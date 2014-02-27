MWC 2014 : HTC Android cihazlarından bir süper bilgisayar oluşturma peşinde

Haber Editörü
Günümüzde sayısı iki milyar sınırına dayanan mobil cihazlar sahip oldukları donanım özellikleri ile aslında küçük bir bilgisayar seviyesinde ve bu da büyük bir potansiyeli ortaya çıkarıyor. Samsung'un da yer aldığı pek çok proje milyonlarca cihazı biraraya getirerek bir süperbilgisayar kadar işlem gücü üretmeyi amaçlıyor.
HTC de MWC 2014 fuarında Power To Give adlı benzer bir projesini lanse etti. Projenin temeli kullanıcının cihazını bekleme durumunda bıraktığı örneğin gece saatlerinde bazı işlemler için donanımın kullanılmasına dayanıyor.
Google Play üzerinde yayınlanan uygulama cihazın şarja takılı olduğu ve WiFi bağlantısının açık olduğu durumda kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışmaya başlıyor ve cihazın donanımını kullanıyor. Çalışma sonunda analiz verileri de paket halinde proje yürütücüsüne gönderiliyor.
Hali hazırda mevcut bir proje için 1 milyon HTC One kullanıcısı gönüllü olmuş durumda ve elde edilen güç dünyanın en iyi 30 süperbilgisayarı arasına girecek düzeyde. Bu sayede 900 bin yılda yapılabilecek araştırmanın çok kısa sürelerde tamamlanabildiği belirtiliyor.
HTC daha fazla cihazın projelere katılarak belki de dünyanın en güçlü süper bilgisayarının gücüne erişilebileceğini umut ediyor. Power To Give uygulaması kısa süre içerisinde tüm cihazlar için uyumlu hale gelecek.
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Siz ne hakla burada özgür yorum yapan insanları hakarete varan şekilde suçlayıp itham edebiliyorsunuz?
Konu hakkında en ufak bir bilgi birikiminizin olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarlar ve bilimsel hesaplamalar hakkında da genel kültürden öte bir bilginiz yok(olsaydı bize karşı anti-teziniz bu yönde olurdu) Açıklayayım;
Süper bilgisayarlarda yapılan işlemler genelde çok büyük matris sistemleri çözmek için kullanılır. Eğer siz doğal bir olayı simüle etmek istiyorsanız doğadan bilgiler toplarsınız, verilerinizi matris sistemine yerleştirir, bilinmeyenleri çeşitli yöntemlerle bulmayı bilgisayara öğretir, çok çok ince fizik ve olasılık hesaplarını yaparsınız. Eğer iyi insanlarsanız, insanların işlerine yarayacak hesaplamalar yaparsınız(Örneğin; kanser yapması olası olan bir elektromanyetik bir dalganın yayılış ve organik dokulara nüfuz edilişini simüle edersiniz). Kötü bir insansanız; devlete ait olan şifrelenmiş dosyaları deneme-yanılma yoluyla normal bir bilgisayarın 50 yılda yapabildiği işi, bu tarz paralel bilgisayarlara saatler içerisinde çözdürürsünüz, silah tasarımı simüle edersiniz. Hatta bu projede cihazların internet erişimi zorunluluğu da olduğu için sizi zombi olarak kullanmamaları işten bile değil. Gayet safiyane yapılan bir proje dahî olsa, proje yönetiminin hatasıyla ele geçirilebilecek bu sistem; anında bir botnet ağı gibi kullanılabilecek, bir anda yüzlerce gigabit trafik oluşturarak sistemler oldukça kolay çökertilebilecektir.
Paralel bilgisayarlar KESİNLİKLE internete bağlanmazlar. Bu iş bir nükleer bombayı evin bahçesinde saklamaya benzer. Varın güvenlik tedbiri seviyesini siz düşünün.
Saygılar, saygıya değer olanlara...
Adamlar belki çok önemli bir SHA256 kırdırtacaklar bize, haberimiz yok! Böyle oyunlara gelmeyin. Bilimsel araştırmalar için INTEL kendi bilgisayarlarını akademisyenlere cüzi bir miktara kiralıyor. Üstelik Christmas zamanında çok daha ucuz.