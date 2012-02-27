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MWC 2012 : Nokia'nın yeni Lumia'sı Lumia 610 oldu, Lumia 900 global olarak satışa sunuluyor

7 yıl
4,7b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2012 : Nokia'nın yeni Lumia'sı Lumia 610 oldu, Lumia 900 global olarak satışa sunuluyor
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Nokia'nın giriş ve orta seviye pazarlara yönelik olarak Tango güncellemesi ile sunacağını belirttiğimiz Nokia 610 modeli resmi olarak duyuruldu.
Model 800MHz hızında çalışan Qualcomm 7x27A işlemcisi, 5MP otomatik odaklamalı kamera ve 256MB RAM ile sunulacak ve Çin'deki CMDA ve WCDMA bantlarına uyumlu olacak. 610 modeli, Lumia serisinin en bütçe dostu varyantı olarak tanıtıldı. Ekran boyutunun ise 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel olduğu açıklandı. 8GB'lik hafızası ise artırılamıyor.
Nokia Maps, Drive ve Nokia Transport lokasyon tabanlı uygulamalar, email, Twitter, LinkedIn ve Facebook sosyal ağlarını biraraya toplayan People Hub platformu yeni modelde yerini alıyor.
Nokia'nın 4.3 inçlik ekrana sahip ve ABD için LTE uyumlu olarak üretilen Lumia modeli 900 ise isim değiştirmeden HSPA+ ve ön kamera desteğini alarak beyaz renk seçeneği ile birlikte global pazarlarda bahar aylarında satışa sunuluyor. Fiyatı 480 Avro olarak belirlendi.
Lumia 610 modeli ise 189 Avro olarak Çin'den başlayarak yine bahar aylarında satışa sunulacak.
MWC 2012 : Nokia'nın yeni Lumia'sı Lumia 610 oldu, Lumia 900 global olarak satışa sunuluyor
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Pulstar 7 yıl en beğenilen Rajeesh
Rajeesh

napolyon94

Arm11 ve 256 mb ,microsoft neyin peşinde

giriş seviyesi kısmından ne anlıyorsun? herkes telefona binlerce lira vermek zorunda değil. gayet güzel olmuş ucuza gelirse iyi gider

Olur mu bütün telefonlar 4-5 çekirdekli olmalı.

Daha azı yetmiyor arkadaşlara; soğuk füzyonu keşfedeceklermiş.
Rajeeshnapolyon94Arm11 ve 256 mb ,microsoft neyin peşindegiriş seviyesi kısmından ne anlıyo...
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DH Misafiri 7 yıl
Uzun vadeli planlar bunlar. Avrupa'da lumia satışları beklenenin üstünde. ABD'de ise farklı bir yol izlemek gerek sanırım çünkü android ve iOs domine ediyor rebmen pazarı. WP7 iyi bir işletim sistemi kullanımı ve tasarımı çok çok iyi ama pazarlama konusunda bariz başarısız Microsoft.
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simaros 7 yıl
eP_362
simaros keşke ekran 3.5 olsa o zaman kesin alırdım şimdi 4 inç den 3.2 ye geçemek büyük sıkıntı
Haber daha önceden yazıldığı için tahmin ediliyor denmiş ama ekran boyutu 3.7 inç. Bu arada kamerada otofokus bulunuyor.

kaynak verebilir misiniz ciddi ciddi almayı düşünürüm
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eP_362 7 yıl simaros
simaros

eP_362

simaros keşke ekran 3.5 olsa o zaman kesin alırdım şimdi 4 inç den 3.2 ye geçemek büyük sıkıntı
Haber daha önceden yazıldığı için tahmin ediliyor denmiş ama ekran boyutu 3.7 inç. Bu arada kamerada otofokus bulunuyor.


kaynak verebilir misiniz ciddi ciddi almayı düşünürüm

developer.nokia.com/...
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Burak1916 7 yıl
abdde nokia telefon satışta. applenin memleketinde lumia satmaya çalışıyorlar hiç güleceğim yoktu abdyi geçtim diğer ülkelerde bile apple iphone ile liderliğe oturmuş durum da
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simaros 7 yıl
keşke ekran 3.5 olsa o zaman kesin alırdım şimdi 4 inç den 3.2 ye geçemek büyük sıkıntı
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eP_362 7 yıl simaros
simaros

keşke ekran 3.5 olsa o zaman kesin alırdım şimdi 4 inç den 3.2 ye geçemek büyük sıkıntı

