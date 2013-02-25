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MWC 2013 : Nokia'nın yeni orta seviye Windows Phone 8 akıllı telefonu Lumia 720 oldu

6 yıl
1,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2013 : Nokia'nın yeni orta seviye Windows Phone 8 akıllı telefonu Lumia 720 oldu

Nokia'nın MWC 2013 etkinliğinde Lumia 520 modelinin ardından lanse ettiği diğer akıllı telefon modeli Lumia 720 oldu. Model orta seviye akıllı telefon segmentine en iyi kamera deneyimini sunmayı vaad ediyor.

Lumia 720 modeli yekpare gövde tasarımına sahip. 4.3 inçlik ekranında 800 x 480 piksel çözünürlük ve Clear Black teknolojisi yer alıyor. İşlemci Lumia 520 modelindeki gibi 1GHz saat hızına sahip ve çift çekirdekli bir Snapdragon çözümü. 512MB RAM, kılıf ile gelen kablosuz şarj desteği, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth, NFC, muhtemelen 8GB depolama kapasitesi, 9mm kalınlık, 128gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Lumia 720 modelinin en dikkat çekici tarafı 6.7MP çözünürlükte olan kamerası. F/1.9 açıklık sunan Carl Zeiss sensörünün üst seviye herhangi bir akıllı telefondakinden daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu sayede daha fazla ışık alan sensör son derece başarılı ve düşük ışıkta da yüksek performans gösteren çekimler yapabiliyor. 

Cihazın 1.3MP çözünürlükteki ön kamerası da geniş açılı bir lense sahip ve 4 kişiye kadar kadrajın içerisine alabiliyor. Çekim yaptıktan sonra resimlerinizi farklı filtrelerle düzenleyebileceğiniz Glam Me dijital lens de bu modelle birlikte sunuluyor.

Lumia 720 modeli sadece Çin başta olmak üzere Asya pazarlarında ve bazı Avrupa ülkelerinde 5 renk seçeneği ile yaz aylarında satışa sunulacak. Modelin fiyatı ise 330$ civarında olacak.

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curufperlit 6 yıl en beğenilen
Yukarda yazmışlarda yok ram 1 gb olsaydı yok çöp yok çingene rengi.

Arkadaş nokia diger telefon üreticileri hangi rengi sunuyosa sana, o renklerle beraber ekstra renk sunuyor.beğenmiyorsan git beyaz yada siyahını al.

Eleştireceksen az tutarlı eleştir haybeye konuşuyosun.Ram eğer 1gb olsaydı 820 üretmek bile saçmalıktı.

windows phone 8 iki telefonda da farkedilmeyecek derecede hızlı çalışır bence .


evet dünyanın en iyi telefonu değil ama en iyi fiyat performans telefonu olacağı kesin.

hiç bir üreticinin sunmadığı fiyattan 4.3 inch ve mükemmel kameralı ses kayıtlı ekranlı bir telefon tanıttı nokia.


Nokia gerçekten büyük telefon üreticisi olduğunu kanıtladı.Ne diğerleri gibi kolaya kaçtı android geçti,ne de pes etti.Şİmdi onlar düşünsün

windows phone 8 market diğerlerine erişdiği zaman kral tahtını geri alır.Bu fiyatlarla bu özellikler hayaldi gerçek oldu
Yukarda yazmışlarda yok ram 1 gb olsaydı yok çöp yok çingene rengi.Arkadaş nokia diger telefon üreticileri hangi rengi sunuyosa sana, o renklerle ber...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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onsos1100 6 yıl
MIKROP DOGAN
nokia da samsung gibi bir sürü model yığacak önümüze anlaşılan

geçen sene 3 model bu sene 2 model lumia tanıttılar bunun nesi yığma... lumia 920 ile 820 çıktığında alt model yoktu şimdi onlar da geldi...
Herkes nokia android e geçsin demiş... Eğer nokia androide geçerse ne sony kalır ne lg nede samsung... bunların hiçbiri telefon firması değil.. çeşitlilik istiyorsanız bence nokia nın windows phone da kalması daha iyi...
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Ciddiyetsiz 6 yıl
znmr
Lumia 620de ilk çıkacağı zamanlar yurtdışında 250€ (320$) seviyesinde idi. Bknz: donanimhaber.com/... zamanlarda Lumia 620de fiyat indirimine gidileceği ile ilgili haberler dolaşıyor.Büyük ihtimalle doğru. Zira Lumia 720de yurtdışında 250€ seviyesinden piyasaya girerse, Türkiye piyasasına da Lumia 620nin girdiği fiyat olan 750TL seviyesinde bir fiyatlandırma ile Lumia 720 de girebilir.

