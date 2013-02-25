MWC 2013 : Intel, Clover Trail+ işlemcilerini resmen duyurdu, Bay Trail yıl sonunda

Geçtiğimiz CES 2013 fuarında mobil cihazlar için tasarladığı Medfield ailesinin devamını tanıtan ve giriş seviyesi ve üst seviye olmak üzere Lexington Z24xx ve Clover Trail+ Z25xx şeklinde iki seriye ayıran Intel, MWC 2013 etkinliğinde ise Clover Trail+ platformunu detaylandırdı.





Platform CES 2013 fuarında Lenovo IdeaPhone K900 modelinde ilk kez yerini almış ve oldukça da beğenilmişti. Medfield platformuna göre daha fazla performansı daha düşük enerji sarfiyatında sunacak olan Clover Trail+ işlemciler hem akıllı telefon hem de tabletlerde boy gösterecek.





Platformun hali hazırda sunacağı Z2580 işlemcisi yanında Z2560 ve Z2520 işlemcileri de daha orta seviyeye yakın bir performans sergileyecek. Çift çekirdekli bu işlemciler sırasıyla 2.0GHz, 1.6GHz ve 1.2Ghz saat hızlarına sahip olacak.





İşlemcilerin diğer tasarım özellikleri ise genelde ortak. 32nm fabrikasyon sürecinde HKMG üretim teknolojisi, çekirdek başına 512KB L2 seviye önbellek, çift kanalla 32 bit bellek kontrolcüsü, çift çekirdekli PowerVR SGX 545 grafik birimi, Full HD ekran desteği, 16MP çözünürlükte kamera ve HDR fotoğraf desteği, 15 kare/saniye hızında 8MP çoklu çekim yapabilme, panorama çekim desteği bunlardan bazıları.





PowerVR SGX 545 grafik birimi Z2580 için 533MHz hızında, Z2560 işlemcisi için 400MHz hızında, Z2520 işlemcisi için 300MHz hızında çalışacak. Bu grafik birimi 34.1 GFLOPS seviyesi ile Apple'ın A5x işlemcisindeki grafik birimleri ile benzer bir performans sunuyor. Intel, GLBenchmark 2.5 Egypt HD offscreen performansında Adreno 320 ile yakın sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.





Intel, hücresel ağ yongası anlamında da entegre çözümler sunuyor. Bu platformda firmanın XMM 6360 yongası ile 42Mbps hızlarına kadar 3G bağlantısı mümkün oluyor.





Lenovo K900 modelinin ardından Intel, Asus'un da Z2520 işlemcisini taşıyan bir tabletini MWC 2013 etkinliğinde tanıtacağını belirtti. Firma Z2580 işlemcisi için bir de referans cihazı sunacak. Bu cihazda Full HD ekran, 16MP çözünürlükte arka kamera, 256GB NAND bellek, 2GB RAM gibi özellikler bulunuyor.





Firma Atom işlemcilerin sonraki adımı olan Lexington için Merrifield, Clover Trail+ için Bay Trail olduğunu açıkladı. O güne kadar ki en iyi Atom işlemcileri olacağı belirtilen platformlar 22nm fabrikasyon sürecine sahip olacak ve Intel'in yeni XMM 7160 hücresel ağ yongasını da bünyesinde barındıracak. Bu yonga ile global LTE ağlarına da destek verilecek. Merrifield işlemcileri Clover Trail+ üzerine inşa edilecek ancak yeni bir mimari ve tasarım ile gelecek. Bu yeni tasarım Tri-Gate transistör teknolojisi üzerine olacak.





Bay Trail platformunun ilk işlemcisi ise Z2760 olacak. Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG Electronics ve Samsung şimdiden işlemci ile kullanacakları tabletlerin üretim hazırlıklarına başladılar. Piyasaya çıkış için ise yılın son ayları bekleniyor.

http://www.anandtech.com/show/6790/intels-clover-trail-dualcore-cpu-and-graphics-unveiled-at-mwc-2013