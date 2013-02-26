MWC 2013 : Nokia hem Lumia serisi hem de Windows Phone 8 ekosistemi için popüler uygulama geliştiricilerle görüşme halinde





Microsoft ile yapılan ortaklıktan sonra Windows Phone ekosistemine adım atan Nokia, ekosistemde mevcut donanım kısıtlamaları nedeniyle farklılaşmak adına yazılım tarafını geliştirmeye başlamıştı. Firma sadece Lumia cihazlarına özgü uygulamalar yayınlarken, pek çok uygulamasını da Windows Phone kullanıcılarına sunmuştu.





Firma bu kez hem Lumia cihazları hem de Windows Phone 8 ekosistemi için popüler uygulama geliştiricilerle görüşme halinde olduğunu duyurdu.





Görüşmeler sonucunda ilk etapta yayınlanması planlanan uygulamalar şöyle:





Tumblr : Popüler blog platformu Tumblr, iOS ve Android platformunda boy gösterirken, Windows Phone 8 ekosistemi için de yayınlanacak. Uygulama hızlı içerik gönderisi yayınlama, kontrol paneli desteği, sesle kumanda özelliği ve Live Tile üzerine kontrol panelini ekleyebilme şeklinde özellikler sunacak.





GoPro : Daha önce de internette paylaşılan GoPro WP8 uygulaması resmi olarak da doğrulanmış oldu. Artık aksiyon ve doğa sporlarını sevenler GoPro HERO3 ve HERO2 kamerasına bağlanarak çekimleri canlı olarak cihazlarından kontrol edebilecek ve kameranın tüm ayarlarına erişebilecek. Lumia cihazlarına özel olarak da resim içinde resim PIP özelliği sunulacak. Bu özellik ile GoPro kamerasından çekimler canlı takip edilebilirken, ikinci bir pencerede de Lumia kamerası ile fotoğraf çekimi yapılabilecek.





Burton : Snowboard tutkunları için geliştirilen Burton uygulaması, Nokia Lumia kamerası ile çektiğiniz fotoğraflardan önemli anlar oluşturarak tek bir fotoğraf halinde bunu paylaşmanızı sağlayacak. Ayrıca pistlerdeki hava durumu ve yağış bilgileri, daha sonra yayınlanacak olan ve arkadaşlarınızın hangi pistte olduğunu bulabilen artırılmış gerçeklik özelliği, Nokia Music program geliştirme arayüzünü kullanarak hazırladığını oynatma listelerine erişebilen Burton Tune özelliği şeklinde yenilikleri saymak mümkün. Uygulama sadece Lumia cihazlarına özgü olacak.





Foursquare : Nokia tüm Windows Phone 8 kullanıcıları için ses kumanda özelliği, Nokia Maps entegrasyonu, NFC ile içerik paylaşımı gibi yenilikler sunan Foursquare uygulamasını yayınlayacak. İkinci bir Foursquare versiyonu ise bunlara ek olarak sadece Lumia cihazları için artırılmış gerçeklik ile geliştirilmiş bir keşif tecrübesi sunacak.





JobLens : JobLens, artırılmış gerçeklik ve iş bulma teknolojisini birleştiren bir uygulama. Uygulama ile cihaz kamerasını kullanarak Nokia Maps üzerinde yakın binalarda bulunan iş imkanlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca binaya doğru navigasyon ile kolayca yol alabiliyorsunuz.





Ayrıca WhatsApp uygulaması Nokia Asha seisi için çift SIM kart desteği sunacakken, diğer bir mesajlaşma uygulaması Line da Asha serisi için birebir sohbet ve grup sohbeti yeniliklerini getirecek.





Tüm bu yenilikler Mart ayından itibaren kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak.

http://press.nokia.com/2013/02/25/developers-harness-nokia-enablers-for-exclusive-application-experiences/