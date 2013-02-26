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MWC 2013: LG, dünyanın en küçük kablosuz şarj cihazı WCP-300 modelini tanıttı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2013: LG, dünyanın en küçük kablosuz şarj cihazı WCP-300 modelini tanıttı
Elekronik ürünler denildiği zaman akıllara ilk gelen firmalardan birisi olan LG, Mobil Dünya Kongresi kapsamında WCP-300 ismini verdiği kablosuz şarj cihazını tanıttı.
LG tarafından tanıtılan ve dünyanın en küçük kablosuz şarj cihazı olarak gösterilen WCP-300, kullanıcılara 6,9cm gibi oldukça ufak boyutuyla üst düzey bir taşınabilirlik sunuyor. Qi kablosuz şarj teknolojisine sahip bütün akıllı cep telefonları ile uyumlu olarak çalışabilen WCP-300, LG'nin daha önce geliştirdiği kablosuz şarj cihazlarına oranla, 1.7 kat daha fazla geniş bir şarj alanı sunuyor.
Kablosuz şarj sistemlerinin akıllı cihazlar üzerinde daha fazla yaygınlaşacağına ve artacağına inanan LG, WCP-300 modelini 55$ fiyat etiketi ile Güney Kore'de bu hafta satışa sunuyor. Ürünün dünya genelinde satışa çıkması için kesin bir tarih verilemese de, önümüzdeki yıl dağıtılması bekleniyor.
http://blog.gsmarena.com/the-lg-wcp-300-is-the-worlds-smallest-wireless-charger-launches-in-south-korea-this-week-rest-of-the-world-later/ 

http://blog.gsmarena.com/the-lg-wcp-300-is-the-worlds-smallest-wireless-charger-launches-in-south-korea-this-week-rest-of-the-world-later/ Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
aynı anda bir kaç telefon şarj edilemez mi?
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londoner23 6 yıl
ayrıca bu tarz cihazları taşımaktansa, bataryayı çift katmanlı falan yapsınlar.. biri bitince diğerine geçelim... nasıl fikir ama ? :)))
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pugulli61 6 yıl
et ete değecek arkadaş
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saltooo 6 yıl
Telefonlarla bedava verseler şunları
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Kemal K. 6 yıl
LG nin reklam kızları cok hoş.
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SystemApps 6 yıl
gereksiz bir teknoloji ve gereğinden fazla yer kaplıyor bu tür malzemeler.temelli çıkarın onun yerine bi kaç yüz mah daha pil koyun biz kabloya da rağzıyız...
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memoseler 6 yıl
Bir firmada kutuda dahili olarak verse bunları belki ozaman gelişir bu sektör.
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