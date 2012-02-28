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MWC 2012 : Qualcomm'dan Snapdragon S4 Pro yongada sistemi

7 yıl
3,4b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işlemci segmentinin önemli oyuncularından Qualcomm daha önce de sizlere belirttiğimiz gibi bu yıl çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi üzerinde yapacağı optimizasyonlara odaklanacak.
MWC 2012 fuarında ASUS Transformer serisi, ZTE, HTC modelleri 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemiyle bu yıla iddialı başladılar. Qualcomm buna karşın çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcileri ile NIVIDIA'nın karşısına çıkıyor. ASUS Padfone, Infinity serisi, Panasonic Eluga gibi modeller de Snapdragon S4 işlemcilere sahip. S4 sınıfı için yaklaşık 120 OEM tasarımı hali hazırda geliştirilmeye devam ediyor.
Qualcomm'un S4 platformuna yapacağı ilk optimizasyon da fuarda belli oldu. Bu optimizasyonla birlikte Snapdragon S4 Pro olarak yeni versiyonu yılın ikinci yarısından itibaren cihazlarda görebileceğiz.
S4 Pro işlemcisinin en önemli farkı Adreno 320 grafik birimi olacak. 4 kata kadar performans artışı vaad eden Adreno 320 grafik birimi daha gerçekçi 3D grafik efektleri, yüksek çözünürlüklü ekranlara destek, gelişmiş multimedya yetenekleri gibi özellikler sunuyor.
Fuarda tanıtılan cihazlarda karşımıza çıkan MSM8960 işlemcisi ile birlikte gelen Adreno 225 grafik birimi, Pro versiyonunda Adreno 320 grafik birimi ile yer değiştirmiş olacak.
MSM8960 işlemcisi endüstrideki en iyi performansı veren mobil işlemci olmaya devam edecek. S4 Pro yongada sisteminin Windows 8 gibi daha gelişmiş işletim sistemleri için optimize edildiği belirtildi.
Qualcomm'un rakamlarına göre hali hazırda 340 Snapdragon tabanlı cihaz piyasada ve 400'den fazlası da piyasaya sürülmek için gün sayıyor.

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metinyap 7 yıl
Bu nasıl fotoğraf ya iğrenç geldi bana :S
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E_Aydin35 7 yıl
Nvidia'danda iyi bir karşılık gelse iyi olur çünkü zirvede olmasında rağmen dişli rakipler en önemlisi olan İntel ve bu dişli rakiplerin dişli donanımları çıkıyor...:)
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F5 7 yıl
Bakalım nasıl bir karşılık gelecek..
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createemir 7 yıl
İddialı gibi.
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FRUEHAUF 7 yıl
Yanlış bilgi var.Huawei telefon ve tablette Tegra 3 yoktur kendi ürettiği işlemcisi vardır.
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KANUNI61 7 yıl
Fkındamısın bilmiyorum ama donanimhaber donanimceptelefonu oldu
anasayfa komple ceptelefonu sıkdı artık cep haberleri
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sertacarslan 7 yıl
İş bilgisayarımızı cebimizde taşıyacağımız günler yakın!
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cagataykoroglu 7 yıl
Nvidia bir sorunla karşılaşmazsa rakipleri (huawei dışındakiler) piyasaya girerken Tegra 4 ü duyuracak.
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RAN7843 7 yıl
biraz sanki bu stratejı ıyı olmadı gıbıme gelıyor çünkü yıl sonunda kesinlikle ve kesinlikle yeni tegra 4 gelecek ve tanıtılacak yani oda 28 nm işlemci ve daha gelişmiş 4 çekirdekli işlemci üstüne cortex a 15 kullanacak yani işleri bana göre zorrrrr bu firmada akıllı hareket ediyor biraz hızlılık gerekkkk
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lazloo 7 yıl
Asil gelismeler Exynos ve OMAP ta bence. Qualcomm un sözleri havada kaliyor.
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