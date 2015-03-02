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MWC 2015: Fujitsu, cep telefonları için geliştirdiği iris tabanlı kimlik teknolojisini tanıttı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2015: Fujitsu, cep telefonları için geliştirdiği iris tabanlı kimlik teknolojisini tanıttı
Akıllı özellikler kazanmalarından sonra önemli bir konu haline gelen cep telefonu güvenliği, bildiğiniz gibi şuan için en üst seviyede parmak izi okuma teknolojileriyle sağlanmaya çalışılıyor. Bu noktada önemli teknoloji firmalarından Fujitsu, birçok yerde aktif olarak kullanılan iris tarama teknolojisini akıllı cihazlara getirmeyi hedefliyor.
2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan akıllı telefon odaklı bu yeni teknoloji, telefonların iris (Gözün ön bölümünde saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge) taraması yapabilmesine dayanıyor. İki göz için de kızılötesi LED aydılatma sistemi ve kızılötesi kamera kullanılarak yapılan tarama, Fujitsu tarafından belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma göstererek, parmak izi gibi her kişide farklı karakteristiğe sahip olan iris üzerinden telefon kilitlerini açabiliyor.
İlerleyen süreçte çevrimiçi servislere giriş için de kullanılabileceği belirtilen teknoloji, özel bir donanıma ihtiyaç duyduğu için mevcut akıllı telefonlara entegre edilemezken, Fujitsu'nun iris okuma teknolojisini 2015 yılı içerisinde ticarileştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/132997-forget-fingerprint-reading-fujitsu-unveils-iris-tracking-for-smartphone-authentication Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Şu an için tutacağını düşünmüyorum, birde bunun için gözümüzü falan çıkarmaya çalışırlar, gözümün çıkarılmasındansa parmağının kesilmesini tercih ederim
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Elsa 4 yıl doctor_bey
Öyle biri zaten android veya ios kullanmıyordur
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