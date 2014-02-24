MWC 2014 : ZTE'den 6 inçlik Grand Memo 2 LTE phablet modeli





Çinli Huawei'nin MWC 2014 etkinliğindeki gövde gösterisinden sonra hemşehrisi ZTE de kozlarını ortaya dökmeye başladı. Firmanın ilk lansmanı Phablet segmentindeki Grand Memo modelinin devamı oldu.





Grand Memo 2 LTE olarak adlandırılan modelde 6 inçlik 720p ekran bizi karşılıyor. Ekranın ön panele oranı yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumda ve sektörde önemli bir başarıya imza atıyor.





Cihaza Snapdragon 400 yongaseti güç verirken, 2GB RAM ile sistem desteklenmiş. Cihazın 16GB depolama kapasitesi bulunurken, arka kısımda 13MP çözünürlükte, ön kısımda da 5MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





Kutu içerisinde model Android 4.4.2 işletim sistemi ile gelirken, zengin özelliklerle güncellenen MiFavor 2.3 kullanıcı arayüzü de cihazdaki yerini almış. 3200mAh gücündeki batarya farklı yönetim çözümleri sayesinde yüzde 30 daha az enerji tüketiyor ve standart kullanımda günlerce, sürekli HD video durumunda ise 16 saat kullanım süresi sunuyor.





LTE desteği ile birlikte 7.2mm kasa kalınlığına sahip olan model Nisan ayında Çin'de satışa sunulacak. Ardından Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Pasifik ülkelerine dağıtılacak

http://www.phonearena.com/news/ZTE-intros-Grand-Memo-II-LTE-Android-4.4-KitKat-80-screen_id53032