MWC 2012 : Qualcomm'dan Snapdragon S4 Pro yongada sistemi

Mobil işlemci segmentinin önemli oyuncularından Qualcomm daha önce de sizlere belirttiğimiz gibi bu yıl çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi üzerinde yapacağı optimizasyonlara odaklanacak.

MWC 2012 fuarında ASUS Transformer serisi, ZTE, HTC modelleri 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemiyle bu yıla iddialı başladılar. Qualcomm buna karşın çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcileri ile NIVIDIA'nın karşısına çıkıyor. ASUS Padfone, Infinity serisi, Panasonic Eluga gibi modeller de Snapdragon S4 işlemcilere sahip. S4 sınıfı için yaklaşık 120 OEM tasarımı hali hazırda geliştirilmeye devam ediyor.

Qualcomm'un S4 platformuna yapacağı ilk optimizasyon da fuarda belli oldu. Bu optimizasyonla birlikte Snapdragon S4 Pro olarak yeni versiyonu yılın ikinci yarısından itibaren cihazlarda görebileceğiz.

S4 Pro işlemcisinin en önemli farkı Adreno 320 grafik birimi olacak. 4 kata kadar performans artışı vaad eden Adreno 320 grafik birimi daha gerçekçi 3D grafik efektleri, yüksek çözünürlüklü ekranlara destek, gelişmiş multimedya yetenekleri gibi özellikler sunuyor.

Fuarda tanıtılan cihazlarda karşımıza çıkan MSM8960 işlemcisi ile birlikte gelen Adreno 225 grafik birimi, Pro versiyonunda Adreno 320 grafik birimi ile yer değiştirmiş olacak.

MSM8960 işlemcisi endüstrideki en iyi performansı veren mobil işlemci olmaya devam edecek. S4 Pro yongada sisteminin Windows 8 gibi daha gelişmiş işletim sistemleri için optimize edildiği belirtildi.

Qualcomm'un rakamlarına göre hali hazırda 340 Snapdragon tabanlı cihaz piyasada ve 400'den fazlası da piyasaya sürülmek için gün sayıyor.