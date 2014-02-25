MWC 2014 : Sandisk’in iNAND Extreme flash depolaması ile mobil cihazlar hızlanıyor





Mobil cihazlar son yıllarda işlemci, ekran, RAM gibi bileşenlerde önemli gelişmeler yaşasa da depolama teknolojileri konusunda önemli bir adım atılmış değil. Depolama bileşenin hızı da doğrudan cihazın performansını etkiliyor.





Depolama bileşenlerinin hızları, birbirini takip eden ve rastgele saniye başına girdi/çıktı işlemi - IOPS olarak iki faktöre bağlı. Birbirini takip eden IOPS sayısı son yıllarda artış gösterdi ancak rastgele IOPS sayısı birkaç yüz sayısında kaldığı için genel anlamda bir atılım da yaşanmadı.





Sandisk yeni iNAND Extreme flash depolama biriminde ise birbirini takip eden IOPS sayısının üç katına, rastgele IOPS sayısının da iki katına ulaştığını duyurdu. Senkronize olarak hızlanan IOPS sayesinde Android telefonların performansında da önemli bir artış olacağı belirtiliyor. Böylece 4K video oynatmadan mobil oyunlara kadar sistemin tepkisi hızlanıyor ve gecikmeler en aza indiriliyor. Sandisk yeni birimi ile uygulama performansını yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade ediyor.





Sandisk yeni iNAND Extreme flash depolama birimini 16GB/32GB/64GB olarak üretici ortaklarına dağıtmaya başladı ve yaz aylarında ilk örneklerin piyasada olması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/sandisks-new-inand-extreme-embedded-flash-storage-make-android-devices-dramatically-faster.html