MWC 2015 : Google uçan baz istasyonları planlıyor





MWC 2015 fuarında Android Pay mobil ödeme platformunun duyurusunu yapan Google, ayrıca sanal şebeke işletmeciliği iddialarını doğrularken, internet hizmeti sunmak için planladığı ilginç yöntemleri de paylaştı.

BIMCELL örneğini verebileceğimiz sanal şebeke işletmeciliği kapsamında Google, T-Mobile ve Sprint ile işbirliği yapmayı planlıyor. Google'ın amacı kullanıcılara kesintisiz internet hizmeti sunmak.

Aslında Google'ın attığı her adımın bilinçaltında daha fazla kişiye internet ulaştırmak ve reklam ağına dahil etmek yatıyor. Yeni planlarda da örneğin kullanıcı Sprint operatörüne bağlıyken erişim kesildiğinde T-Mobile operatörüne geçiş yapabilecek. Ayrıca hücresel bağlantı olmadığında WiFi veya fiber internet altyapısı devreye girecek. Google mümkün olan her yolu kullanmayı düşünüyor.

Hücresel bağlantıların daha sağlam olmasını isteyen Google, bunun için uçan baz istasyonları kullanmayı planlıyor. Project Loon kapsamında uçan balonlar ve insansız hava araçları ile internet hizmeti sağlayan Google, bu araçlara baz istasyonları entegre ederek çekim kapasitesinin en ücra kesimlere kadar ulaştırılmasını sağlayacak.

Google bu planları yönetmek için bazı girişimler hayata geçirecek ve bunları da önümüzdeki aylarda teknoloji dünyası ile paylaşacak. Ayrıca enerji tasarrufu odaklı ve uzun mesafeli insansız hava araçları ile ilk internet denemeleri de yıl sonuna doğru başlayacak.









http://www.digitaltrends.com/mobile/google-project-nova-wireless-network-news/