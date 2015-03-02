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MWC 2015 : Lenovo'dan kamera odaklı Vibe Shot akıllı telefon

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Lenovo'dan kamera odaklı Vibe Shot akıllı telefon

MWC 2015 fuarına oldukça kalabalık bir ürün grubu ile gelen Lenovo, tablet modellerinden sonra akıllı telefon modellerini sergilemeye başladı. Bunlardan en ilgi çekeni kamera tasarımlı Vibe Shot oldu.
Lenovo Vibe Shot ilk bakışta bir bas-çek kamera izlenimi veriyor. 7.3mm kalınlığa sahip olan model alüminyum çerçeve ve ön/arka Gorilla Glass cam kaplamalar ile premium bir kavrayış hissi vaad ediyor.
5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan modele 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti gücünü veriyor. Sınıfında iyi bir performans sunması beklenen cihaza 3GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor. Batarya ise 2900mAh gücünde.
Cihazın odak noktası şüphesiz 16MP çözünürlüğünde kamerası. Atanmış deklanşör butonu ve 3 tonlu LED flaş ile desteklenen kamera, optik görüntü dengeleyici ile ortam ışığına göre netlik ve renk ayarını otomatik olarak yapıyor. Ayrıca cihaz kızılötesi ile daha hızlı odaklanmayı sağlıyor. Lenovo kullanıcılara basit ayarlarla kullanabileceği bir akıllı mod ve manuel ayarlamalar yapabileceği bir de pro mod sunuyor. Cihazın ön kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. Lenovo Vibe Shot modeli Haziran ayında 349$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



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Alp Er Timur 4 yıl
Bu telefonun kamera karşılaştırması var mi acaba hocam.
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swat882 4 yıl
Ülkeye giriş yapması gereken çok güzel bir telefon olmuş
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bymusti58 4 yıl
snapdragon 615 nasildir peki gpu ile birlikte 800 e karsi ?
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DH Misafiri 4 yıl
Kapasif tuşlar, FHD ekran, harika tasarım 350$ (an itibariyle; -2,51880286- 879TL) Umarım 1100TL civarı ülkemize gelir.
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sercandk 4 yıl
Bu ne şıklık be kardeşim. Yakıyor ortalığı :)
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VYC Majoris 4 yıl
7mm olduğuna göre kamera 1/3 gibi birşeydir muhtemelen. Kamera odaklı demek en başta sensörün büyük olması demektir. Ardından kaliteli bir lensin olacak. Xenon flaş da olmalı. Alternatif olarak optik zoom da koyabilirsin ve o zaman tamamen kamera odaklı olmuş olursun. Minicik sensörü koyup 2 tane pro ayar eklemekle kamera odaklı olunmuyor. Eminim ki diğer çoğu telefonun kamerasından daha iyi olmayacak.
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JessieJ 4 yıl
Lenovonun fiyat politikası saçma, çok yüksek fiyatlardan giriyor piyasaya.
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Alp Er Timur 4 yıl
Birisi su telefonun sensorunu yazsın artik dünden beri arıyorum bulamadım. Fotoğraf karşılaştırması da yok boyle tanıtma mi olur yav
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ax 4 yıl
Cihaz ince sensörünün iddaalı bir değer olacağını düşünmüyorum.Ayrıca xenon flash olsa daha iddaalı olurdu ama yine ince olmazdı bu kadar.Sonuçta kamera konusunda iddaalı bir telefonun teknik bilgilerini vermeden sitede haber paylaşmakta işinizin kopyala yapıştırdan ibaret olduğunu gösteriyor.Tabi çeviri yapıyorsunuz birde unutmayalım.Ekrem bu sitenin en büyük defosudur bana göre...
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kymelria 4 yıl
sony ile ortak mı geliştirildi bilmiyorum ama isim nedense CYBER SHOT tan alına gibi.

arka görüntü ise tamamen cybershot kameralardan alıntı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


diğer sitelerden görebildiğim kadarıyla kamera menü arayüzü lumia telefonlarla benzer.

madem kamera odaklı bir telefon led flash yerine zenon flash koysaydınız.

kızılötesi odaklama ise 10 yıldan daha eski nokia telefonlarda bile var. lazerli odaklama olmalıydı IR fokustan çok daha hızlı. hem de kırmızı göz gidermek için fotoğrafı düzenlemeye gerek duyulmazdı.

hepsini geçtim insan bi sensör ebatı yazar!
2 Yanıt Yanıtla
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lazloo 4 yıl
Kamera odaklı da sensöre dair bilgi yok mu?
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SoldaTr 4 yıl kymelria
kymelria

sony ile ortak mı geliştirildi bilmiyorum ama isim nedense CYBER SHOT tan alına gibi.

arka görüntü ise tamamen cybershot kameralardan alıntı.

madem kamera odaklı bir telefon led flash yerine zenon flash koysaydınız.

kızılötesi odaklama ise 10 yıldan eski nokia telefonlarda bile var. lazerli odaklama olmalıydı IR fokustan çok daha hızlı.

hepsini geçtim insan bi sensör ebatı yazar!

Hakikaten sensör hakkında bilgi yok. Sony Xperia M4 Aqua ile bunun arasında kaldım ama ikisininde kamerası hakkında detaylı bilgi yok.
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olağan_şüpheli 4 yıl kymelria
kymelria

sony ile ortak mı geliştirildi bilmiyorum ama isim nedense CYBER SHOT tan alına gibi.

arka görüntü ise tamamen cybershot kameralardan alıntı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


diğer sitelerden görebildiğim kadarıyla kamera menü arayüzü lumia telefonlarla benzer.

madem kamera odaklı bir telefon led flash yerine zenon flash koysaydınız.

kızılötesi odaklama ise 10 yıldan daha eski nokia telefonlarda bile var. lazerli odaklama olmalıydı IR fokustan çok daha hızlı. hem de kırmızı göz gidermek için fotoğrafı düzenlemeye gerek duyulmazdı.

hepsini geçtim insan bi sensör ebatı yazar!


aynı model aklıma geldi. bunun 5 mp olanı vardı. inanılmaz inceydi. arkadaş cebnde taşırdı sürekli. sony ş u cihazları güncellese çok güzel olurdu ama akılla telefonlar bu pazarı da fena vurdu.
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SoldaTr 4 yıl
Saçma bir fiyatla ve geç gelmezse büyük ihtimalle bu telefonu alacağım. Donanım tamam ama yazılım desteği nasıl Lenovo'nun?
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Dharma Initiative 4 yıl
Gelsin alalim
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