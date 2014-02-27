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MWC 2014 : HTC Android cihazlarından bir süper bilgisayar oluşturma peşinde

5 yıl
9,4b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : HTC Android cihazlarından bir süper bilgisayar oluşturma peşinde

Günümüzde sayısı iki milyar sınırına dayanan mobil cihazlar sahip oldukları donanım özellikleri ile aslında küçük bir bilgisayar seviyesinde ve bu da büyük bir potansiyeli ortaya çıkarıyor. Samsung'un da yer aldığı pek çok proje milyonlarca cihazı biraraya getirerek bir süperbilgisayar kadar işlem gücü üretmeyi amaçlıyor.

HTC de MWC 2014 fuarında Power To Give adlı benzer bir projesini lanse etti. Projenin temeli kullanıcının cihazını bekleme durumunda bıraktığı örneğin gece saatlerinde bazı işlemler için donanımın kullanılmasına dayanıyor.

Google Play üzerinde yayınlanan uygulama cihazın şarja takılı olduğu ve WiFi bağlantısının açık olduğu durumda kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışmaya başlıyor ve cihazın donanımını kullanıyor. Çalışma sonunda analiz verileri de paket halinde proje yürütücüsüne gönderiliyor.

Hali hazırda mevcut bir proje için 1 milyon HTC One kullanıcısı gönüllü olmuş durumda ve elde edilen güç dünyanın en iyi 30 süperbilgisayarı arasına girecek düzeyde. Bu sayede 900 bin yılda yapılabilecek araştırmanın çok kısa sürelerde tamamlanabildiği belirtiliyor. 

HTC daha fazla cihazın projelere katılarak belki de dünyanın en güçlü süper bilgisayarının gücüne erişilebileceğini umut ediyor. Power To Give uygulaması kısa süre içerisinde tüm cihazlar için uyumlu hale gelecek.




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SkewCurrent 5 yıl en beğenilen theaozturk
theaozturk
Yukarıdaki yorumları okuyunca,ne kadar hastalıklı düşünceye sahip olduğumuzu bir kez daha görmüş oldum.Hele ki gönüllü sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel araştırmalar vb den maddi menfaat bekleyenler... kanını hasta yada hastaneye para ile satanlardan farkınızın olmadığını düşünüyorum. İlluminati,silah yapımı, şifre çözme gibi endişeleri olanlara da şu sözü hatırlatırım; ''kişinin kendisi ne ise başkalarını da öyle bilirmiş''...

Siz ne hakla burada özgür yorum yapan insanları hakarete varan şekilde suçlayıp itham edebiliyorsunuz?

Konu hakkında en ufak bir bilgi birikiminizin olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarlar ve bilimsel hesaplamalar hakkında da genel kültürden öte bir bilginiz yok(olsaydı bize karşı anti-teziniz bu yönde olurdu) Açıklayayım;

Süper bilgisayarlarda yapılan işlemler genelde çok büyük matris sistemleri çözmek için kullanılır. Eğer siz doğal bir olayı simüle etmek istiyorsanız doğadan bilgiler toplarsınız, verilerinizi matris sistemine yerleştirir, bilinmeyenleri çeşitli yöntemlerle bulmayı bilgisayara öğretir, çok çok ince fizik ve olasılık hesaplarını yaparsınız. Eğer iyi insanlarsanız, insanların işlerine yarayacak hesaplamalar yaparsınız(Örneğin; kanser yapması olası olan bir elektromanyetik bir dalganın yayılış ve organik dokulara nüfuz edilişini simüle edersiniz). Kötü bir insansanız; devlete ait olan şifrelenmiş dosyaları deneme-yanılma yoluyla normal bir bilgisayarın 50 yılda yapabildiği işi, bu tarz paralel bilgisayarlara saatler içerisinde çözdürürsünüz, silah tasarımı simüle edersiniz. Hatta bu projede cihazların internet erişimi zorunluluğu da olduğu için sizi zombi olarak kullanmamaları işten bile değil. Gayet safiyane yapılan bir proje dahî olsa, proje yönetiminin hatasıyla ele geçirilebilecek bu sistem; anında bir botnet ağı gibi kullanılabilecek, bir anda yüzlerce gigabit trafik oluşturarak sistemler oldukça kolay çökertilebilecektir.

Paralel bilgisayarlar KESİNLİKLE internete bağlanmazlar. Bu iş bir nükleer bombayı evin bahçesinde saklamaya benzer. Varın güvenlik tedbiri seviyesini siz düşünün.

