MWC 2014 : HTC Android cihazlarından bir süper bilgisayar oluşturma peşinde





Günümüzde sayısı iki milyar sınırına dayanan mobil cihazlar sahip oldukları donanım özellikleri ile aslında küçük bir bilgisayar seviyesinde ve bu da büyük bir potansiyeli ortaya çıkarıyor. Samsung'un da yer aldığı pek çok proje milyonlarca cihazı biraraya getirerek bir süperbilgisayar kadar işlem gücü üretmeyi amaçlıyor.





HTC de MWC 2014 fuarında Power To Give adlı benzer bir projesini lanse etti. Projenin temeli kullanıcının cihazını bekleme durumunda bıraktığı örneğin gece saatlerinde bazı işlemler için donanımın kullanılmasına dayanıyor.





Google Play üzerinde yayınlanan uygulama cihazın şarja takılı olduğu ve WiFi bağlantısının açık olduğu durumda kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışmaya başlıyor ve cihazın donanımını kullanıyor. Çalışma sonunda analiz verileri de paket halinde proje yürütücüsüne gönderiliyor.





Hali hazırda mevcut bir proje için 1 milyon HTC One kullanıcısı gönüllü olmuş durumda ve elde edilen güç dünyanın en iyi 30 süperbilgisayarı arasına girecek düzeyde. Bu sayede 900 bin yılda yapılabilecek araştırmanın çok kısa sürelerde tamamlanabildiği belirtiliyor.





HTC daha fazla cihazın projelere katılarak belki de dünyanın en güçlü süper bilgisayarının gücüne erişilebileceğini umut ediyor. Power To Give uygulaması kısa süre içerisinde tüm cihazlar için uyumlu hale gelecek.











