işletim sistemli serilerine yeni bir model ekleyeceğini belirtmiştik. Nokia, 808 PureView adlı Belle işletim sistemli modelini 41MP çözünürlüğünde rekor bir kamera sensörü ile süsleyerek herkesi şaşırttı.
Gelmiş geçmiş en iyi kameraya sahip Nokia modeli olan 808 PureView bu açıdan tüm akıllı telefonlar arasında da aynı ünvanı hak ediyor.
808 PureView Avrupa'da Mayıs ayından itibaren 450 Avro fiyatı ile satışa sunulacak.
1.3GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 4 inçlik köşeden köşeye 360 x 640 piksel çözünürlükte nHD ekran, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 5 bant destekli GSM modemi, 14.4Mbps'e kadar HSPA desteği yer alıyor.
41MP'lik devasa çözünürlükteki kamera sensörü ise 1080p formatında devamlı odaklamaya sahip. 1080p kayıt esnasında 3x zoom, 720p kayıt esnasında 6x zoom yapabiliyor. Kayıt esnasında HD fotoğraflar da çekebilmeniz mümkün. 41MP sensör çözünürlüğünde inanılmaz derecede kaliteli fotoğraflar çekebilirken, 34MP sensör çözünürlüğünde de 16:9 görüntü oranında resimler çekebiliyor. Kamera sensörü alt piksel polarizasyon yönetimini kullanıyor.

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ßæ 7 yıl en beğenilen PHI
PHI

Aynı fuarda tanıtılan HTC One X
1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem, 4.7 inç boyutunda 1280 x 720 piksel çözünürlükte hd S-LCD II ekran, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 1800mAh batarya

Yorum size ait.