Saygılar, saygıya değer olanlara...
theaozturkYukarıdaki yorumları okuyunca,ne kadar hastalıklı düşünceye sahip olduğumuzu bir kez daha görmüş oldum.Hele ki gönüllü sosyal sorum...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SkewCurrent 5 yıl
Çok sakat bir sistem. Ya elimdeki donanım gücünü şifre kırma, bitcoin kasma, silah tasarım simülasyonları gibi ağır hesaplama isteyen işler için kullanırlarsa? Bunun olmayacağı garantisini kim verebilir ki?
Adamlar belki çok önemli bir SHA256 kırdırtacaklar bize, haberimiz yok! Böyle oyunlara gelmeyin. Bilimsel araştırmalar için INTEL kendi bilgisayarlarını akademisyenlere cüzi bir miktara kiralıyor. Üstelik Christmas zamanında çok daha ucuz.
Çok sakat bir sistem. Ya elimdeki donanım gücünü şifre kırma, bitcoin kasma, silah tasarım simülasyonları gibi ağır hesaplama isteyen işler için kullanırlarsa? ...
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0Kelvin 5 yıl
Samsung Power Sleep var benzeri. Viyana Üniversitesi'nde protein araştırmaları için telefonu kullanıyor. Sabah uyanma saatini de girebiliyorsunuz ve alarm çalıyor.
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duyguçiçek 5 yıl
Kesin mining yapacaklar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
pek bişey anlamadım
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Mr.ED 5 yıl
Damlaya damlaya göl olur hesabı. Bundan yabancı bilim insanlarının yararlanması yerine ülkemizin bilim insanlarının kullanması için devletin el atması lazım. Mobil ve diğer bilgisayar kullanılarak ülkemizdeki bilimsel çalışlara katkı sağlanır. Şuan bu tarzı aktif olarak (yanlış bilmiyorsam) 50bin cihazla İngiltere'de uygulanmakta.
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Morphinz 5 yıl
900 bin yılda yapılabilecek araştırmanın ne olduğunu söyleyin bana ?
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theaozturk 5 yıl
Yukarıdaki yorumları okuyunca,ne kadar hastalıklı düşünceye sahip olduğumuzu bir kez daha görmüş oldum.Hele ki gönüllü sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel araştırmalar vb den maddi menfaat bekleyenler... kanını hasta yada hastaneye para ile satanlardan farkınızın olmadığını düşünüyorum. İlluminati,silah yapımı, şifre çözme gibi endişeleri olanlara da şu sözü hatırlatırım; ''kişinin kendisi ne ise başkalarını da öyle bilirmiş''...
2 Yanıt Yanıtla
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SkewCurrent 5 yıl theaozturk
theaozturk
Yukarıdaki yorumları okuyunca,ne kadar hastalıklı düşünceye sahip olduğumuzu bir kez daha görmüş oldum.Hele ki gönüllü sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel araştırmalar vb den maddi menfaat bekleyenler... kanını hasta yada hastaneye para ile satanlardan farkınızın olmadığını düşünüyorum. İlluminati,silah yapımı, şifre çözme gibi endişeleri olanlara da şu sözü hatırlatırım; ''kişinin kendisi ne ise başkalarını da öyle bilirmiş''...

Siz ne hakla burada özgür yorum yapan insanları hakarete varan şekilde suçlayıp itham edebiliyorsunuz?

Konu hakkında en ufak bir bilgi birikiminizin olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarlar ve bilimsel hesaplamalar hakkında da genel kültürden öte bir bilginiz yok(olsaydı bize karşı anti-teziniz bu yönde olurdu) Açıklayayım;

Süper bilgisayarlarda yapılan işlemler genelde çok büyük matris sistemleri çözmek için kullanılır. Eğer siz doğal bir olayı simüle etmek istiyorsanız doğadan bilgiler toplarsınız, verilerinizi matris sistemine yerleştirir, bilinmeyenleri çeşitli yöntemlerle bulmayı bilgisayara öğretir, çok çok ince fizik ve olasılık hesaplarını yaparsınız. Eğer iyi insanlarsanız, insanların işlerine yarayacak hesaplamalar yaparsınız(Örneğin; kanser yapması olası olan bir elektromanyetik bir dalganın yayılış ve organik dokulara nüfuz edilişini simüle edersiniz). Kötü bir insansanız; devlete ait olan şifrelenmiş dosyaları deneme-yanılma yoluyla normal bir bilgisayarın 50 yılda yapabildiği işi, bu tarz paralel bilgisayarlara saatler içerisinde çözdürürsünüz, silah tasarımı simüle edersiniz. Hatta bu projede cihazların internet erişimi zorunluluğu da olduğu için sizi zombi olarak kullanmamaları işten bile değil. Gayet safiyane yapılan bir proje dahî olsa, proje yönetiminin hatasıyla ele geçirilebilecek bu sistem; anında bir botnet ağı gibi kullanılabilecek, bir anda yüzlerce gigabit trafik oluşturarak sistemler oldukça kolay çökertilebilecektir.

Paralel bilgisayarlar KESİNLİKLE internete bağlanmazlar. Bu iş bir nükleer bombayı evin bahçesinde saklamaya benzer. Varın güvenlik tedbiri seviyesini siz düşünün.

Saygılar, saygıya değer olanlara...
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huseyincarnege 5 yıl theaozturk
insanların senin gibi düşünenler yüzünde bir fikir üretemiyor düşünce özgürlüğü kısıtlamak sanamı düştü şimdi
sadece insanları küçümseyerek burda kendine bir egoyizimi kumaya çalıştın sen yada sendemi ikoncansın
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bitlocker 5 yıl
HTC canım önce şu su sebilinin başından ayrılıpda bi android güncellemesi yazsanız eski telefonlara he ? o kadar para verdik ayıp ,
Saygılar .
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huseyincarnege 5 yıl
HTC bi sakin yavrum bi sakin havada duran telefonmu ureticen sen

yoksa kendi kendine düşünebilen bir bilgisayarmı


işin şakası androidli züper pc yapsan nolucak sanki zati androidinde bi sınırı var
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huseyincarnege 5 yıl huseyincarnege
kimse bana laf sölemeden kendime söliyim sanane
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pixelliumdh90 5 yıl
yorumları okuyup korktum suan htc neler yapabilirmiş be pover to giweyle ürkütücü :D
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| OMG! | 5 yıl
Milyonlarca telefondan gerçekten büyük bir işlem gücü sağlanabilir,fakat bunun karşılığında telefonun sahibine bir şeyler vermek zorunda,ücretli herhangi bir içerik ya da servis hediye edebilirler belirli bir zaman sonra,sonuçta süper bilgisayaarları kullanmak pahalı bir iş sonuçta,
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