Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2013 : ZTE'den dünyanın ilk Snapdragon 800 çözümü taşıyan akıllı telefonu Grand Memo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
812
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2013 : ZTE'den dünyanın ilk Snapdragon 800 çözümü taşıyan akıllı telefonu Grand Memo

NVIDIA Tegra 4 çözümü taşıyan ilk akıllı telefonu üreteceği bir süre önce açıklanan Çinli ZTE, şimdi de Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünü taşıyan ilk akıllı telefonu tanıtarak dikkatleri bir kez daha kendisine çekti.

Son dönemlerde yaşadığı hızlı büyüme ve iddialı modellerle en iyi akıllı telefon üreticileri listesinde basamakları hızla çıkan ZTE, devlet desteğini de arkasına alarak büyük işler başarıyor. Firma MWC 2013 etkinliğinde Grand Memo modelini resmi olarak lanse etti.

Grand Memo modelinde 1.7GHz saat hızında çalışan ve Snapdragon 800 serisindeki tek çözüm olan 4 çekirdekli MSM8974 işlemcisi bizleri karşılıyor. 28nm fabrikasyon sürecinde yüksek performans için üretilen işlemci Krait 400 çekirdeğine sahip. İşlemci hızı ise 2.3GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. İşlemcinin yanında ise Adreno 330 grafik birimi bulunuyor. Bu birim 2160p video oynatımına izin veriyor. 32 bit 800MHz çift kanal LPDDR3 bellek de destekleniyor. 

Grand Memo modelinin bu durumda şu an için en güçlü akıllı telefon olacağını söylemek mümkün. Ancak diğer donanım özellikleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Modelde 5.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran yer alıyor. Günümüzün 5 inç ve üzeri phablet modellerinde Full HD çözünürlük görmeye alışmışken, Grand Memo bir önceki yılın çözünürlüğü ile yola devam ediyor. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, özel kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

ZTE Grand Memo, ilk olarak Çin'de gelecek ay satışa çıkacak. Nisan ayında ise Avrupa pazarında modeli görebileceğiz. Fiyat konusu henüz netleşmedi. 

Qualcomm'un en üst seviye çözümü olan Snapdragon 800 yongasetini en erken bahar ayları sonunda görmeyi bekliyorduk. Ancak firmanın üretimi biraz hızlandırdığı görülüyor. Bu çözümü kullanan modelleri çok kısa süre içerisinde piyasada görebiliriz. 

http://www.androidauthority.com/5-7-inch-zte-grand-memo-specs-features-release-date-pricing-161032/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen
1 gb ram ne ya şaka mı bu o özelliklere o ram mi olur
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
"note 2 nin ekranı buyuk" diye alınmıyor yorumu bence aceleyle soylenmis olabilir. Note serisi maksatlı bir seri ve hepside s-pen ile kullanılmak üzere optimize edilmiş yazılıma ve donanıma sahip. Dolayısıyla isi sadece telefon etmek olan birisinin zaten note serisine ihtiyacı olmaz. Neyazık ki nokia nın "biz telefon yaparız arkadas" direnişi hala devam ederken insanların begenizinden yavas yavas uzaklasmaya basladı. Insanlar artık "telefon" istemiyor, gündelik hayatlarına bir parça, bir yardımcı istiyorlar. Ozellikle oyun piyasasının mobil marketlere soktuğu 1-3gb buyuklugundeki oyunları da goz onune alırsak minik ekran yavas yavas tarih olacak gibi. Dün 2.3" lik ekranlarımız bile yoktu :D bugun 6.4" e uzanan genis bir yelpaze var. E hangisi hangimize daha iyi uyuyorsa artık :) Kendi ruya telefonum ise 6" ekran 4gb ram + 2,3ghz octacore CPU + 128gb x 2 raid xcmc + 5000mAH batarya (suan 11300maH bataryam var ama biraz büyüdü telefon :D + 128gb genisleyebilir yuva + usb port (flash disk + harddisk + klavye + mouse baglayabilmek icin)
ee teknolojinin sonu yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Snapdragon 800 cok güclü bir sistem 720p vs adreno330 ile oyun canavarı olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Telefon güzele benziyor fakat 5.7 inç hiç mi hiç olmamış 1 gblık komedi ram'ıda unutmamak lazım fakat herzaman söylediğim gibi Tegra 4'ü beklemekte fayda var... Bu modeldeki 3100 mAh batarya bence harika...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faya85 6 yıl
ram 2 gb yanlış yazılmış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alainn 6 yıl
Ram yanlış yazılmış arkadaşlar 2 gb olarak görünüyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faya85 6 yıl
ram 2 gb yanlış yazılmış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemefe 6 yıl
Adreno 330un 720p ekranda vereceği performansı merak ediyorum Adreno 320 bile 1080p ekranlarda yeterli geliyorsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 6 yıl
bence ekran 5.7 den biraz daha küçük, ram 2 gb, batarya 4000 olaydı o zaman ses getirirdi. İnsanlar bugün bile note 2 yi eline sığdıramıyor diye alamıyor, tercih etmiyor. Herkes boyut yüzünden S serisine yöneliyor. 5.7 yerine 5 çıkarsalarmış bu donanımlarla, iyi bir fiyat politikasıyla çok satabilirlermiş. Çünkü telefonu sadece oyun ve telefon olarak kullanan çok büyük bir kitle var. Ha diğer işlerinizi de çok rahat görür orası ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 6 yıl
s4 800 platformunun yanında diğer özellikleri yetersiz kalmış.5 inç hd veya full hd ekran , 2 gb ram ile gelseydi iyi satardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Xperia Z yine donanım olarak sınıfta kaldı. Sony geçen yıl Htc nin yaptığı hatayı yaptı. Ne kadar erken çıkarırSam o kadar fazla satarim mantığı .şu an HTC önde gidiyor. Eğer samsung aynı donanım ile gelirse büyük ihtimalle Htc alırım. Yurt dışında aşağı yukarı fiyatları aynı en fazla bi 20 dolar fark vardır.
Xperia Z yazık oldu çok güzel bir telefondu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolverine55 6 yıl
2gb ram yoksa at çöpe işlemci teknolojisi zaten yazılımın çok önünde 2 gb ram olsa fena sallardı piyasayı galaxy s4 e benchmarklarda büyük rakip çıktı ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 6 yıl
o değilde xperia z nin donanımı yine 2 nesil eski oldu
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 6 yıl
2 gb ram koymamaları kötü olmuş ama bu haliyle dahi alınabilir bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
new-desing 6 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

o değilde xperia z nin donanımı yine 2 nesil eski oldu

Yorumunuz çok güldürdü beni.
Güzel tespit yazık oldu tasarımı güzeldi cihazın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
812 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, zte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MWC: Nokia Lumia 720, 520, Nokia 105 video inceleme 6 yıl MWC: Dünyanın en büyük telefonu Ascend Mate "Ascend P2, Ascend G510, Su geçirmez D2 ve fazlası" video inceleme 6 yıl NEC'den dünyanın en hafif 7-inç tableti video ön inceleme 6 yıl Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim