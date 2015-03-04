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MWC 2015 : Google uçan baz istasyonları planlıyor

4 yıl
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Google uçan baz istasyonları planlıyor

MWC 2015 fuarında Android Pay mobil ödeme platformunun duyurusunu yapan Google, ayrıca sanal şebeke işletmeciliği iddialarını doğrularken, internet hizmeti sunmak için planladığı ilginç yöntemleri de paylaştı.
BIMCELL örneğini verebileceğimiz sanal şebeke işletmeciliği kapsamında Google, T-Mobile ve Sprint ile işbirliği yapmayı planlıyor. Google'ın amacı kullanıcılara kesintisiz internet hizmeti sunmak.
Aslında Google'ın attığı her adımın bilinçaltında daha fazla kişiye internet ulaştırmak ve reklam ağına dahil etmek yatıyor. Yeni planlarda da örneğin kullanıcı Sprint operatörüne bağlıyken erişim kesildiğinde T-Mobile operatörüne geçiş yapabilecek. Ayrıca hücresel bağlantı olmadığında WiFi veya fiber internet altyapısı devreye girecek. Google mümkün olan her yolu kullanmayı düşünüyor.
Hücresel bağlantıların daha sağlam olmasını isteyen Google, bunun için uçan baz istasyonları kullanmayı planlıyor. Project Loon kapsamında uçan balonlar ve insansız hava araçları ile internet hizmeti sağlayan Google, bu araçlara baz istasyonları entegre ederek çekim kapasitesinin en ücra kesimlere kadar ulaştırılmasını sağlayacak.
Google bu planları yönetmek için bazı girişimler hayata geçirecek ve bunları da önümüzdeki aylarda teknoloji dünyası ile paylaşacak. Ayrıca enerji tasarrufu odaklı ve uzun mesafeli insansız hava araçları ile ilk internet denemeleri de yıl sonuna doğru başlayacak.



http://www.digitaltrends.com/mobile/google-project-nova-wireless-network-news/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Buraya getirin de bizde çöreklenelım
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St Batuhan 4 yıl
Google'ın önceki düşüncesine biraz tezat kaçıyor bu. Adamlar kendi internet ağını kurup bedava sunacaktı, normal operatörü de katarlarsa bunun altında bi bit yeniği var demektir. Elbette öyle ya da böyle güzel gelişme ama asıl iş google'ın interneti daha ön plana çıkmasında olmalı. Artık normal operatörlerden kurtulmak lazım :)
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kımyasal 4 yıl
Google parasını har vurup harman etmiyor,internet kullanımını bedavaya getirmeyi amaçlıyor.Bu sayede daha çok kullanıcı internete erişecek ve hali ile Google reklam gelirleri ile kazancını katlayacak.İşin öteki yüzünde gelişmekte olan ülkelerin istatiskleri internet üzerinden daha rahat toplanacak ve stratejiler ona göre belirlenecek.
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V4LKyR 4 yıl
1 ay havada kalabilen, uçuş esnasında her türlü hava şartlarına dayanabilen (tabi Jüpiterdeki kasırgalar misali 200 km/s hıza erişen kategori 5 fırtınaları dahil etmiyorum) araçlar geliştirilirse her türlü şey yapılır.
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wolf silver 4 yıl
BU TÜR HABERLERİ ÇOK DUYDUK ARTIK BİRİ FAALIYETE GEÇİRSE DE BELKİ BİZDE FAYDALANIRIZ.(BİR İHTİMAL)
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cana-cana 4 yıl
Projeler süper inşallah gerçekleşir
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GenkaNuan 4 yıl
Google parasını öyle har vurup harman savuracağını hic sanmıyorum
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