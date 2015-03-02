MWC 2015: Fujitsu, cep telefonları için geliştirdiği iris tabanlı kimlik teknolojisini tanıttı

Akıllı özellikler kazanmalarından sonra önemli bir konu haline gelen cep telefonu güvenliği, bildiğiniz gibi şuan için en üst seviyede parmak izi okuma teknolojileriyle sağlanmaya çalışılıyor. Bu noktada önemli teknoloji firmalarından Fujitsu, birçok yerde aktif olarak kullanılan iris tarama teknolojisini akıllı cihazlara getirmeyi hedefliyor.

2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan akıllı telefon odaklı bu yeni teknoloji, telefonların iris (Gözün ön bölümünde saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge) taraması yapabilmesine dayanıyor. İki göz için de kızılötesi LED aydılatma sistemi ve kızılötesi kamera kullanılarak yapılan tarama, Fujitsu tarafından belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma göstererek, parmak izi gibi her kişide farklı karakteristiğe sahip olan iris üzerinden telefon kilitlerini açabiliyor.

İlerleyen süreçte çevrimiçi servislere giriş için de kullanılabileceği belirtilen teknoloji, özel bir donanıma ihtiyaç duyduğu için mevcut akıllı telefonlara entegre edilemezken, Fujitsu'nun iris okuma teknolojisini 2015 yılı içerisinde ticarileştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/132997-forget-fingerprint-reading-fujitsu-unveils-iris-tracking-for-smartphone-authentication