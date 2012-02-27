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MWC 2012 : ZTE'nin 4 çekirdekli modeli Era tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli firmaların üst seviye akıllı telefon pazarına yönelik yaptıkları hamleyi MWC 2012 fuarında takip etme imkanı buluyoruz. Huawei'den sonra ZTE de kendi 4 çekirdekli akıllı telefon modelini resmi olarak lanse etti.
1.3GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 4.3 inçlik 960 x 540 qHD ekran, NVIDIA Icera I450 4 bant HSPA+ desteği, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Bluetooth 3.0, WiFi, DLNA, MHL, HD ses kalitesi, 8MP otomatik odaklamalı kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi; Era modelinin özellikleri arasında. Modelin diğer bir artısı da 7.8mm incelik ile rekabete katılması.
ZTE Era modelinin ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Modelde ZTE'nin yeni bir arayüz kullanacağı belirtiliyor.

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ultra_storm 7 yıl
1.3 ghz işlemci hızı 5 çekirdekli işlemci 8 gb ram ohaaaaaaa !!
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Jacobıan 7 yıl ultra_storm
ultra_storm
1.3 ghz işlemci hızı 5 çekirdekli işlemci 8 gb ram ohaaaaaaa !!

1gb ram
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DH Misafiri 7 yıl
isyankar_emre
İlk defa bir telefonda karşılaştıklarım arasında DLNA özelliği görüyorum Tvlere özel bir özellikti yanlış hatırlamıyorsam bundan yararlanılması güzel..Sistem iyi tasarımda pek göremesekde güzel..

Yoo yanlış biliyorsun 2010 yılındın sonlarında aldığın wave S8500 modelinde DLNA (allshare)özelliği var çok defa kullandım
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E_Aydin35 7 yıl
İlk defa bir telefonda karşılaştıklarım arasında DLNA özelliği görüyorum Tv'lere özel bir özellikti yanlış hatırlamıyorsam bundan yararlanılması güzel..Sistem iyi tasarımda pek göremesekde güzel..
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simaros 7 yıl
Esra diye okudum:)
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ftd 7 yıl
htc one x ile aynı görüntüsü :)
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DnyL 7 yıl
o sisteme en az 3600 mah batarya lazım yoksa tadı kalmaz..
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RAN7843 7 yıl
baya sağlam geliyorlar çinliler hayat hızlı bir şekilde gelişiyor bakalım nereye doğru gidecekkk yeni yılda bir telefon alacam bunlar önemli tegra 3 ten sonra tegra 4 platformu 28 nm teknolojısıne geçer inşallah usb 3 teknolojısınıde eklerler inşallah
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vidoko 7 yıl
fiyat belli olunca yorum yaparız :)
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doroşenko 7 yıl
7,8mm incelik mükemmel birşey.
Ama bu inceliğe karşın bataryadan bahsedilmemesi ilginç geldi, kıllandırdı açıkcası.Bu özellik ve donanıma rağmen batarya performansı düşük olurda telefon 1 günü dolduramazsa yazık olur.

Çinli firmaların bu son teknolojik atakları iyi hoşda (4 çekirdekli ilk telefonlar çinlilerden geldi) fiyat,batarya ve malzeme kalitesi konusunda da gelişmelelri lazım bakalım belki o kouda da ilerleme sağlamışlardır.

Çin cumhurbaşkanı uluslararası piyasada Çin mallarının kalitesi ile ilgili eleştirilerin artması yüzünden

'Çin ihraç ürünlerinin kalite imajının yükseltilmesi' ile ilgili talimat vermişdi geçen yıl bakalım talimatına uymuşmu bu çekik gözlüler
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