MWC 2012 : Nokia'dan 41MP kameralı Belle telefonu : 808 PureView

Nokia'nın Symbian Belle işletim sistemli serilerine yeni bir model ekleyeceğini belirtmiştik. Nokia, 808 PureView adlı Belle işletim sistemli modelini 41MP çözünürlüğünde rekor bir kamera sensörü ile süsleyerek herkesi şaşırttı.

Gelmiş geçmiş en iyi kameraya sahip Nokia modeli olan 808 PureView bu açıdan tüm akıllı telefonlar arasında da aynı ünvanı hak ediyor.

808 PureView Avrupa'da Mayıs ayından itibaren 450 Avro fiyatı ile satışa sunulacak.

1.3GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 4 inçlik köşeden köşeye 360 x 640 piksel çözünürlükte nHD ekran, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 5 bant destekli GSM modemi, 14.4Mbps'e kadar HSPA desteği yer alıyor.

41MP'lik devasa çözünürlükteki kamera sensörü ise 1080p formatında devamlı odaklamaya sahip. 1080p kayıt esnasında 3x zoom, 720p kayıt esnasında 6x zoom yapabiliyor. Kayıt esnasında HD fotoğraflar da çekebilmeniz mümkün. 41MP sensör çözünürlüğünde inanılmaz derecede kaliteli fotoğraflar çekebilirken, 34MP sensör çözünürlüğünde de 16:9 görüntü oranında resimler çekebiliyor. Kamera sensörü alt piksel polarizasyon yönetimini kullanıyor.