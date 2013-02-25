MWC 2013 : ZTE'den dünyanın ilk Snapdragon 800 çözümü taşıyan akıllı telefonu Grand Memo





NVIDIA Tegra 4 çözümü taşıyan ilk akıllı telefonu üreteceği bir süre önce açıklanan Çinli ZTE, şimdi de Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünü taşıyan ilk akıllı telefonu tanıtarak dikkatleri bir kez daha kendisine çekti.





Son dönemlerde yaşadığı hızlı büyüme ve iddialı modellerle en iyi akıllı telefon üreticileri listesinde basamakları hızla çıkan ZTE, devlet desteğini de arkasına alarak büyük işler başarıyor. Firma MWC 2013 etkinliğinde Grand Memo modelini resmi olarak lanse etti.





Grand Memo modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan ve Snapdragon 800 serisindeki tek çözüm olan 4 çekirdekli MSM8974 işlemcisi bizleri karşılıyor. 28nm fabrikasyon sürecinde yüksek performans için üretilen işlemci Krait 400 çekirdeğine sahip. İşlemci hızı ise 2.3GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. İşlemcinin yanında ise Adreno 330 grafik birimi bulunuyor. Bu birim 2160p video oynatımına izin veriyor. 32 bit 800MHz çift kanal LPDDR3 bellek de destekleniyor.





Grand Memo modelinin bu durumda şu an için en güçlü akıllı telefon olacağını söylemek mümkün. Ancak diğer donanım özellikleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil.





Modelde 5.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alıyor. Günümüzün 5 inç ve üzeri phablet modellerinde Full HD çözünürlük görmeye alışmışken, Grand Memo bir önceki yılın çözünürlüğü ile yola devam ediyor. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, özel kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





ZTE Grand Memo, ilk olarak Çin'de gelecek ay satışa çıkacak. Nisan ayında ise Avrupa pazarında modeli görebileceğiz. Fiyat konusu henüz netleşmedi.





Qualcomm'un en üst seviye çözümü olan Snapdragon 800 yongasetini en erken bahar ayları sonunda görmeyi bekliyorduk. Ancak firmanın üretimi biraz hızlandırdığı görülüyor. Bu çözümü kullanan modelleri çok kısa süre içerisinde piyasada görebiliriz.

http://www.androidauthority.com/5-7-inch-zte-grand-memo-specs-features-release-date-pricing-161032/