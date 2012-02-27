MWC 2012 : Nokia'nın yeni Lumia'sı Lumia 610 oldu, Lumia 900 global olarak satışa sunuluyor

Nokia'nın giriş ve orta seviye pazarlara yönelik olarak Tango güncellemesi ile sunacağını belirttiğimiz Nokia 610 modeli resmi olarak duyuruldu.

Model 800MHz hızında çalışan Qualcomm 7x27A işlemcisi, 5MP otomatik odaklamalı kamera ve 256MB RAM ile sunulacak ve Çin'deki CMDA ve WCDMA bantlarına uyumlu olacak. 610 modeli, Lumia serisinin en bütçe dostu varyantı olarak tanıtıldı. Ekran boyutunun ise 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel olduğu açıklandı. 8GB'lik hafızası ise artırılamıyor.

Nokia Maps, Drive ve Nokia Transport lokasyon tabanlı uygulamalar, email, Twitter, LinkedIn ve Facebook sosyal ağlarını biraraya toplayan People Hub platformu yeni modelde yerini alıyor.

Nokia'nın 4.3 inçlik ekrana sahip ve ABD için LTE uyumlu olarak üretilen Lumia modeli 900 ise isim değiştirmeden HSPA+ ve ön kamera desteğini alarak beyaz renk seçeneği ile birlikte global pazarlarda bahar aylarında satışa sunuluyor. Fiyatı 480 Avro olarak belirlendi.

Lumia 610 modeli ise 189 Avro olarak Çin'den başlayarak yine bahar aylarında satışa sunulacak.