Haber daha önceden yazıldığı için tahmin ediliyor denmiş ama ekran boyutu 3.7 inç.
Bu arada kamerada otofokus bulunuyor.
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Makarov06 7 yıl
Pulstar
Rajeesh
napolyon94 Arm11 ve 256 mb ,microsoft neyin peşinde
giriş seviyesi kısmından ne anlıyorsun? herkes telefona binlerce lira vermek zorunda değil. gayet güzel olmuş ucuza gelirse iyi gider
Olur mu bütün telefonlar 4-5 çekirdekli olmalı. Daha azı yetmiyor arkadaşlara; soğuk füzyonu keşfedeceklermiş.

daha üst modellerinde sanki 4 çekirdek li işlemci mi kullanmışlar gene arm 11 ve en üst modelinde çift çekirdek nokia teknolojiyi 1 yıl geriden takip ediyor bence telefon üretimini bırakıp fotoğraf makinası üretimine başlamalı kim ne derse desin nokia alınmaz artık
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simaros 7 yıl
napolyon94
darkaura
Rajeesh
napolyon94 Arm11 ve 256 mb ,microsoft neyin peşinde
giriş seviyesi kısmından ne anlıyorsun? herkes telefona binlerce lira vermek zorunda değil. gayet güzel olmuş ucuza gelirse iyi gider
kuvvetli bir gpu icerecen applein cift cekirdekli a5 islemcisinin bile parca maliyeti 15$. bunlar fiyat dusurme icin degil, sadece farkli fiyat segmentleri yaratmak icin. 190eu luk modele arm v7 islemci koysa ust modelleri ile arasinda fark kalmayacak. zira 512mb ram arm v7 islemcili xperia neo nun fiyati 200eu
Arkadaş gerekli açıklamayı yapmş,max 5 dolar fiyatı düşürecek bir haraket,2008-2009 donanımında wp7 akmaz

htc uzman ekip kuruyor keşke sizide alsa :/
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E_Aydin35 7 yıl
Sistem ve teknik özellikler(fiyata göre)iyi ama biraz daha ucuz olabilirdi diye düşünüyorum..
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vidoko 7 yıl
bütün markalar şu ram i az koyma konusunda çok kararlılar neden acaba.?
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darkaura 7 yıl
Rajeesh
napolyon94 Arm11 ve 256 mb ,microsoft neyin peşinde
giriş seviyesi kısmından ne anlıyorsun? herkes telefona binlerce lira vermek zorunda değil. gayet güzel olmuş ucuza gelirse iyi gider

kuvvetli bir gpu icerecen applein cift cekirdekli a5 islemcisinin bile parca maliyeti 15$. bunlar fiyat dusurme icin degil, sadece farkli fiyat segmentleri yaratmak icin. 190eu luk modele arm v7 islemci koysa ust modelleri ile arasinda fark kalmayacak. zira 512mb ram arm v7 islemcili xperia neo nun fiyati 200eu
1 Yanıt Yanıtla +2
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napolyon94 7 yıl darkaura
darkaura
Rajeesh
Orijinalden alıntı: napolyon94 Arm11 ve 256 mb ,microsoft neyin peşinde
giriş seviyesi kısmından ne anlıyorsun? herkes telefona binlerce lira vermek zorunda değil. gayet güzel olmuş ucuza gelirse iyi gider

kuvvetli bir gpu icerecen applein cift cekirdekli a5 islemcisinin bile parca maliyeti 15$. bunlar fiyat dusurme icin degil, sadece farkli fiyat segmentleri yaratmak icin. 190eu luk modele arm v7 islemci koysa ust modelleri ile arasinda fark kalmayacak. zira 512mb ram arm v7 islemcili xperia neo nun fiyati 200eu

Arkadaş gerekli açıklamayı yapmş,max 5 dolar fiyatı düşürecek bir haraket,2008-2009 donanımında wp7 akmaz
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artcraft35 7 yıl
kamera auto focus destekliyorsa tercihlerim arasına girebilir
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