Nokia 808 = 450 Avro
HTC One X = 800 Avro
Yorum sana ait.
PHIAynı fuarda tanıtılan HTC One X1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem, 4.7 inç boyutunda 1280 x 720 ...
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Yanıtla +37
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Lepanto 7 yıl
Şu, "megapiksel herşey değildir" deyip bilgili görünme çabası da sıktı artık. Moda değil hani haberiniz olsun. Biz de biliyoruz tek ölçünün megapiksel olmadığını ama Nokia'nın Çinli üreticikler gibi kamera çözünürlüğünü on kat büyütüp kakalayacak hali yok. Bu rezilliğin altına girmezler, büyük firmaların hiçbiri girmez. Ki bunun dışında kamera konusunda kendini kanıtlamış bir marka olan Nokia, 41 megapiksel diyor, bazıları buna bile bahane arıyor. Yok sensör yok bilmemne... Piyasadaki telefonların kullandığı 8mp sensörü 41mp diye iteleyecek halleri yok. N8 ile kamera konusundaki başarısını gösterdi Nokia, bu cihaz da eminim kamera konusunda harikalar yaratacaktır.
Şu, "megapiksel herşey değildir" deyip bilgili görünme çabası da sıktı artık. Moda değil hani haberiniz olsun. Biz de biliyoruz tek ölçünün megapiksel olmadığı...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Luc4sHood 7 yıl
yok artık lebron james
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K_Spartakus 1 yıl
Sen öyle san.
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Mr. Jingles 1 yıl K_Spartakus
Köprünün altından akan su gerçekleri değiştirmiyor. O gün de laf bugün de laf. Lafla peynir gemisi yürümez. İcraata bakacaksın. Gir foto bölümüne görürsün gerçekleri. 808 hâlâ salt imaj kalitesinde bir numara.
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mailmimar 6 yıl
Nokia güzel telefonlar üretmeye başladı bence. Kamerası gerçekte etkileyici. Kanera konusunda çıtayı yükseltti. Umarım Apple ve samsung 'da buna karşılık kameraları daha iyileştirir.
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ReturnOfLegend 7 yıl
@Lepanto Senin mantığınla gidersek 150Tl ye satılan fotoğraf makineleri ile 2500$'a satılan fotoğraf makinelerinin özellikleri aynıdır.
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DH Misafiri 7 yıl
İşlemci çift çekirdek ram'de 1gb olsa iyi olurdu,Bakalım Türkiyede ne kadar olacak bu telefon
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DH Misafiri 7 yıl
harıkasın nokıa gelsın alacagım ozellıklerı de kafı bnm ıcn nokıa n9 kullanıyorum onn gıbı dokunmatık hassaslıgı vardır muhtemelen off gelseeeeeeeeeeee
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DH Misafiri 7 yıl
Tek kelime"gereksiz"
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DH Misafiri 7 yıl
profesyonel fotografci deiglim ama, hani hep deriz ya, su telefonlara optik zoom koysalar, kaliteyi bozmadan uzaklari yakinlastirabilsek diye. acaba ''optik zoom u yerlestirmek telefonu cok kalinlastiracak, mp i yükseltelim digital zoom koyalim, fotoyu cektikten sonrada yakinlastirip tekrar boyutlandirilsa yinede kalitenin düstügü anlasilmaz'' denmis olabilir mi. digital yakinlastirmalarda mp i yükselterek kalitenin düsmesini önleyebiliriz gibisine. ? sgs2 kullaniyorum, illede nokia dedigim zamanlar geride kaldi. :)
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DH Misafiri 7 yıl
Şöyle genel olarak baktığımda 41MP kamera dışında büyük bir yenilik yok. 41MP kamera ise bence gereksiz. Çünkü ne olursa olsun bir telefondan ASLA fotoğraf makinesi performansı alamayız.
Hepsi iyi, güzel, hoş olmuş ama belli ki Nokia hala RAM konusunda tutucu davranıyor. 512MB RAM günümüz teknoloji dünyası için artık yetersiz kalıyor. Bir diğer sıkıntı ise işlemci! Her ne kadar 1.3ghz işlemci kullanılmış olsa da, bunun tek çekirdek olması bir dezavantaj. Tek bir işlem yaparken sorun olmayacaktır ancak, çoklu işlemlerde sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum.
Bir Nokia tutkunu olarak söyleyebilirim ki; RAM, işlemci, işletim sistemi, ekran gibi bir iki düzeltmeye daha gidilse meşhur 3310 gibi piyasayı sarsacak bir telefon olacakmış. Bunun içinde tekrar tekrar telefon satmak amacından kurtulunup, tek bir ürünü milyonlarca satma amacına gidilmeli ve kusursuz cihaz yaratılmalı.
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ahmetdemirci 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şöyle genel olarak baktığımda 41MP kamera dışında büyük bir yenilik yok. 41MP kamera ise bence gereksiz. Çünkü ne olursa olsun bir telefondan ASLA fotoğraf makinesi performansı alamayız.
Hepsi iyi, güzel, hoş olmuş ama belli ki Nokia hala RAM konusunda tutucu davranıyor. 512MB RAM günümüz teknoloji dünyası için artık yetersiz kalıyor. Bir diğer sıkıntı ise işlemci! Her ne kadar 1.3ghz işlemci kullanılmış olsa da, bunun tek çekirdek olması bir dezavantaj. Tek bir işlem yaparken sorun olmayacaktır ancak, çoklu işlemlerde sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum.
Bir Nokia tutkunu olarak söyleyebilirim ki; RAM, işlemci, işletim sistemi, ekran gibi bir iki düzeltmeye daha gidilse meşhur 3310 gibi piyasayı sarsacak bir telefon olacakmış. Bunun içinde tekrar tekrar telefon satmak amacından kurtulunup, tek bir ürünü milyonlarca satma amacına gidilmeli ve kusursuz cihaz yaratılmalı.

daha ne yenilik olacak hocam dolu dolu telefon. nfc, hdmi,usb otg, fm transmitter, radyo, kamera,3g görüntülü görüşme, video. eksik olan ne? bunların hepsinin bir arada olduğu bir android varmı? 512 ram yetersiz demişsin. symbianı androidle karıştırıyorsun herhalde. symbianda ram problemi olmaz. hemen hemen aynı işletm sistemi 256 mb ram ile n8 ve saz arkadaşlarında çalışıyor ve hiç ram problemi yok. ha cihazın tek eksiği ekran çözünürlüğü. onada diyecek birşey bulamıyorum. herkesle beraber bizde sövüyoruz nokiaya bu konuda.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar hiç duşundunuzmu ki bir telefon 38 mp resmi nasil aciyor?
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ilker burak 7 yıl
eeeevvveeet günün sorusu da geldiğine göre ben kaçtım
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danGerfuLL 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar hiç duşundunuzmu ki bir telefon 38 mp resmi nasil aciyor?



Çekmeyi bilen cihaz açmayı da bilir, eşşek değil ya.

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