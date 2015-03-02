MWC 2015 : Lenovo'dan kamera odaklı Vibe Shot akıllı telefon





MWC 2015 fuarına oldukça kalabalık bir ürün grubu ile gelen Lenovo, tablet modellerinden sonra akıllı telefon modellerini sergilemeye başladı. Bunlardan en ilgi çekeni kamera tasarımlı Vibe Shot oldu.

Lenovo Vibe Shot ilk bakışta bir bas-çek kamera izlenimi veriyor. 7.3mm kalınlığa sahip olan model alüminyum çerçeve ve ön/arka Gorilla Glass cam kaplamalar ile premium bir kavrayış hissi vaad ediyor.

5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan modele 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti gücünü veriyor. Sınıfında iyi bir performans sunması beklenen cihaza 3GB RAM ve 32GB artırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor. Batarya ise 2900mAh gücünde.

Cihazın odak noktası şüphesiz 16MP çözünürlüğünde kamerası. Atanmış deklanşör butonu ve 3 tonlu LED flaş ile desteklenen kamera, optik görüntü dengeleyici ile ortam ışığına göre netlik ve renk ayarını otomatik olarak yapıyor. Ayrıca cihaz kızılötesi ile daha hızlı odaklanmayı sağlıyor. Lenovo kullanıcılara basit ayarlarla kullanabileceği bir akıllı mod ve manuel ayarlamalar yapabileceği bir de pro mod sunuyor. Cihazın ön kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. Lenovo Vibe Shot modeli Haziran ayında 349$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.







