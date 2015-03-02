MWC 2015 : Qualcomm ve Cyanogen işbirliğine gidiyor





Bağımsız bir ROM geliştirme topluluğu iken şimdi milyonlarca kullanıcısı olan ve kendisini ispatlayan bir şirkete dönüşen Cyanogen, MWC 2015 fuarında yeni logosunu da tanıtarak sürpriz yaptı. Firmanın ayrıca önemli bir duyurusu daha vardı.

Cyanogen bundan böyle yazılım konusunda çalışmalarda bulunmak üzere Qualcomm ile işbirliğine gidiyor. İşbirliği daha çok referans cihazlardaki yazılımları optimize etmeyi amaçlıyor.

Qualcomm her yeni amiral gemi yongaseti tanıtımında bir de referans cihaz geliştiriyor. Üretici ortaklar da bu referanslara göre kısa sürede kendi cihazlarına yongasetlerini uyarlıyor. Qualcomm ayrıca geliştiricilere bu referans chazlarının satışını yapıyor.

Qualcomm referans cihazlarında kullandığı Android işletim sistemini tam anlamıyla optimize etmediği için kullanımı da zaman zaman problemler çıkarıyordu. Yeni işbirliği kapsamında Snapdragon 200, 400 ve 600 serisi yongasetlerinin kullanıldığı referans cihazları Cyanogen OS yüklü olarak gelecek. Böylece referans cihazlara kendi markasını koyarak satan ortaklar için de güncelleme imkanı doğmuş olacak. İlk cihazların önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması bekleniyor.





http://www.androidcentral.com/cyanogen-and-qualcomm-announce-new-partnership-reference-hardware?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit