MWC 2013 : Nokia'nın yeni orta seviye Windows Phone 8 akıllı telefonu Lumia 720 oldu





Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde Lumia 520 modelinin ardından lanse ettiği diğer akıllı telefon modeli Lumia 720 oldu. Model orta seviye akıllı telefon segmentine en iyi kamera deneyimini sunmayı vaad ediyor.





Lumia 720 modeli yekpare gövde tasarımına sahip. 4.3 inçlik ekranında 800 x 480 piksel çözünürlük ve Clear Black teknolojisi yer alıyor. İşlemci Lumia 520 modelindeki gibi 1GHz saat hızına sahip ve çift çekirdekli bir Snapdragon çözümü. 512MB RAM, kılıf ile gelen kablosuz şarj desteği, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth, NFC, muhtemelen 8GB depolama kapasitesi, 9mm kalınlık, 128gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Lumia 720 modelinin en dikkat çekici tarafı 6.7MP çözünürlükte olan kamerası. F/1.9 açıklık sunan Carl Zeiss sensörünün üst seviye herhangi bir akıllı telefondakinden daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu sayede daha fazla ışık alan sensör son derece başarılı ve düşük ışıkta da yüksek performans gösteren çekimler yapabiliyor.





Cihazın 1.3MP çözünürlükteki ön kamerası da geniş açılı bir lense sahip ve 4 kişiye kadar kadrajın içerisine alabiliyor. Çekim yaptıktan sonra resimlerinizi farklı filtrelerle düzenleyebileceğiniz Glam Me dijital lens de bu modelle birlikte sunuluyor.





Lumia 720 modeli sadece Çin başta olmak üzere Asya pazarlarında ve bazı Avrupa ülkelerinde 5 renk seçeneği ile yaz aylarında satışa sunulacak. Modelin fiyatı ise 330$ civarında olacak.