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MWC 2015 : Qualcomm ve Cyanogen işbirliğine gidiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Qualcomm ve Cyanogen işbirliğine gidiyor

Bağımsız bir ROM geliştirme topluluğu iken şimdi milyonlarca kullanıcısı olan ve kendisini ispatlayan bir şirkete dönüşen Cyanogen, MWC 2015 fuarında yeni logosunu da tanıtarak sürpriz yaptı. Firmanın ayrıca önemli bir duyurusu daha vardı.
Cyanogen bundan böyle yazılım konusunda çalışmalarda bulunmak üzere Qualcomm ile işbirliğine gidiyor. İşbirliği daha çok referans cihazlardaki yazılımları optimize etmeyi amaçlıyor.
Qualcomm her yeni amiral gemi yongaseti tanıtımında bir de referans cihaz geliştiriyor. Üretici ortaklar da bu referanslara göre kısa sürede kendi cihazlarına yongasetlerini uyarlıyor. Qualcomm ayrıca geliştiricilere bu referans chazlarının satışını yapıyor.
Qualcomm referans cihazlarında kullandığı Android işletim sistemini tam anlamıyla optimize etmediği için kullanımı da zaman zaman problemler çıkarıyordu. Yeni işbirliği kapsamında Snapdragon 200, 400 ve  600 serisi yongasetlerinin kullanıldığı referans cihazları Cyanogen OS yüklü olarak gelecek. Böylece referans cihazlara kendi markasını koyarak satan ortaklar için de güncelleme imkanı doğmuş olacak. İlk cihazların önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması bekleniyor.


http://www.androidcentral.com/cyanogen-and-qualcomm-announce-new-partnership-reference-hardware?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
O logo ne ya :(



Birde Cyanogen'in bozduğu konusuna bende katılıyorum, para işin içine girince her şey bozuluyor zaten.
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V4LKyR 4 yıl
Aynen Qualcomm kaynak kodlarını paylaşıyor. Bu yüzden çoğu developer Qualcomm üzerinde manevralar yapabiliyorlar.
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Marrusia 4 yıl
Cyonogen mi kaldi artik stabil degil eskisi gibi is paraya donunce bozuldu custom romlardan adam olmaz
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K@sToR 4 yıl
maksimum performansını 2 saniye verebilen bir işlemciye bırak Cyanogen , uzaydan yazılım yüklesen yine adam olmaz.
samsung'un s4, s5 dönemlerinde exynos lardaki gpu seçimlerinde yaptığı yanlış hamleleri çok iyi değerlendirdi. Ucuz olmasa amiral gemi modellerinde snapdragon kullanan firma kalmaz. Yakın zamanda qualcomm mediatek'e bile geçilirse şaşırmamak lazım. Mediatek 6595 ile bence "mediatek çöptür" bakış açısını kırmayı başardı. 6597'den itibaren büyük firmalar amiral gemi modellerinde mediatek'e şans vermeye başlayabilir.
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ERIKCI 4 yıl
Mükememmel bir haber.
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