işte öyle bir şey olursa türkiyede ilk 720 alanlardan biri olurum. çünkü 820 pahalı 620 fiyatı uygun olsa da ekranı ufak ve kalın geliyordu. 720 işte benim açımdan bunlar giderilince 720 gayet mantıklı. benim gibi düşünenler de mutlaka vardır.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
41 mp sensörlü lumia tanitilmayacak mi?
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znmr 6 yıl
Lumia 620'de ilk çıkacağı zamanlar yurtdışında 250€ (320$) seviyesinde idi.
Bknz: donanimhaber.com/...
Son zamanlarda Lumia 620'de fiyat indirimine gidileceği ile ilgili haberler dolaşıyor.
Büyük ihtimalle doğru. Zira Lumia 720'de yurtdışında 250€ seviyesinden piyasaya girerse, Türkiye piyasasına da Lumia 620'nin girdiği fiyat olan 750TL seviyesinde bir fiyatlandırma ile Lumia 720 de girebilir.
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hawloo 6 yıl
Dogu-E
curufperlit Yukarda yazmışlarda yok ram 1 gb olsaydı yok çöp yok çingene rengi. Arkadaş nokia diger telefon üreticileri hangi rengi sunuyosa sana, o renklerle beraber ekstra renk sunuyor.beğenmiyorsan git beyaz yada siyahını al. Eleştireceksen az tutarlı eleştir haybeye konuşuyosun.Ram eğer 1gb olsaydı 820 üretmek bile saçmalıktı. windows phone 8 iki telefonda da farkedilmeyecek derecede hızlı çalışır bence . evet dünyanın en iyi telefonu değil ama en iyi fiyat performans telefonu olacağı kesin. hiç bir üreticinin sunmadığı fiyattan 4.3 inch ve mükemmel kameralı ses kayıtlı ekranlı bir telefon tanıttı nokia. Nokia gerçekten büyük telefon üreticisi olduğunu kanıtladı.Ne diğerleri gibi kolaya kaçtı android geçti,ne de pes etti.Şİmdi onlar düşünsün windows phone 8 market diğerlerine erişdiği zaman kral tahtını geri alır.Bu fiyatlarla bu özellikler hayaldi gerçek oldu
+1907

+1967
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oxman 6 yıl
eeeee lumia 1000 pureview nerde ya?
kaç gündür 920 den daha düşük özellikli 720 yi mi bekledik?
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DH Misafiri 6 yıl
Cingene edition...Renklere gel.
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curufperlit 6 yıl
Yukarda yazmışlarda yok ram 1 gb olsaydı yok çöp yok çingene rengi.

Arkadaş nokia diger telefon üreticileri hangi rengi sunuyosa sana, o renklerle beraber ekstra renk sunuyor.beğenmiyorsan git beyaz yada siyahını al.

Eleştireceksen az tutarlı eleştir haybeye konuşuyosun.Ram eğer 1gb olsaydı 820 üretmek bile saçmalıktı.

windows phone 8 iki telefonda da farkedilmeyecek derecede hızlı çalışır bence .


evet dünyanın en iyi telefonu değil ama en iyi fiyat performans telefonu olacağı kesin.

hiç bir üreticinin sunmadığı fiyattan 4.3 inch ve mükemmel kameralı ses kayıtlı ekranlı bir telefon tanıttı nokia.


Nokia gerçekten büyük telefon üreticisi olduğunu kanıtladı.Ne diğerleri gibi kolaya kaçtı android geçti,ne de pes etti.Şİmdi onlar düşünsün

windows phone 8 market diğerlerine erişdiği zaman kral tahtını geri alır.Bu fiyatlarla bu özellikler hayaldi gerçek oldu
1 Yanıt Yanıtla +8
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Dogu-E 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Cingene edition...Renklere gel.

Fanboymusun yada fandroidmisin nesin sen
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel telefon, sanırım nokia pureview teknolojisinide barındıracak donanımsal olarak tek kötü tarafı ram miktarının 512mb olması 1gb olsaydı daha iyi olurdu.
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Ermeydan 6 yıl
Nokia PureView olan Lumia çıkarmayacak mıydı?
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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