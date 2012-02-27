MWC 2012 : ZTE'nin 4 çekirdekli modeli Era tanıtıldı

Çinli firmaların üst seviye akıllı telefon pazarına yönelik yaptıkları hamleyi MWC 2012 fuarında takip etme imkanı buluyoruz. Huawei'den sonra ZTE de kendi 4 çekirdekli akıllı telefon modelini resmi olarak lanse etti.

1.3GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 4.3 inçlik 960 x 540 qHD ekran, NVIDIA Icera I450 4 bant HSPA+ desteği, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Bluetooth 3.0, WiFi, DLNA, MHL, HD ses kalitesi, 8MP otomatik odaklamalı kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi; Era modelinin özellikleri arasında. Modelin diğer bir artısı da 7.8mm incelik ile rekabete katılması.

ZTE Era modelinin ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Modelde ZTE'nin yeni bir arayüz kullanacağı belirtiliyor.